NBA Playoff Previews: Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets und Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Zwei Serien stehen im Osten bereits fest. Die Philadelphia 76ers bekommen es mit den Brooklyn Nets zu tun, dazu spielen die Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks. Wir werfen einen Blick auf die Matchups und wagen eine Prognose.

Mit beiden Serien werden die Playoffs auch eingeläutet. Am kommenden Samstag beginnen die Sixers gegen Brooklyn um 19 Uhr deutscher Zeit, ab 0 Uhr empfangen die Cavs dann New York in Cleveland. Hier gibt es alle Serien im Überblick.

© getty (3) Philadelphia 76ers vs. (6) Brooklyn Nets Die Sixers kühlten in den letzten Wochen etwas ab, dafür ist Joel Embiid endlich fit für einen Postseason-Run und schenkte unter anderem Boston vor einigen Tagen 50 Punkte ein. In diesem Jahr gibt es keine Ausreden mehr für die Sixers, die mit Embiid noch nicht einmal die Conference Finals erreichen konnten. Mit kleineren Fragezeichen hinter Harden sind aber alle Spieler fit und im Flow. Das gilt auch für die Nets, die jedoch nicht das klassische Playoff-Team sind. Während der Saison wurden beide Stars, Kevin Durant und Kyrie Irving, getradet, seither sind die Nets im grauen Mittelmaß zu verorten (12-14 seit der Deadline). Zwar haben die Nets zahlreiche solide Spieler und vor allem ein Überangebot auf dem Flügel, dafür aber nur wenige Guards und einen echten Center. Die Playoffs sind für Brooklyn ein netter Bonus, im Fokus steht nun aber der Aufbau eines neuen Teams. Abschenken werden die Nets aber natürlich nichts. NBA Playoffs - Sixers vs. Nets: Zahlen und Fakten Stat Sixers Nets Bilanz Regular Season 54-28 45-37 Offensiv-Rating (Platz) 117,0 (3) 114,6 (12) Defensiv-Rating (Platz) 112,7 (8) 113,5 (16) Net-Rating (Platz) +4,4 (3) +1,1 (14) Direkter Vergleich 3-0 0-3

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Sixers Die Nets sollen und dürfen nur der Anfang sein. Für Philadelphia gilt es, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen und die Kräfte für kommende Runden zu schonen. Der Weg in die Finals führt wohl nur über Boston UND Milwaukee, entsprechend wichtig ist es, die Runde schadlos zu überstehen und einen Rhythmus zu finden. Embiid sollte dabei weniger Probleme haben, aber vor allem James Harden wirkte nach seinen Achillessehnenproblemen noch nicht wie der Alte.

Dazu ist es ein guter Test, ob zum Beispiel Jalen McDaniels bereit für die Playoffs ist. Sein Spot sowie die Backup-Position hinter Embiid sind die einzigen echten Fragezeichen der Sixers-Rotation. Zumindest einer der beiden muss spielbar sein, ansonsten wird es mit gerade mal sieben oder acht "echten" Spielern schon sehr schnell sehr dünn. NBA: Der Kader der Philadelphia 76ers PG SG SF PF C James Harden Tyrese Maxey Tobias Harris P.J. Tucker Joel Embiid De'Anthony Melton Danuel House Jalen McDaniels Georges Niang Paul Reed Shake Milton Jaden Springer Furkan Korkmaz - Montrezl Harrell - - - - Dewayne Dedmon

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Nets Wer gegen die Sixers bestehen möchte, braucht einen Gegenpart zu Joel Embiid. Die Nets haben das nicht, auch wenn Nic Claxton defensiv eine starke Spielzeit absolviert. Seine Stärken liegen eher im Switching, im Eins-gegen-Eins gegen Embiid fehlen dem 23-Jährigen dann doch ein paar Kilos. Brooklyn wird doppeln müssen und/oder lange Phasen klein spielen und versuchen, Philly mit Five-Out zu ärgern.

