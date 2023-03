NBA; Portland Trail Blazers vor erneutem Verpassen der Playoffs: Will Damian Lillard jetzt einen Trade?

Die Portland Trail Blazers werden zum zweiten Mal in Serie die Playoffs verpassen. Was bedeutet das für die Blazers und die Zukunft von Superstar Damian Lillard?

Als Damian Lillard am Sonntagabend Ortszeit zu seiner Pressekonferenz kam, hatte dies etwas von einer Beerdigung. Der Aufbauspieler beantwortete zwar alle Fragen professionell, sprach dabei aber sehr leise und wirkte gar abwesend. Auch ihm war klar, dass der Playoff-Zug nach den beiden Heimniederlagen gegen Boston und die Clippers so gut wie abgefahren ist. "Wir kommen dem Punkt nahe, an dem man sich fragen muss, ob es sinnvoll ist, weiter jeden Sieg zu jagen", meinte Lillard, der sich in den vergangenen Wochen noch kämpferisch gegeben hatte und jegliche Tanking-Debatten vom Tisch wischte.

Die Realität hat Portland aber eingeholt. Es hagelte drei Heimpleiten in Serie, seit dem All-Star Break wurden nur Houston, Orlando und Detroit geschlagen. Der Rückstand auf Platz zehn beträgt bereits 4 Spiele (bei noch elf Partien), daran ändert auch die All-NBA-Saison des Point Guards nichts. 32,2 Punkte und 7,2 Assists legt Lillard mit 32 Jahren auf, es ist die mit Abstand effizienteste Saison seiner Karriere und doch wird sich der Blick recht schnell gen Draft Lottery richten.

"Wir sind nicht verrückt. Wir sehen, dass die anderen Teams ein Polster haben und wir einige Spiele am Stück verloren haben. Wir sind fast raus, außer wir gewinnen jetzt jedes Spiel", erklärte Lillard. Er selbst glaubt auch nicht mehr daran.

Wie geht es nun weiter bei den Blazers, die seit dem Vorstoß in die Conference Finals 2019 nur noch drei Playoff-Spiele gewonnen haben und nun Gefahr laufen, zum zweiten Mal in Serie die Postseason komplett zu verpassen?