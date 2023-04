NBA Playoffs - Los Angeles Lakers gewinnen Spiel 1 bei den Memphis Grizzlies - LeBron James wusste es schon immer: Austin Reaves ist ein Star

Die Los Angeles Lakers haben sich gleich zum Auftakt in Memphis den Heimvorteil gesichert. Beim 128:112-Erfolg in Memphis überragt zwar Anthony Davis, am Ende sind es aber Rui Hachimura und Austin Reaves, die Los Angeles zum Sieg hieven.

Die große Stärke der Lakers beim Bubble-Run 2020 war neben der Starpower auch die Vielfalt an verschiedenen Rollenspielern. Klar, LeBron James und Anthony Davis waren die dominierenden Figuren, aber hier und waren auch andere entscheidend. Mal war es Rajon Rondo, mal Alex Caruso, mal Kentavious Caldwell-Pope, die Lakers waren ein Kollektiv. Zweieinhalb Jahre später sind nur noch LeBron und AD übrig, alles drumherum wurde ausgetauscht, selbst vor drei Monaten sah der Kader noch komplett anders aus. Aber die Lakers haben wieder angefangen, Spiele zu gewinnen. Mal rumpelig wie gegen Minnesota, mal überzeugend wie am Sonntag in Memphis. "Wir haben etwas gefunden, was funktioniert", erklärte James, der im vierten Viertel zwar zehn Minuten spielte, aber nur einen Wurf nahm und ohne Assist blieb. Wann hat es das zuletzt gegeben? Und trotzdem gewannen die Lakers den Abschnitt mit 32:22 und beendeten die Partie mit einem 15:0-Lauf über die letzten drei Minuten. Überhaupt war James nur der viertbeste Scorer seiner Farben und hielt sich in der Schlussphase vornehm zurück. "In den Playoffs fokussiert sich vieles auf Stars wie Bron und mich", meinte Davis, der vor allem mit seiner Defense (7 Blocks) auf sich aufmerksam machte. "Teams versuchen alles, um uns aus dem Spiel zu nehmen. Aber du gewinnst Spiele in den Playoffs mit deinen Rollenspielern und das ist genau das, was heute passiert ist."

© getty Los Angeles Lakers: Austin Reaves wie ein Superstar Der Begriff Rollenspieler wird gerade Austin Reaves eher nicht mehr gerecht. Seitdem der 24-Jährige startet, legt der Guard für die Lakers 18,3 Punkte bei 57 Prozent aus dem Feld auf und versteht es, wie kaum ein anderer Fouls zu ziehen. Reaves kreierte in der Schlussphase für sich selbst, die großen Stars wurden zu Zuschauern in der ersten Reihe. Hier ein entschlossener Drive gegen Ja Morant, da zwei Jumper aus dem Pick'n'Roll mit Davis. Die Lakers drückten Reaves die Murmel in die Hand und dieser lieferte ab. Das ist sonst eigentlich nur den besten Scorern und Stars vorenthalten und erinnerte ein wenig an das Vorjahr, als Jalen Brunson für Dallas plötzlich nach Belieben zu seinen Spots kam. LeBron überraschte das wenig, vielmehr wiederholte er nach dem Spiel die Worte, die er schon vor einem Jahr über Reaves verloren hatte. "Ich wusste schon nach unserer ersten gemeinsamen Trainingseinheit, dass er nicht lange ein Two-Way-Player sein würde", so James. "Ich wusste es einfach. Ich bin jetzt schon so lange dabei und erkenne Spieler mit hohem Basketball-IQ, die perfekt zu meinem Spiel passen. Bei Austin war ich mir sofort sicher."

© getty Los Angeles Lakers: Rui Hachimura als der vergessene Neuzugang Und der King urteilte definitiv nicht falsch. In seinem ersten Playoff-Spiel zeigte Reaves keine Nervosität und hatte keine Angst vor den großen Momenten. "Das war sehr emotional für mich", sagte der Guard. "Du träumst davon, mal auf dieser Bühne stehen zu können. Es sind die Playoffs und ich bin am Ende heißgelaufen. Das hat Spaß gemacht." Spaß hatte auch Rui Hachimura, der vor zwei Monaten noch in der Basketball-Einöde der Wizards versauerte und nach dem Westbrook-Trade auch bei den Lakers etwas ins Hintertreffen geriet. Nach einer kleineren Verletzung kassierte der Japan auch mal ein DNP und spielte weniger als gedacht, nun ist der Forward wieder fester Bestandteil. Schon im Play-In gegen Minnesota erhielt Hachimura in der Crunchtime das Vertrauen von Coach Darvin Ham, in Memphis verschaffte er seinem Team mit vier Dreiern am Stück das Momentum. Am Ende waren es 29 Zähler für Hachimura, nur Mychal Thompson (Klays Vater) kam als Reservist 1988 auf die gleiche Ausbeute in der langen Historie der Lakers.