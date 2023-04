NBA Playoffs Preview: New York Knicks vs. Miami Heat - Das Heat-Märchen muss noch nicht zu Ende sein

Mit den New York Knicks und den Miami Heat setzten sich jeweils die Underdogs durch, nun treffen diese in den Conference Semifinals direkt aufeinander. Vieles spricht dafür, dass dieses Duell alter Rivalen mal wieder eine verdammt enge Kiste wird.

Spiel 1 der Serie findet bereits am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit statt.

© getty Knicks vs. Heat: Die Ausgangslage Ja, sind denn schon wieder die Neunziger? Zwischen 1997 und 2000 trafen sich die diese beiden Teams viermal in Serie (dreimal behielt New York die Oberhand), diesmal hätte man viel Geld gewonnen, wenn man dieses Matchup in den Conference Semifinals vorhergesagt hätte. Zumindest die Knicks hatten einige erwartet und das Team von Head Coach Tom Thibodeau zeigte gegen Cleveland fünf durchaus überzeugende Vorstellungen. Viermal wurde ein (allerdings offensiv sehr limitiertes) Cavs-Team unter 100 Punkten gehalten. Das gelang, obwohl New Yorks All-Star Julius Randle gehandicapt von einer Knöchelverletzung eine für seine Verhältnisse sehr schwache Serie spielte. Stattdessen war es Jalen Brunson, der die Hauptlast schulterte und in den wichtigen Momenten immer wieder Plays lieferte. Dazu hatten die Knicks dank Mitchell Robinson und Isaiah Hartenstein klare Vorteile am Brett sowie das deutlich tiefere Team. Insbesondere Josh Hart spielte sich mit seinem Hustle in die Herzen der Fans und überdeckte dabei, dass Immanuel Quickley, Zweiter bei der Wahl zum Sixth Man of the Year, kaum in Erscheinung trat. Es herrscht Euphorie im Big Apple, die erste Teilnahme an den Conference Finals seit 23 Jahren scheint greifbar. NBA Playoffs - Knicks vs. Heat: Die Serie im Überblick Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 30. April 19 Uhr New York Knicks Miami Heat 2 3. Mai tba New York Knicks Miami Heat 3 7. Mai tba Miami Heat New York Knicks 4 9. Mai 1.30 Uhr Miami Heat New York Knicks 5* 11. Mai tba New York Knicks Miami Heat 6* 13. Mai tba Miami Heat New York Knicks 7* 16. Mai 2 Uhr New York Knicks Miami Heat *falls benötigt

© getty Knicks vs. Heat: Die Ausgangslage Dafür muss aber eine Hürde genommen werden, an der der Top-Favorit auf den Titel, die Milwaukee Bucks, scheiterten. Als erst sechster 8-Seed der Geschichte gewannen die Heat eine Playoff-Serie, auch weil Jimmy Butler wie schon so oft in der Postseason ein paar Gänge nach oben schaltete. Seine 56 Punkte in Spiel 4 waren ein Kunstwerk, dazu lieferte der Forward über die komplette Serie die beste Two-Way-Performance dieser Playoffs. Die Zahlen zur Regular Season kann man gewissermaßen in die Tonne treten. 82 Spiele lang trafen die Heat gefühlt kein Scheunentor, gegen die Bucks ging plötzlich alles. Rollenspieler wie Gabe Vincent oder Max Strus sahen wieder wie die Spieler aus dem Vorjahr aus, als erst in Spiel 7 der Conference Finals gegen die Boston Celtics Schluss war. Das ist auch nötig, da die Heat in dieser Serie Tyler Herro (Fraktur an der Hand) und auch Victor Oladipo (Knieverletzung) verloren. Beide werden gegen die Knicks nicht eingreifen können. Die große Überraschung für die Heat war dagegen Kevin Love, bei welchem plötzlich doch wieder ein Plus festgestellt wurde. Spannend: Jener Love versenkte für Cleveland gegen die Knicks früh in der Saison acht Dreier, das hätten die Cavs in der ersten Runde gut gebrauchen können. NBA Playoffs - Knicks vs. Heat: Zahlen und Fakten Stat Knicks Heat Bilanz Regular Season 47-34 44-38 Offensiv-Rating (Platz) 117,0 (4) 112,3 (25) Defensiv-Rating (Platz) 114,2 (19) 112,8 (9) Net-Rating (Platz) +2,8 (7) -0,5 (21) Direkter Vergleich 3-1 1-3

