NBA - Los Angeles Lakers: Keine Entlastung für LeBron James - Die Probleme mit Dennis Schröder und D'Angelo Russell

Die Los Angeles Lakers haben Spiel 2 gegen die Memphis Grizzlies verloren. LeBron James war dabei größtenteils auf sich allein gestellt. Dennis Schröder und D'Angelo Russell müssen sich dringend verbessern, um den King zu entlasten, damit LA eine Chance auf einen langen Playoff-Run hat.

Das zweite Viertel neigt sich dem Ende zu. Die Los Angeles Lakers liegen gegen die Memphis Grizzlies mit 13 Punkten zurück. Dennis Schröder bekommt den Ball für einen Fastbreak in die Hände. LeBron folgt dem Deutschen, das sollten zwei sichere Punkte für die Lakers sein. Doch da ertönt der Pfiff. Die Schiedsrichter entscheiden auf Double-Dribble. Zwei leichtfertig verschenkte Punkte für die Lakers, die an diesem Abend große Schwierigkeiten hatten, Offense zu generieren.

Mit dem Ausfall von Ja Morant hätte man meinen können, dass die Aufbauspieler der Lakers einen kleinen Vorteil hätten. Doch sowohl Russell als auch Schröder legten eher enttäuschende Vorstellungen hin. Russell verbuchte 3 Ballverluste im ersten Viertel und traf keinen Blumentopf (2/11 FG). Schröder verbuchte mit 0 Punkten, 0 Rebounds, 2 Turnovers und 2 Fouls in 18 Minuten eine kleine Tony-Snell-Hommage-Statistik.

Kur vor dem Ende haben sie sich von einem 20-Punkte-Rückstand dennoch noch einmal auf 8 Zähler heran gekämpft. Der überragende LeBron James feuert einen perfekten Laserpass in die Arme von D'Angelo Russell, der es noch einmal spannend machen könnte. Der Guard drückt sofort ab, doch der Ball geht vorbei - so wie fast jeder Wurf an diesem Abend.

Dabei herrschte gerade zu Beginn der Neuverpflichtungen um Russell eine Riesen-Euphorie bei Purple and Gold. "Alle Jungs sind selbstlos. Wir spielen füreinander und machen die richtigen Plays", sagte beispielsweise Anthony Davis über die neue Formation. Die Lakers erreichten nach einer durchwachsenen Saison doch noch die Playoffs und holten sich Spiel sogar Spiel 1 in Memphis. Ist die Euphorie nun bereits verflogen?

Doch Russell und Schröder haben Probleme, wenn der Ball nicht in ihren Händen liegt. Die Bewegung abseits des Balles ist viel zu statisch, wenn überhaupt vorhanden. "Ich bin ein Basketball-Spieler, man kann mich nicht nur als Point Guard bezeichnen", meinte Russell nach der Partie. "Ich bin Teil des Teams und hier nicht wirklich der Spielmacher", verteidigte sich D-Lo. Auch in der Verteidigung haben beide Spieler ihre Limitationen. Schröder ist stets bemüht, aber auch der Deutsche verschläft wie Russell manche Rotation.

Es wurden Erinnerungen an 2021 wach , als Schröder in der Serie gegen Phoenix nach seiner Corona-Infektion überhaupt kein Faktor war. Auch diesmal plagt sich der Braunschweiger mit Achillessehnenproblemen herum, dennoch wäre es aus Lakers-Sicht wünschenswert, wenn zumindest ein bisschen Produktion abfallen könnte.

© getty Die Los Angeles Lakers haben sich unter anderem mit Rui Hachimura und D'Angelo Russell verstärkt.

D'Angelo Russell: Schon in Minnesota nicht unumstritten

Schon bei den Minnesota Timberwolves war Russell nicht frei von Kritik. Zwar spielte er als Floor-Spacer eine statistisch gute Saison (39,1 Prozent 3P), doch gerade seine Verteidigung sorgte immer wieder für Sorgenfalten. Russell wurde seiner zugedachten Rolle als Star zu keiner Zeit gerecht. Nun konnte er schon wieder dringend benötigte Hilfe nicht liefern. Und Hilfe braucht vor allem LeBron James.

Der 38-Jährige übernahm in Spiel 2 mal wieder jede Menge Verantwortung und war mit 28 Punkten Topscorer der Partie, dazu kamen 12 Rebounds, aber nur 3 Assists, weil eben die Teamkollegen nicht treffen wollten. Im dritten Viertel führte der King die Aufholjagd an. Russell und Schröder blieben in dieser Phase punktlos. Dabei bräuchte James dringend etwas Entlastung.

In der Theorie kann Russell nämlich schon eine Verstärkung sein. "Mir haben meine Würfe heute Abend gefallen, ehrlich. Ich habe sie nur nicht getroffen", schrieb Russell nach dem verlorenen Spiel gegen Memphis auf Twitter. In Spiel 1 zeigte er ja bereits mit 19 Punkten und 7 Assists, dass es auch anders geht. Auch Schröder hat schon deutlich bessere Partien für die Lakers aufgelegt. Bei dem so wichtigen Play-In-Spiel gegen Minnesota, als Russell gar nichts gelingen wollte, schwang sich der Deutsche mit 21 Punkten von der Bank zum Matchwinner auf.