Seit dem All-Star Break nehmen die Nets die sechstmeisten Dreier, treffen diese aber nur mit 35 Prozent. Brooklyn wird heiße Tage brauchen, um in dieser Serie auch nur eine minimale Chance zu haben. Ein Schlüssel ist dabei Mikal Bridges, der in Brooklyn mehr aus dem Pick'n'Roll agiert und über einen guten Mitteldistanzwurf verfügt. Dieser wird gegen die Drop-Defense der Sixers vermutlich da sein. Ein echter Go-to-Guy ist der Forward aber nicht, einen solchen haben die Nets einfach nicht mehr im Kader. Selbst Orlando hatte seit dem All-Star Game eine bessere Offense (Nets Platz 23). NBA: Der Kader der Brooklyn Nets PG SG SF PF C Spencer Dinwiddie Mikal Bridges Cam Johnson Dorian Finney-Smith Nic Claxton Cam Thomas Seth Curry Yuta Watanabe Royce O'Neale Day'Ron Sharpe Edmond Sumner Patty Mills Joe Harris - (Ben Simmons) - - - -

© getty NBA Playoffs: Sixers vs. Nets: Wer gewinnt die Serie? Von den bekannten Matchups ist diese Serie die mit Abstand wohl einseitigste Geschichte. Hätten Durant und Irving Brooklyn in der ersten Saisonhälfte nicht genügend Siege beschert, wären die Nets gar nicht in dieser Situation. Zwar haben die Nets vor allem auf dem Flügel viel Playoff-Material, gegen die Sixers ist das aber gar nicht so sehr gefragt. Harden und Maxey lassen sich womöglich einigermaßen kontrollieren, aber für Embiid dürften jegliche Antworten fehlen. Das sind keine guten Aussichten, sodass vieles für einen lockeren Aufgalopp Philadelphias spricht. Prognose: Sixers in 4.

© getty (4) Cleveland Cavaliers vs. (5) New York Knicks Diese Serie steht schon seit längerer Zeit fest, für beide Teams dürfte die Saison schon jetzt als kleiner Erfolg gewertet werden. Es ist gleichzeitig auch der Donovan-Mitchell-Bowl. Wir erinnern uns: Die Knicks galten lange als Favorit auf die Dienste des All-Stars, bevor Cleveland mit einem überraschenden Move New York Mitchell vor der Nase wegschnappte. Und Mitchell lieferte ab: Der Guard dürfte ein All-NBA-Team erreichen, scorte gegen Chicago 70 Punkte und präsentierte sich vor Playoff-Start mit vier 40-Punkte-Spielen in Serie in absoluter Topverfassung. Eines davon gab es auch gegen die Knicks, welche die Partie aber dank 48 Punkten von Jalen Brunson für sich entschieden. Das war auch nötig, da Julius Randle schon da mit einer Knöchelverletzung fehlte. Es ist das große Fragezeichen bei den Knickerbockers. Der All-Star soll zwei Tage vor Playoff-Start noch einmal untersucht werden, früher oder später wird Randle mit Sicherheit in diese Serie eingreifen, solange blickt ganz New York auf Randles Knöchel. Die Frage wird sein, wann und vor allem wie? Zwar sind die Knicks dank Brunson nicht mehr abhängig vom Vierer, allerdings legt Randle auch einen Bestwert von 25 Punkten im Schnitt für die Saison auf. Ein Ausfall von Randle hätte auch entsprechende Auswirkungen auf die weitere Rotation und würde die erfolgreiche Second Unit ein wenig torpedieren. Aber auch die Cavs haben kleinere Sorgen. Small Forward war die ganze Spielzeit über die große Baustelle, über die Saison kristallisierte sich Isaac Okoro als Starter heraus. Er ist Clevelands bester Verteidiger am Perimeter, fehlte zuletzt aber mit Knieproblemen. Es ist völlig unklar, ob Okoro in der Serie auflaufen kann. Dean Wade ersetzte Okoro, mit Lamar Stevens (Defense) oder Caris LeVert (Offense) hat Coach J.B. Bickerstaff verschiedene Optionen, um den Defensiv-Spezialisten zu ersetzen. Wichtiger ist jedoch, dass die Cavs wieder auf Jarrett Allen zurückgreifen können, der zuletzt einige Spiele (auch das Knicks-Spiel) mit einer Augenverletzung verpasste. So haben die Cavs mit ihm und Evan Mobley stets einen elitären Beschützer des Korbs zur Verfügung. Vor allem wegen den beiden stellt Cleveland die beste Defense der NBA, obwohl man stets mit zwei kleinen Guards (Darius Garland, Mitchell) startet. NBA Playoffs - Cavs vs. Knicks: Zahlen und Fakten Stat Cavs Knicks Bilanz Regular Season 51-31 47-34 Offensiv-Rating (Platz) 115,5 (8) 117,0 (4) Defensiv-Rating (Platz) 109,9 (1) 114,2 (19) Net-Rating (Platz) +5,6 (2) +2,8 (7) Direkter Vergleich 1-3 3-1

