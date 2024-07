Überraschung: Russell Westbrook angeblich auf dem Weg zu den Denver Nuggets

© getty

Westbrook soll sich mit Utah über das Abkaufen seines Vertrags, einen sogenannten Buy-Out, bereits einig sein. Wenn die Jazz ihn ziehen lassen, will der 35-Jährige sofort bei den Nuggets als Free Agent unterschreiben. Der Meister von 2023 würde mit dem Routinier einen Mann für die Bank bekommen, der aber auch in der Starting Five bei Bedarf aushelfen kann.