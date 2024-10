"Big Time": Dennis Schröder führt Nets zum ersten Saisonsieg – Steph Curry verletzt raus – Tyrese Maxey überragt

Für Atlanta und Spielmacher Trae Young (24 Punkte, 8 Assists) war der Korb in Oklahoma City dagegen im Schlussabschnitt wie vernagelt. Nur sechs von 20 Versuchen aus dem Spiel fanden in den letzten zwölf Minuten den Weg ins Netz. Immerhin: Zaccharie Risacher, im Draft an Nummer eins gezogen, punktete zum ersten Mal in seiner jungen Karriere zweistellig (13 Punkte). Auch die sechs Rebounds waren ein Karrierehöchstwert.