NBA Playoffs - Erkenntnisse Lakers vs. Grizzlies, Spiel 4: Wie LeBron James das Alter - und die Gegner - austrickst

Die Los Angeles Lakers führen nach dem 117:111 in Overtime mit 3-1 in der Playoff-Serie gegen die Memphis Grizzlies. Das liegt an der cleveren Taktik von LeBron James und dem funktionierenden Kader von Head Coach Darvin Ham. Sorgen macht allerdings mal wieder Anthony Davis.

In der Nacht auf Donnerstag steht in Memphis Spiel 5 der Serie an. Den Überblick über alle Playoff-Serien gibt es hier.

© imago images Los Angeles Lakers: LeBron James teilt sich die Kräfte ein "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not", lautet ein bekanntes Sprichwort. Das gilt auch für die NBA, und erst recht für die Playoffs, wo die hochintensiven Spiele oftmals im Zwei-Tage-Rhythmus anstehen. Und natürlich gilt das auch für den "alten" Mann der Lakers, der mit 38 Jahren unbedingt seinen fünften Titel gewinnen will. Aber dafür ist ein langer und kräftezehrender Run durch die Playoffs nötig. Da muss mit den eigenen Körnern hausgehalten werden. Und so hielt sich LeBron James in der Anfangsphase gegen die Grizzlies vornehm zurück - könnte ja sein, dass es ähnlich gut läuft wie in Spiel 3, als das Ding schon nach den ersten zwölf Minuten quasi im Sack war. Das war zwar nicht der Fall, aber der King beschränkte sich dennoch darauf, erst einmal seine Teamkollegen machen zu lassen: Nach über zehn gespielten Minuten im ersten Viertel machte er seine ersten Punkte von der Freiwurflinie, eine Minute später nahm er seinen allerersten Wurf. Stattdessen schnappte er sich Rebounds, blockte zwei Würfe, dirigierte seine Teamkollegen in der Offense - und stellte sich in der Defensive in die Schusslinie: Gleich zweimal steckte er einen Charge der menschlichen Kanonenkugel Ja Morant ein, beim zweiten stand dieser so hoch in der Luft, dass er buchstäblich auf LeBron landete. Angenehm ist das nicht. Aber nötig, wie sich herausstellte: An einem Abend, an dem beide Teams von außen keinen Blumentopf trafen, zählte jeder Punkt. "Ich versuche offensiv so gut wie möglich zu sein, aber in der Defensive ist es noch wichtiger. Das war mein Mindset heute Abend", erklärte LeBron anschließend. Als es Sekunden vor dem Ende dann aber um alles oder nichts ging, schnappte er sich die Kugel, zog zum Korb und vollendete zum 102:102-Ausgleich. Und den entscheidenden Layup in Overtime zum Sieg verwandelte er ebenfalls - übrigens gegen Erzfeind Dillon Brooks. "Das war der Dagger, der Blattschuss", erklärte er seinen Jubel danach. "Die Tür war noch nicht zu, aber viel Licht war nicht mehr zu sehen." Als Zuschauer wurde man in der Schlussphase das Gefühl nicht los, dass sich der Senior auf dem Court seine Kräfte besser eingeteilt hatte als so manch anderer: Die Jumper wurden allerorts kürzer und kürzer, die Beine schwerer und schwerer. Nur bei LeBron war davon nichts zu sehen. Kein Spieler war bei einem 20-20 älter als er, Regular Season oder Playoffs. Rekordbücher umschreiben, das ist für LeBron fast schon zum Alltag geworden.

© imago images Los Angeles Lakers: Anthony Davis muss unbedingt konstanter werden Als LeBron James nach dem Spiel in die Kabine der Lakers kam und mit jedem einzelnen Mitspieler abklatschte, empfing ihn ein vielstimmiges "Määäääh!" Ihr wisst schon: Das Meckern eines Ziegenbocks. Weil er der GOAT ist. GOAT-Level hat dieser Witz sicherlich nicht. Eher Dad-Joke-Level. Aber sei's drum: Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Deshalb sei hier angemerkt, dass sich Anthony Davis hoffentlich bei Ziegenbock LeBron für dessen Vorstellung bedankt hat - sonst wäre er nämlich zum Sündenbock geworden. Schließlich hatte er mit seiner eigenen Leistung einen richtigen Bock geschossen, vor allem in Halbzeit eins, in der er so richtig bocklos wirkte (0/5 FG, 2 Punkte) und den Bock nicht umstoßen konnte. Vielmehr ließ er sich von der Defense der Grizzlies ins Bockshorn jagen, fabrizierte Turnover und fiel zu allem Überfluss noch richtig übel auf die Hüfte. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass er defensiv wie üblich einen großen Einfluss hatte: Er blockte Morant bei dessen Gamewinner-Versuch und tankte sich in der Overtime mehrfach am Korb durch. So sprang immerhin noch ein Double-Double heraus (12 Punkte, 11 Rebounds, 4 Blocks, 2 Steals, 4 Turnover). Dennoch: Über weite Strecken spielte er richtig schwach, und das gegen ein Team, dass ohne seine zwei nominellen Center auskommen muss. Es gibt keine guten Gründe dafür, warum AD in dieser Serie nicht konstant dominieren sollte. Stattdessen sehen seine Statlines so aus: 22 Punkte - 13 Punkte - 31 Punkte - 12 Punkte Macht 19,5 Punkte bei knapp 43 Prozent aus dem Feld. Angesichts der 3-1-Führung sollten die Lakers die Serie nun aller Voraussicht nach gewinnen, gegen die ersatzgeschwächten und angeschlagenen Grizzlies reicht auch dieser Davis noch aus. Aber die Aufgaben würden in den kommenden Runden nicht leichter. Sich auf einen AD in dieser Form zu verlassen, würde bedeuten, - sorry, aber einer geht noch - den Bock zum Gärtner zu machen.