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Knicks Die Knicks stellten in der Regular Season bereits eine Top-5-Offense, obwohl sie nur sehr mäßig aus dem Feld trafen und überhaupt nicht das beste Spacing hatten. Dank vieler Freiwürfe und tonnenweise Offensiv-Rebounds machten die Knicks dies wieder wett - so auch gegen Cleveland. Fast 40 Prozent (Ligaschnitt: 27 Prozent) aller Abpraller wurden von den Knicks aufgesaugt, entsprechend gewannen die Knicks das Possession Game. Miami ist jedoch mit Bam Adebayo, Love oder auch Butler deutlich besser aufgestellt, auch wenn die Heat eher als kleines Team anzusehen sind. Robinsons Arbeit an den Brettern wird erneut ein Swing-Faktor dieser Serie sein.

New York wird diesmal auch Produktion von Randle brauchen. Ein Offensiv-Rating von 110 dürfte gegen die Heat nicht reichen, wenn diese weiter so heiß aus der Distanz sind. Randle knickte jedoch in Spiel 5 erneut um und traf überhaupt nur 34 Prozent aus dem Feld über die fünf Partien. Das muss besser werden, da New Yorks Offense gerne mal stockt, wenn zu viel über Randle läuft. Wenn dieser dann nicht trifft, ist das ein Problem. Gleiches gilt für die andere Seite des Feldes, wo Randle die Zielscheibe für die Cavs war. So nahm Thibs seinen All-Star in Game 4 sogar aus dem Spiel, was letztlich die richtige Entscheidung war. Diese Personalie hat Zündstoff und es wäre für die Knicks wünschenswert, wenn dieses Thema in dieser Serie kein Thema wäre. NBA: Der Kader der New York Knicks PG SG SF PF C Jalen Brunson Quentin Grimes R.J. Barrett Julius Randle Mitchell Robinson Miles McBride Immanuel Quickley Josh Hart Obi Toppin Isaiah Hartenstein Derrick Rose Evan Fournier DaQuan Jeffries Isaiah Roby (Jericho Sims)

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Heat Die Bank der Knicks galt während der Saison als eine der besten der Liga und stellte das auch gegen die Cavs unter Beweis. Allerdings: Miami muss sich in dieser Hinsicht nicht verstecken. Bei aller Brillanz von Butler waren auch die Bankspieler - trotz der Verletzungen von Herro und Oladipo - ein Schlüssel. Caleb Martin hat derzeit nach Al Horford das beste Plus-Minus aller eingesetzten Spieler (+54). Kyle Lowry wirkte überraschend frisch, Duncan Robinson scheint seinen Dreier wiedergefunden zu haben. Sollten die Heat die Minuten ohne Butler einigermaßen schadlos überstehen, ist das ein echtes Pfund.

Und am Ende wird Jimmy Buckets dann wieder die Last tragen. Sowohl die Knicks als auch Miami spielen recht langsam, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Spiele knapp sind. Das wäre ganz nach dem Geschmack der Heat, die in dieser Saison absolute Crunchtime-Experten sind und damit auch den Bucks den Zahn zogen. Für die Heat spricht dabei auch, dass die Knicks keinen adäquaten Verteidiger für Butler haben. Josh Hart kann zwar giftig und physisch sein, doch der Heat-Superstar ist größer und sucht den Kontakt aktiv. NBA: Der Kader der Miami Heat PG SG SF PF C Gabe Vincent Max Strus Jimmy Butler Kevin Love Bam Adebayo Kyle Lowry (Victor Oladipo) Caleb Martin Duncan Robinson Cody Zeller - (Tyler Herro) Haywood Highsmith Nikola Jovic Udonis Haslem - - - - Ömer Yurtseven