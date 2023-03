NBA - Zehn Fragen zum Saisonendspurt: Nur der Anfang vom Ende? In Dallas macht sich Panik breit

Die Regular Season der NBA neigt sich dem Ende zu. SPOX verrät, worauf man in den kommenden zehn Tagen achten sollte: Welche Entscheidungen stehen noch aus? Gibt es ein neues bestes Team im Westen? Hat sich das Play-In-Tournament endgültig bewährt? Was ist mit den Warriors, Lakers und Grizzlies? Und: Droht den Mavericks im Sommer der Super-GAU?

Alle Statistiken und Zwischenstände vom 30. März.

© nba.com NBA-Saisonendspurt: Was genau liegt noch vor uns? Rund eineinhalb Wochen läuft die Regular Season der Saison 2022/23 noch: Am Sonntag, den 9. April absolvieren alle 30 Teams ihr letztes Spiel. Je nach Schedule müssen die Teams bis zum Saisonende fünf bis sieben weitere Partien absolvieren, das Programm ist also vollgepackt. Anschließend stehen die Teilnehmer des Play-in-Tournaments fest. Dieses beginnt am 11. April, vier Tage später dann die "richtigen" Playoffs. Warum geht es noch in den kommenden zehn Tagen? Im Osten sind die ersten fünf Plätze relativ fix, die größte Spannung herrscht im Kampf um Rang 8 zwischen den Atlanta Hawks und Toronto Raptors (je 38-38). Im Westen geht es etwas enger zu: Die Top-3 sind wohl vergeben, danach tummeln sich aber gleich neun Teams mit maximal einem Spiel Abstand auf den Vordermann. Große Namen wie die Golden State Warriors oder Los Angeles Lakers müssen um ihren Playoff-Platz fürchten, richtig schlecht sieht es bei den Dallas Mavericks aus (siehe unten). Was genau liegt also noch vor uns? Jede Menge Spannung! Hier gibt es die Tabellen der Eastern und Western Conference im Überblick. © nba.com

© getty NBA-Saisonendspurt: Sind die Phoenix Suns mit Kevin Durant das beste Team im Westen? Im Osten ist der Topfavorit klar und deutlich definiert: Die Bucks sind das stärkste Team - und haben es gegen die Indiana Pacers in der Nacht auf Donnerstag noch einmal unter Beweis gestellt (51, 8 und 8 von Jrue Holiday!). Im Westen dagegen werden sich dagegen alle Postseason-Teams Chancen auf einen tiefen Run ausrechnen, selbst wenn Top-Seed Denver seine Schwächephase zu überwunden haben scheint. Vielleicht gibt es in einer Woche aber schon ein Team, dass sich in den Augen von Fans und Experten vom Rest des Feldes abgesetzt hat - denn: Kevin Durant ist zurück! Mit dem Mega-Trade für KD hatte der neue Suns-Besitzer Mat Ishbia direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und die Suns in den Favoritenstatus katapultiert. Doch dann verstauchte sich Durant vor seinem vierten Spiel für die Suns den Knöchel und fehlte drei Wochen. Und die Suns taumelten (4-6 in zehn Spielen). Jetzt also ist KD wieder an Bord, und auch wenn er gegen die Timberwolves noch etwas Rost abzuschütteln hatte (5/18 FG), dürfte er nicht viel Zeit brauchen, um wieder in Schwung zu kommen. Zusammen mit Devin Booker, CP3 und Deandre Ayton ist das ein Championship-Kern - oder? Zwei Partien gegen die Nuggets innerhalb einer Woche dürften darüber vielleicht schon Aufschluss geben.