© getty Los Angeles Lakers: Die Rollenspieler um Dennis Schröder als Trumpf Skepsis war erlaubt, als die Lakers ihren Kader vor der Trade Deadline so fleißig umbauten: Weg mit Russell Westbrook, Patrick Beverley, Kendrick Nunn, Thomas Bryant, Juan Toscano-Anderson, her mit D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura und Malik Beasley. Eine Garantie dafür, dass die Umstellungen Früchte tragen würden, gab es nicht. Darvin Ham hat mit seinem Staff aus den Einzelteilen aber eine funktionierende Rotation aufgebaut. LeBron, AD und Austin Reaves spielen die meisten Minuten, Vanderbilt und Russell in der Starting Five etwas weniger, von der Bank kommen dann Hachimura und Schröder in der ersten Welle und Troy Brown Jr. und Beasley in der zweiten. Zweieinhalb Stars, sechs bis sieben Rollenspieler. Und diese Rollenspieler haben allesamt ihre Momente: Im ersten Viertel war es diesmal Vanderbilt, der 10 der ersten 12 Lakers-Punkte erzielte, als sonst nichts fallen wollte. Russell traf im Schlussviertel drei Dreier in Folge - und als er sein sechstes Foul kassierte, war Schröder zur Stelle. 12 Punkte, 2 Steals und 2 Blocks in 30 Minuten, ein bombastisches Plus-Minus von +24 - und ein paar haarsträubende Ballverluste, als er den Ball nach Drive zum Korb in die Zuschauer feuerte. Da konnte sich Hachimura diesmal sogar sein erstes schwächeres Spiel erlauben 2/9, 7 Punkte, 6 Rebounds), aber auch er hat ja schon mehrfach abgeliefert. Diese neue Tiefe im Team bewog so manchen Experten dazu, die Lakers als nicht wirklich geheimen Geheimtipp im Westen auf dem Zettel zu haben. Bisher sieht es danach aus, als würden sie recht behalten.

© getty Memphis Grizzlies: Was macht noch Hoffnung? Statistisch gesehen liegen die Chancen der Grizzlies, doch noch die zweite Playoff-Runde zu erreichen, bei knapp 5 Prozent: 95 Prozent aller Teams bringen einen 3-1-Vorsprung im Best-of-7-Format ins Ziel. Dementsprechend frustriert waren die Protagonisten: Ja Morant und Dillon Brooks verweigerten die obligatorischen Interviews nach Spielende, was eine Geldstrafe nach sich ziehen dürfte. Head Coach Taylor Jenkins lamentierte über LeBrons Layup zum Ausgleich, als man den Superstar entgegen der Absprachen über seine rechte Hand hatte ziehen lassen. Was macht jetzt noch Hoffnung? Die Dreierquote kann doch nicht ewig so tief bleiben, oder? 21,4 Prozent von Downtown waren in Spiel 4 ein neuer Tiefpunkt, erst einmal in vier Spielen fielen von draußen mehr als 31 Prozent. Genau 30,6 Prozent (11/36) waren es beim Sieg in Spiel 2 - eine derartige Quote hätte diesmal auch gereicht.

Die Shot Selection generell ist ausbaufähig: Ja Morant stürzte sich mehrfach übermotiviert in Rambo-Manier in wenig aussichtsreiche Layup-Versuche, umgekehrt wurde die Überzahl beim Fastbreak nicht unter dem Korb genutzt, sondern der Dreier gesucht. Wo sind die Missmatches gegen Austin Reaves? Oder die Attacken auf die Offensiv-Rebounds, wenn Davis nach einem Switch am Perimeter verteidigt?

Memphis hat aktuell das Unbekümmerte, Unbeschwerte, was das Team gerade im vergangenen Jahr ausgezeichnet hatte, verloren. Es wird zu viel lamentiert und in Richtung der Schiedsrichter gejammert, Morant und Co. scheinen nicht davon überzeugt zu sein, das Ding wirklich noch gewinnen zu können. In Spiel 5 werden die Zuschauer helfen, bei einem möglichen Spiel 6 in L.A. muss das Team selbst liefern. Immerhin scheint das Problem erkannt: "Wenn wir für Spiel 6 wieder herkommen, werden wir die nötige Schärfe und die nötige Mentalität mitbringen."