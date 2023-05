NBA Playoffs - Historisches Comeback: Könnten die Celtics gegen die Heat Geschichte schreiben?

Die Boston Celtics haben nach dem ersten Sieg in der Playoff-Serie über die Miami Heat wieder Hoffnung geschöpft. Könnten Jayson Tatum und Co. als erstes Team überhaupt einen 0-3-Rückstand drehen und NBA-Geschichte schreiben? Ein paar Dinge sprechen tatsächlich dafür - aber überbewerten sollte man den Erfolg auch nicht.

Wenn es NBA-Spielern an einer Währung ganz bestimmt nicht mangelt, dann ist das Selbstbewusstsein. Der unerschütterliche Glaube an die eigene Stärke und die des eigenen Teams, auch im Angesicht scheinbar unüberwindbarer Hindernisse. Das reicht vom Buzzer-Beater über den Game-Winner bis zum Erreichen der Playoffs und schließlich bis zu ultimativen Ziel, dem Titel.

So schnell wird man also keinen Star finden, der mit einem "Das war's!" oder "Keine Chance, das Ding ist gelaufen!" an die Öffentlichkeit geht, wenn zumindest mathematisch noch alles möglich ist - der bekäme von Fans, Mitspielern und Coaches auch prompt was gehustet. Selbst bei einem 0-3-Rückstand in einer Playoff-Serie, denn ein solcher Rückstand wurde in mittlerweile 150 Versuchen noch nie in der Geschichte der NBA in ein 4-3 und einen Sieg in der Serie umgedreht.

Und so stellte sich Kobe Bryant in den Playoffs 2011 hin - seine Lakers hatten gerade auch das dritte Spiel der Serie gegen die Mavericks verloren - und erklärte im Brustton der Überzeugung: "Vielleicht bin ich bekloppt oder so, aber ich glaube immer noch daran, dass wir die Serie gewinnen." Und so ließ auch Celtics-Guard Marcus Smart am Dienstag beim Shootaround vor Spiel 4 gegen die Heat einen Satz verlauten, der fast schon wie eine versteckte Drohung klang: "Lasst uns bloß kein Spiel gewinnen."

Was hinter der Fassade der unerschütterlichen Überzeugung steckt, zeigt sich dann auf dem Parkett: Die Lakers verloren damals Spiel 4 gegen die Mavs mit 86:122, blamierten sich bis auf die Knochen und beendeten die Coaching-Karriere von Phil Jackson. Die Mavs holten bekanntlich wenig später den Titel.

Die Celtics haben ein derartiges Schicksal vermieden: 116:99 hieß es am Ende in Spiel 4, ein überzeugender Erfolg in fremder Halle. Da ist er, der eine Sieg.

Und nun?