© getty NBA-Saisonendspurt: Droht den Dallas Mavericks der Absturz? Wenn wir ehrlich sind, haben die Mavs in der vergangenen Saison über ihren Verhältnissen gespielt. Der Sieg in Game 7 über die Phoenix Suns war einfach nur sensationell, der Einzug in die Conference Finals ein toller Erfolg. Aber ein Top-4-Team war Dallas nicht - und ein Jahr später sind die Mavs kaum noch Top-15. Die Gründe sind vielschichtig, und so wie sie vor einem Jahr über ihren Verhältnissen spielten, spielen sie aktuell drunter (zwei Niederlagen in Folge gegen Charlotte, ähem ...). Angesichts des Restprogramms wäre das Erreichen des Play-In-Tournaments schon ein Erfolg, dort bräuchte es dann wohl zwei Siege für Platz acht. Die Playoff-Chancen für Luka Doncic und Co. dürften deutlich unter 50 Prozent liegen (FiveThirtyEight gibt nicht mal mehr 20). In Runde eins würde dann zusätzlich Denver warten. Dem Front Office in Dallas dürfte der Allerwerteste längst auf Grundeis gegangen sein: Was, wenn diese verlorene Saison nur der Anfang vom Ende ist? In der Lottery sind die Chancen auf einen hohen Pick sehr klein, alles andere als ein Top-10-Pick geht sowieso an die Knicks. Kyrie Irvings Vertrag läuft aus - will man ihm wirklich einen teuren Vertrag anbieten? Der Stuhl von Head Coach Jason Kidd dürfte wackeln. Und die ominösen Aussagen von Doncic über private Probleme ließen aufhorchen: Was ist, wenn er sich dazu entscheidet, woanders einen Neuanfang zu suchen? Dann stünden die Mavs komplett bei Null.

© getty NBA-Saisonendspurt: Gibt es noch Gegner des Play-in-Tournaments? Commissioner Adam Silver dürfte sich ins Fäustchen lachen. "Wer sich diesen Sch*** ausgedacht hat, gehört gefeuert", hatte LeBron James vor zwei Jahren noch über das Play-In-Tournament gesagt. Die Ablehnung, die dem neuen Playoff-Kniff entgegenschlug, war groß. Zwei Jahre später ist das Play-In etabliert und sorgt gerade diese Saison für enorme Spannung. Zugegeben, das hat auch mit der enormen Parity in diesem Jahr zu tun: Wo sich gerade im Westen gefühlt zehn Teams auf einem Level tummeln, wäre das Playoff-Rennen auch in der klassischen Variante enorm spannend gewesen. Umgekehrt werden auch wieder Jahre kommen, wo sich Teams via Play-In in die Playoffs schmuggeln könnten, die da beim besten Willen nichts verloren haben, man denke nur an die Hornets in den Vorjahren. Trotzdem: Das Play-In hat insgesamt einen absolut positiven Effekt auf die Saison, gerade auf die letzten Wochen. Jedes Spiel zählt, es wird weniger getankt, von unten will man das Play-In unbedingt erreichen - und von oben unbedingt vermeiden. "Es ist eine der besten Neuerungen der letzten zehn Jahre", lobte etwa Heat-Coach Erik Spoelstra - obwohl Miami aktuell nur Rang sieben im Osten belegt.

© getty NBA-Saisonendspurt: Macht Andrew Wiggins die Warriors noch zum Contender? Die Formkurve zeigte bei den Warriors nach der Rückkehr von Stephen Curry zuletzt zumindest etwas nach oben: Siege gegen die Philadelphia 76ers oder auch das Comeback gegen die Pelicans machten Hoffnung und verleiteten dazu, sich die Situation beim Champion schönzureden: WENN Draymond Green voll dabei ist, WENN Jonathan Kuminga weiter Fortschritte macht und WENN Jordan Poole so spielt wie im letzten Frühling ... dazu noch die Splash Brothers? Da wäre von Platz sechs doch ein kleiner Run im Westen drin, oder? Die Realität sieht dann aber doch etwas blasser aus: Die Dubs sind zu schwach am Brett, foulen zu viel und gehen selbst zu selten an die Linie, auswärts zu schwach und eigentlich nur konkurrenzfähig, wenn die drei Guards gleichzeitig Feuer fangen. Ja, vielleicht können sie mit den aktuellen Voraussetzungen sogar eine Playoff-Runde gewinnen, aber ein Contender sind sie definitiv nicht. Und so ist die einzige Frage, die in San Francisco wirklich zählt: Kommt Andrew Wiggins in dieser Saison noch einmal zurück? Seit dem 13. Februar hat der Forward, der in der letzten Saison All-Star-Starter und in der Postseason nach Curry vielleicht der zweitbeste Warrior war, nicht mehr gespielt. Es handelt sich um eine Familienangelegenheit, mehr gibt das Team nicht preis, wobei Wiggins selbst angeblich jeden Tag trainiert. In den öffentlichen Statements von Steve Kerr und Co. regiert das Prinzip Hoffnung: Wiggins könnte noch in dieser Saison zurückkommen, aber so genau weiß es niemand. Man kann dem 28-Jährigen privat nur alles Gute wünschen. Sportlich gesehen könnte sein Comeback das komplette Titelrennen durcheinanderwirbeln: Rebounding, Defense, Tiefe auf dem Flügel, Shooting von draußen - mit ihm wären die Warriors ein anderes Team.