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Cavs Wie werden die Cavs Jalen Brunson verteidigen? Sollte Okoro zur Verfügung stehen, dürfte er das Matchup bekommen und der 22-Jährige machte in der Regular Season eine richtig gute Figur. Bei der 48-Punkte-Gala fehlte Okoro. Da Brunson weniger über seine Athletik kommt, kann ihm Länge Schwierigkeiten bereiten, genau das bringt Okoro und sollte Brunson etwas ausbremsen. Der Guard ist der Motor der drittbesten Offense der NBA. Für Randle haben die Cavs mit Mobley ohnehin eine gute Antwort. Zwar fehlen dem 21-Jährigen die Kilos, dennoch schaffte es Randle während der Saison nicht, klare Vorteile für sich zu erarbeiten. Einer der Vorzüge Mobleys ist, dass er verteidigt, ohne viel zu foulen.

Auf der anderen Seite haben die Knicks eine ähnliche Herangehensweise in der Defense und werden Cleveland dazu zwingen, sie von draußen zu schlagen. Garland und Mitchell können zwar jederzeit heißlaufen, ansonsten fehlen jedoch echte Spezialisten, vor allem in der Starting Five. LeVert zeigte sich in dieser Saison zwar verbessert (39 Prozent), ist aber streaky. Gleiches gilt für Cedi Osman (37 Prozent) oder auch Danny Green, der hier und da womöglich ein paar Minuten sehen wird. Überhaupt nehmen nur sechs Teams weniger Distanzwürfe als Cleveland. NBA: Der Kader der Cleveland Cavaliers PG SG SF PF C Darius Garland Donovan Mitchell Isaac Okoro Evan Mobley Jarrett Allen Ricky Rubio Caris LeVert Cedi Osman Dean Wade Robin Lopez Raul Neto Danny Green Dylan Windler Lamar Stevens - - Sam Merrill - - -

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Knicks Über die Wichtigkeit von Brunson haben wir bereits gesprochen. Sollte Cleveland es wirklich mit Okoro versuchen, wird einer der beiden Cavs-Guard wohl oder übel bei R.J. Barrett stationiert sein. Der Kanadier hat sich im Abschluss deutlich verbessert, nur fällt der Jumper schlechter als in den Jahren zuvor. Gegen kleinere Gegenspieler muss er seine physischen Vorteile nutzen und aggressiv zu Werke gehen. Zwar warten in der Mitte noch immer Mobley und/oder Allen, aber womöglich kann er bei Cleveland für Foul Trouble sorgen.

Denn: Wo die Knicks einen klaren Vorteil haben, ist die Tiefe. Während Cleveland sehr abhängig von seiner Big Four ist, rasieren die Knicks reihenweise ihre Gegner mit der Second Unit. Das Quartett Quickley/Hart/Toppin/Hartenstein hat ein Net-Rating von +23,6, was natürlich ein echtes Pfund ist. Cleveland wird das mit gemischten Lineups kontern, oft ist es Garland, LeVert, Osman, ein weiterer Flügelspieler plus Allen oder Mobley, was sehr gut funktionierte. Trotzdem werden die Knicks diese Minuten gewinnen müssen, um in dieser Serie etwas zu holen. NBA: Der Kader der New York Knicks PG SG SF PF C Jalen Brunson Quentin Grimes R.J. Barrett (Julius Randle) Mitchell Robinson Immanuel Quickley Evan Fournier Josh Hart Obi Toppin Isaiah Hartenstein Miles McBride DaQuan Jeffries - - Jericho Sims Derrick Rose - - - -