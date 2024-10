Ein Rekord zum Auftakt! Klay Thompsons starkes Debüt unterstreicht die Titelambitionen der Mavericks in der NBA

© getty

Dallas Mavericks: Der Traumstart gelingt

Allie LaForce, Sideline-Reporterin für TNT, brachte es in ihrem Post-Game Interview mit Klay Thompson auf den Punkt: "Glückwunsch, Klay. Du bist hierhergekommen, um Dreier zu treffen und was machst du? Du stellst den Rekord für die meisten Dreier in einem Mavs-Debüt auf!"

Tatsächlich schien bei Thompsons Auftakt gegen die Spurs alles nach Plan zu laufen. Die Neuverpflichtung des Sommers traf nach Belieben jenseits der Dreierlinie (6/10) und füllte die Statistiken mit 22 Punkten, 7 Rebounds und 3 Steals aus. Nach dem Spiel war die Stimmung ausgelassen und Thompson beendete seine Medienverfügbarkeit damit, einen Papierflieger zu bauen und in die Reportermenge zu werfen.