NBA Playoff Preview: Denver Nuggets vs. Phoenix Suns - So können Jokic und Co. dem Top-Favoriten weh tun

Sind es womöglich schon die vorgezogenen Conference Finals? In der zweiten Playoff-Runde treffen die Denver Nuggets auf die Phoenix Suns - und eines ist garantiert: Es wird hochklassigen Offensiv-Basketball geben.

Nuggets vs. Suns: Die Ausgangslage

Die Rollen sind vor der Serie klar verteilt. Zwar gehen die Nuggets als Top-Seed mit Heimvorteil in das Matchup mit Phoenix, doch selbst MVP Nikola Jokic schob den Suns direkt nach dem Weiterkommen die Favoritenrolle zu. "Sie sind vermutlich der heißeste Anwärter auf den Titel", meinte der Serbe im Anschluss an Spiel 5 gegen die Wolves.

Mit kleineren Problemen erfüllten die Nuggets hier ihre Pflicht. Jokic hatte mit Rudy Gobert ein durchaus anspruchsvolles Matchup, riss das Geschehen aber in den entscheidenden Phasen an sich und ging gegen den mehrfach ausgezeichneten besten Verteidiger der NBA als klarer Punktsieger hervor.

Positiv aus Nuggets-Sicht war aber vor allem, dass auch andere ihren Beitrag am Sieg hatten. Aaron Gordon dominierte in der Defense Karl-Anthony Towns, Jamal Murray erinnerte in Phasen an seinen magischen Bubble-Run. Mit Bruce Brown, Christian Braun sowie Kentavious Caldwell-Pope zeigte sich zudem die Tiefe auf dem Flügel, Coach Michael Malone hat nun vor allem in der Defense deutlich mehr Alternativen im Vergleich zu den Vorjahren.

NBA Playoffs - Nuggets vs. Suns: Die Serie im Überblick