NBA Playoffs - Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers: Erkenntnisse zum Auftaktsieg von Anthony Davis, LeBron und Co.

Die Los Angeles Lakers haben mit ihrem Sieg in Spiel 1 der Western Conference Semifinals bei den Golden State Warriors ein Ausrufezeichen gesetzt. Dieser Sieg kann eine Schablone für die weitere Serie sein, besonders was die Defense betrifft.

Entsprechend kann die Marschroute für die Lakers nur lauten, genau so weiterzumachen und AD so gut es geht mit Zuspielen zu füttern - mindestens bis den Dubs darauf eine Antwort einfällt.

Die Warriors haben ohnehin nicht die Größe, ihn effektiv am Korb zu stoppen. Dadurch, dass seine Sprungwürfe aber auch konstant saßen , avancierte er zum unlösbaren Problem für die Dubs.

Und das war kein Zufall. Head Coach Darvin Ham setzte voll auf seinen dominanten Big Man, ließ ihn 44 Minuten und die komplette zweite Halbzeit ran. Und er rechtfertigte dieses Vertrauen mit einer tadellosen Leistung in allen Belangen. Er traf 11-19 aus dem Feld, war perfekt von der Freiwurflinie (8-8) und dominierte unter den Brettern. Zudem blockte er 4 Schüsse und stand gerade in der Mitteldistanz den Schützen des Gegners immer wieder im Weg.

Die Lakers bekamen zum Auftakt eine Galavorstellung von Anthony Davis, der die Partie mit 30 Punklen und 23 Rebounds dominierte. Er ist damit der erste Spieler in Purple & Gold seit Shaquille O'Neal im Jahr 2004, der in den Playoffs ein 30-20-Spiel hingelegt hat.

Warriors: Das Defensiv-Konzept muss überdacht werden

Die Warriors kamen offenkundig mit einem klaren Plan ins Spiel. Es wurde früh deutlich, dass sie Los Angeles gewissermaßen dazu herausforderten, von draußen zu werfen. Sie versuchten, die Lakers vom Korb fernzuhalten, was auch zunächst aufging. Die Lakers nur 1-8 von draußen - sie versuchten aber auch nicht allzu oft, diese Vorlage anzunehmen.

Denn sie hatten eben ihren eigenen Plan, konsequent zum Korb zu ziehen und entweder die Würfe zu verwerten oder per Foul an die Linie zu gehen, was voll aufging - L.A. versenkte 25-29 Freiwürfen. Die Dubs hatten gerade mal 6 Freiwürfe im ganzen Spiel (5-6).

Was vor allem auffiel, war jedoch, dass Steve Kerr sich dazu entschied, Davis über weite Strecken von Kevon Looney verteidigen zu lassen. Ein Unterfangen, das augenscheinlich nicht aufging. Looney sah kein Land gegen Davis, auch wenn er ebenfalls 23 Rebounds sammelte, 7 davon sogar am offensiven Brett.

Für Spiel 2 sollte ein Matchup Green gegen Davis angestrebt werden, nachdem dieser sich in Spiel 1 ab LeBron aufrieb und ein Foul nach dem anderen kassierte.