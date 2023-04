NBA Playoff Previews: Sacramento Kings vs. Golden State Warriors und Phoenix Suns vs. L.A. Clippers

Die Golden State Warriors starten die Mission Titelverteidigung als 6-Seed und treffen in Runde eins gleich auf die beste Offense aller Zeiten. Diese gehört den Sacramento Kings, welche nach 17 Jahre Dürre in den Playoffs wieder für Furore sorgen wollen.

NBA Playoffs: Kings vs. Warriors: Wer gewinnt die Serie?

Das kann eine richtig spaßige Serie mit jeder Menge Offense werden. Die Kings sind zwar der höhere Seed, dürften aber der Außenseiter sein. Beide Teams können scoren, doch die Warriors haben sowohl den besten Spieler der Serie (Curry) als auch das größere defensive Potenzial. Da beide Teams jede Menge Dreier nehmen, ist es möglich, dass es teils deutliche Ergebnisse in beide Richtungen geben wird.

So werden die Kings sicherlich Spiele haben, in denen sie 18, 19, 20 Dreier treffen und Golden State richtig schlecht aussehen lassen. Am Ende sind es aber auch die Warriors, die in der Curry-Ära in den Playoffs nur von Cleveland mit LeBron und Toronto mit Kawhi Leonard geschlagen wurden. Seit 2013 haben die Dubs auch stets ein Auswärtsspiel in einer Serie geholt. Dazu spielen die Kings einen Stil, der Golden State sehr ähnlich ist (Coach Mike Brown war jahrelang Assistant Coach bei den Dubs) und mit den eigenen Waffen sind Curry und Co. kaum zu schlagen. Prognose: Warriors in 6.