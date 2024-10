“Magical”: Banchero mit Rekord in Orlando – der Champ bleibt ungeschlagen – LeBron James und die Lakers unterliegen Kevin Durants Suns

Die Lakers führten schon mit 18 Punkten - doch am Ende setzte es die erste Niederlage der Saison. Vor allem der ungewöhnlich schwache Auftritt von LeBron James (nur elf Punkte, 3/14 FG) war am Ende zu wenig gegen gut aufgelegte Suns. Da half diesmal auch ein Anthony Davis (29 Punkte, 15 Rebounds) in MVP-Form nicht.