© getty NBA-Saisonendspurt: Müssen wir wirklich über die Lakers sprechen? Jawoll, müssen wir. Nach einem deutlichen Auswärtssieg bei den Chicago Bulls stehen die Lakers zu dieser Stunde wieder bei einer ausgeglichenen Bilanz und damit noch nicht raus aus dem Rennen um Platz sechs. LeBron James ist nach seiner Konsultation des "LeBron der Füße" wieder dabei für den Endspurt, Anthony Davis und D'Angelo Russell sind fit - und dann gibt es ja auch noch Austin Reaves. Der legte in seinen letzten zehn Spielen fast 19 Punkte im Schnitt auf, bei 54 Prozent Shooting. Kein Wunder, dass er so richtig Selbstvertrauen hat. Ein Geständnis: Der Autor dieser Zeilen ist kein Fan bombastischer Proklamationen, wie man sie so oft im Sport findet: "WENN es die Lakers/Warriors/XYZ in die Playoffs schaffen, dann wird kein Favorit gegen sie spielen wollen!" An dieser Stelle wird nämlich wohlweislich nicht verraten, gegen welches Team besagte Favoriten ja viel lieber spielen würden. Aber ... auf die Lakers trifft es diesmal vielleicht sogar zu? Fakt ist, dass sich die Umbauarbeiten am Roster vor der Trade Deadline bislang ausgezahlt haben. Russell war noch keine Vollkatastrophe wie von vielen erwartet. Es fehlt an Shooting, tief ist die Bank der Lakers immer noch nicht. Aber zumindest die Starting Five macht wieder einiges her. Ein Sieg im "6-Punkte-Spiel" gegen Minnesota am Samstag und es sieht gut aus, zumindest mit dem Play-In-Platz. Gegenargument: Wer würde freiwillig darauf setzen, dass James und AD gleichzeitig acht Wochen am Stück fit bleiben?

© getty NBA-Saisonendspurt: Passiert noch etwas Spannendes im Tabellenkeller? Die einfache Antwort: Nö. Zumindest ganz unten nicht. Die Pistons, Rockets und Spurs könnten zwar noch die Plätze tauschen, das hätte auf ihre Chancen in der Draft Lottery am 16. Mai keinen Einfluss. Charlottes Platz ist ebenfalls einzementiert - womöglich ein Grund dafür, dass es plötzlich läuft bei den Hornets (drei Siege in Folge) und jemand wie P.J. Washington plötzlich über 40 Punkte auflegt. Dahinter ist das fröhliche Stühlerücken aber durchaus noch von Bedeutung: Vier Teams haben noch realistische "Chancen" auf die nächsten drei Plätze - wenn man ganz generös sein will, könnte man auch noch die Utah Jazz (36-40) einrechnen -, und der Cut-Off von Platz sieben auf acht ist dann doch deutlich. Anders gesagt: Gewinnen die Blazers noch zwei Spiele, könnten sie hinter die Wizards rutschen und hätten ihre Chancen auf Victor Wembanyama mal eben halbiert (bei Gleichstand entscheidet ein Münzwurf). Kein Wunder also, dass Portland Dame Lillard vorsichtshalber auf Eis gelegt und neun der letzten zehn Spiele verloren hat. Wie "kreativ" werden Orlando und Co. also zu Werke gehen, wenn in den letzten Saisonspielen ganz konkret Ping-Pong-Bälle auf dem Spiel stehen? Am 1. April sind die Magic in Washington zu Gast - ob der eine oder andere Star für die Offseason geschont wird? Für kreative Boxscores sind derartige Partien immer gut - mit dem einen oder anderen Career High ist durchaus zu rechnen. NBA-Lottery: Das ist der aktuelle Stand Platz Team Bilanz Chance auf den 1. Pick 1 Detroit Pistons 16-60 14 Prozent 2 Houston Rockets 18-59 14 Prozent 3 San Antonio Spurs 19-57 14 Prozent 4 Charlotte Hornets 26-51 12,5 Prozent 5 Orlando Magic 32-44 10,5 Prozent 6 Portland Trail Blazers 32-44 9 Prozent 7 Indiana Pacers 33-44 7,5 Prozent 8 Washington Wizards 34-42 4,5 Prozent

