NBA - Erkenntnisse zum Overtime-Thriller in Los Angeles: Dennis Schröder ist nicht der dritte Star der Lakers

Dennis Schröder war der dritte Star der Los Angeles Lakers beim Overtime-Thriller gegen die Minnesota Timberwolves, doch das wird sich in den Playoffs ändern. Die Erkenntnisse zum ersten Play-In-Duell im Westen.

Als die Wolves im dritten Viertel auf einem guten Weg waren, ihre Führung auszubauen und davonzuziehen, war Schröder zur Stelle und erzielte sieben Punkte in Folge für seine Mannschaft. Und das in nur drei Ballbesitzen! Als LeBron James den Deutschen in letzter Sekunde frei an der Dreierlinie fand, versenkte Schröder den Wurf, der in den meisten Fällen der Gamewinner gewesen wäre. Als die Overtime vor der Entscheidung stand, war Schröder zur Stelle und verwandelte zwei Freiwürfe.

Schröder war mit 21 Punkten und 3/4 von Downtown sehr gut gegen die Wolves, doch er ist nicht der dritte Star der Lakers hinter James und Anthony Davis. Erstens geht der 29-Jährige angeschlagen in die Playoffs, jüngst musste er wegen Nackenschmerzen aussetzen. Außerdem zeigte er vermehrt in der Vergangenheit, dass auf ein solch starkes Spiel von ihm oft ein deutlich schlechteres folgt.

Das ist okay für die Lakers, solange andere Spieler in die Bresche springen. Kandidaten dafür gibt es im Kader von Head Coach Darvin Ham mittlerweile einige mit D'Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, Malik Beasley und natürlich Schröder. Der Braunschweiger wird gegen die Grizzlies mindestens einmal so abliefern müssen wie gegen die Wolves, sonst sieht es dunkel aus für die Lakers.