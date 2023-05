NBA Playoffs - Erkenntnisse zu Warriors vs. Lakers: Stephen Currys Notfallplan und LeBrons möglicher Konter

Die Golden State Warriors haben sich bei den Los Angeles Lakers für die Pleite in Spiel 1 revanchiert und die Playoff-Serie in den Western Conference Semifinals ausgeglichen. Dabei zeigte der Champion mehrere taktische Kniffe, mit denen LeBron James und Co. überhaupt nicht klarkamen.

Brauchen die Warriors einfach nur vier Shooter auf dem Court, um Stephen Currys Stärken voll auszuspielen? Baut Steve Kerr seine Starting Five erneut um? Was war mit Anthony Davis los? Und wie kann LeBron in der Serie doch noch glänzen? Die Erkenntnisse zu Spiel 2 .

Es ist nicht gerade Currys bevorzugte Spielweise, den Ball so zu dominieren. Aber er kann, wenn er es muss - und dann zeigt sich auch, dass der 35-Jährige ein ganz hervorragender Spielmacher ist, wenn auch manchmal ein bisschen zu leichtsinnig. 12 Assists verteilte er gegen die Lakers, so viele wie in den Playoffs seit 2015 (!) nicht mehr. 8/10 trafen seine Teamkollegen nach seinen Pässen in Halbzeit eins, eine unglaubliche Quote. "Wir können unterschiedliche Stile spielen. Auch ich kann das", sagte Curry.

Diesmal war es ebenfalls vonnöten, in einem Must-Win-Spiel gegen die Lakers: Von 22 Pick-and-Rolls in Spiel 1 (in 38 Minuten) auf 24 Pick-and-Rolls in gerade mal 30 Minuten - wäre es im Schlussviertel eng gewesen, hätten wir es wohl noch deutlich öfter gesehen (gegen die Kings waren es in Spiel 7 stolze 42).

Aber manchmal wird die Pick-and-Roll-Dosis dann doch erhöht. Wenn gar nichts anderes mehr hilft, Stichwort: "Im Notfall Scheibe einschlagen". Dann bekommt Curry den Ball in die Hand gedrückt und darf 08/15-Basketball spielen: viel dribbeln, viele Picks von Draymond Green, Kevon Looney und Konsorten. Das war in Spiel 7 gegen die Kings soweit, als Steph den Ball so dominierte wie vielleicht noch nie zuvor.

Machen wir uns nichts vor: Die Warriors bilden sich schon ein bisschen was darauf ein, dass sie im Gegensatz zum Großteil der Liga nicht dem schnöden Pick-and-Roll verfallen sind. Stattdessen setzt das Team von Steve Kerr seit Jahren auf Ball Movement, auf Bewegung abseits des Balls, auf Read-and-React-Spielzüge, die gar nicht so leicht zu erlernen und noch schwerer zu meistern sind.

© imago images

Golden State Warriors: JaMychal Green bereitet den Lakers Probleme

Zur Erinnerung: Als sich Draymond Green nach seinem Stampfer gegen Domantas Sabonis in der ersten Playoff-Runde eine Sperre einhandelte, rückte Jordan Poole für ihn in die Starting Five. Die Warriors gewannen Spiel 3 deutlich und Green blieb auf eigenen Wunsch erst einmal draußen - never change a winning team.

Gegen die Lakers könnte Kerr ebenfalls ein unverhoffter und erwarteter taktischer Kniff in die Arme gesprungen sein: Kurz vor dem Tip-Off gaben die Warriors bekannt, dass Center Kevon Looney krank auszufallen drohe. Der Monster-Rebounder der letzten Wochen - gegen die Kings hinter Curry klar zweitbester Spieler der Dubs - könne vielleicht von der Bank kommen, wenn überhaupt.

Also musste die Starting Five angepasst werden. Diesmal aber war es nicht Jordan Poole, sondern Forward JaMychal Green, der die Lücke schließen sollte. Zu klein wollte Kerr also nicht werden. Green hatte gegen die Kings in 23 Minuten insgesamt keinen einzigen Punkt erzielt, in Spiel 1 gegen L.A. aber mit 2/4 Dreiern in 8 Minuten angedeutet, was seine Stärken sind: Er hat Erfahrung (seit 2014 in der Liga) und er kann den Dreier treffen.

Nun spielte JaMychal Green auch nur 13 Minuten in den drei Vierteln, in denen das Spiel noch nicht entschieden war - aber in diesen Minuten gab er den Dubs eine andere Dimension: Plötzlich waren mit Draymond und Looney nicht zwei Non-Shooting-Bigs auf dem Parkett, stattdessen waren es vier Shooter - und als die Lakers sich dazu entschieden, den 32-Jährigen in der Ecke zu ignorieren, sollte sich das rächen. 6/9 insgesamt, 3/6 Dreier: macht schlanke 15 Punkte in 13 Minuten. "Es war schwer für uns, vier Shooter zu verteidigen", gab Lakers-Forward Rui Hachimura zu. "Seine Minuten haben sich wie 24 oder 30 Minuten angefühlt", sagte James.

Hat sich Green damit einen Startplatz in Spiel 3 gesichert? Das hängt wohl auch von Looneys Gesundheitszustand ab. Aber der zeigte sich auch von der Bank kommend stark (6 Punkte und 8 Rebounds in 12 Minuten). Insofern sollte Kerr so lange auf vier Shooter auf dem Court setzen, bis den Lakers ein passender Konter einfällt ...