© getty NBA-Saisonendspurt: Alles wieder im Lot bei Ja Morant und den Grizzlies? Es ist erst drei Wochen her, da überschlugen sich die Nachrichten in puncto Ja Morant. Everybody's Darling, vielleicht sogar das zukünftige Gesicht der Liga, wurde plötzlich von einigen unappetitlichen Geschichten aus seinem Privatleben verfolgt, und als er sich mit einer Waffe in einem Stripclub zeigte, folgte eine freiwillige Auszeit (inklusive Sperre durch die NBA), um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sieben Spiele später war Morant wieder da. Ob er jetzt ein ganz neuer Mensch ist, wird die Zeit zeigen, aber auf jeden Fall kamen die Grizzlies ohne ihren Superstar überraschend gut zurecht (sechs Siege). Deshalb ist der Optimismus in Memphis fast mit den Händen zu greifen, auch wenn die längste Siegesserie der NBA gegen die Clippers endete. Ja ist da, Ja ist fit, ganz im Gegensatz zu den letztjährigen Playoffs, als er sich gegen die Warriors am Knie verletzte. Platz zwei ist den Grizzlies im Westen kaum noch zu nehmen, das verspricht zumindest sehr gute Chancen in den ersten beiden Playoff-Runden und dann womöglich einen Showdown gegen Denver. Eine weitere Rückkehr wäre bis dahin aber ähnlich wichtig die von Morant: Center Steven Adams fehlt seit Januar mit einer Knieverletzung, Ersatzmann Brandon Clarke ist mit einem Achillessehnenriss komplett raus. Kehrt Adams wie erhofft im Laufe der ersten Playoff-Runde zurück, könnte er die krasse Rebounding-Schwäche seines Teams lösen.

© getty NBA-Saisonendspurt: Welches Play-In-Team schwimmt unter dem Radar? Gegen beide Teams aus Los Angeles setzte es dieser Tage Niederlagen, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Chicago Bulls einen richtig schönen Run hingelegt: Sieben Siege aus neun Spielen, darunter Erfolge gegen Denver, Miami und die Sixers, haben dazu geführt, dass sich Chicago auf Platz zehn im Osten festgesetzt hat. Gerade die Defensive hat seit dem All-Star-Break richtig gut performt (Rang 8), Coby White dreht von der Bank kommend aktuell richtig auf. Mit einer Starting-Five Caruso-Beverley-LaVine-DeRozan-Vucevic sind die Bulls durchaus konkurrenzfähig, und das Quintett ist endlich komplett fit. Das Restprogramm meint es auch einigermaßen gut mit Chicago, vielleicht ist sogar ein Heimspiel im Play-In drin. Gleiches gilt für die Minnesota Timberwolves, die vor der knappen Niederlage gegen die Suns vier Spiele in Folge gewinnen konnten. PS: Laufkundschaft war nicht dabei (Knicks, Hawks, Warriors, Kings). Karl-Anthony Towns ist nach langer Verletzungspause endlich fit, Mike Conley hat sich nach dem Trade richtig gut eingefügt. Jetzt, wo die Band wieder beisammen ist, könnte durchaus mehr drin sein als ein schnelles Play-In-Aus.

© getty NBA-Saisonendspurt: Moment, ist Russell Westbrook wieder gut? Fakten, Fakten, Fakten: In seinen letzten fünf Spielen hat Russ immer zweistellig gepunktet, traf dabei 40 Prozent von Downtown nur ein einziges Mal schlechter als 50 Prozent aus dem Feld. Auch die Assist-to-Turnover-Ratio ist sehr ordentlich. Die Krönung war natürlich der Sieg in Memphis ohne Paul George und Kawhi Leonard: 36 Punkte, 13/18 aus dem Feld, 5/5 3 FG, 10 Assists. Also hat sich die Verpflichtung für die Clippers gelohnt, ja? Jein, schließlich sind es für den kompletten Monat März immer noch 20,5 Prozent (!) Dreierquote und 3,5 Turnover pro Spiel. Westbrook nimmt immer noch viel zu viele schlechte Würfe, da könnte das Memphis-Spiel mittelfristig sogar kontraproduktiv gewesen sein. Aber der Trend geht nach oben, und nach der Verletzung von PG brauchen die Clippers im Playoff-Rennen jeden Mann. Geht es so weiter, könnte der Trade für Russ unterm Strich tatsächlich positiv ausfallen.