NBA - Nuggets aus der Nacht: Michael Jordan produziert neues Meme bei ernüchterndem Auftritt der Charlotte Hornets

10 Spiele, heiße Duelle an der Westküste und ein Julius Randle in Galaform. Es war wieder jede Menge los in der vergangenen Nacht. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst, was über den Boxscore hinaus geht.

Auch mit dabei: Michael Jordan als Meme-Maschine und LeBron James, der in den Katakomben beinahe einen Unfall herbeiführt.

© getty Panne des Tages: Andre Drummond (Chicago Bulls) Über Jahre war Andre Drummond einer der besten Rebounder der NBA, inzwischen sieht der gerade einmal 29-Jährige magere 15 Minuten pro Spiel. Werbung für sich selbst kann Drummond auch nicht wirklich machen, die Partie gegen die Suns änderte daran wenig. 4 Punkte (2/6), 8 Rebounds und 3 Fouls waren die Ausbeute des Centers in 15 Minuten, dazu gelang Drummond zum Ende des dritten Viertels dieses Kunststück hier. Zwei vergebene Dunks innerhalb von drei Sekunden sieht man auch nicht alle Tage.

© getty Interview des Tages: Joe Lacob (Golden State Warriors) Joe Lacob zählt zu den Plaudertaschen unter den Ownern, so verwundert es nicht, dass der Besitzer mal wieder ein Interview zu den Aktivitäten der Warriors zur Trade Deadline abgab. Hier mal die besten Aussagen in kompakter Form: Zum Wiseman-Trade (angeblich damaliger Lacob-Wunschspieler): "Ich glaube, dass er ein guter, junger Spieler ist. Sind wir ehrlich, er hat kaum Chancen bekommen. Teilweise ist er selbst schuld, teilweise war es Pech, teilweise unser Fehler, weil wir ihn nicht haben spielen lassen. Wir werden nicht mehr oft die Chance kriegen, ein solches Talent zu draften. Es war eine harte Entscheidung." Zum Payton-Trade, der wegen einer verschwiegenen Verletzung beinahe platzte: "Wir waren alle geschockt. Er hat in Portland gespielt, weswegen wir dachten, dass er gesund sei. Zur Trade Deadline hat man nicht die Zeit, medizinische Berichte auszutauschen. Man verlässt sich auf den Gegenüber. Wir haben uns hintergangen gefühlt."

© getty Meme des Tages: Michael Jordan Sie sind selten geworden, die öffentlichen Auftritte von Michael Jordan. Gegen Orlando war der Owner der Hornets mal wieder in der Halle und wer weiß, was dem vielleicht besten Spieler aller Zeiten so durch den Kopf ging, als er sein Team spielen sah. Viel Positives wird er dem Auftritt nicht abgewonnen haben, Charlotte war gegen die Magic chancenlos. Und Jordan: Der wirkte sichtlich geknickt, als ihn die Kamera im dritten Viertel bei einem Run der Gäste einfing. Nach Crying Jordan dürfte das die Meme-Produktion wieder kräftig ankurbeln. Es ist aber auch ein Graus mit diesen Hornets.

© getty Spruch des Tages: Jimmy Butler (Miami Heat) "Ich weiß nicht mal, ob ich morgen früh noch einmal aufwachen werde. So läuft das auf dieser Welt." (auf die Frage, ob er auch im morgigen Spiel in Atlanta auflaufen werde). Honorable Mention: Dillion Brooks (Grizzlies) nach seinem 16. technischen Foul, welches eine Sperre zur Folge hat: "Feige und Bullshit. Ich bin Dillon Brooks, es war klar, dass das passiert. Für mich ist es Teil des Spiels. Damit muss ich mit meiner Persönlichkeit leben."

© getty Double-Bang des Tages: Julius Randle (New York Knicks) Wir können es nicht bestätigen, aber nach intensiver Recherche sind wir auf zwei "Double Bangs" in der NBA-Geschichte von Kommentatoren-Legende Mike Breen gestoßen. Da wäre zum einen der ikonische OT-Buzzerbeater von Stephen Curry in OKC 2016 und natürlich der OT-Buzzerbeater von Luka Doncic in der Bubble gegen die Clippers. Nun ist auch Julius Randle in diesen erlauchten Kreis vorgestoßen und wir finden es durchaus angebracht. War er schwierig? Check! Hatte diese Partie Bedeutung? Check! War es der krönende Abschluss einer starken Performance? Check! Die Knicks können derzeit scheinbar nicht verlieren (acht Siege in Folge) und dieser Gamewinner war das beste Beispiel dafür. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. "Wenn wir das 100 Mal spielen, dann gewinnen wir in 99 Fällen", meinte Heat-Coach Erik Spoelstra und man ist geneigt, ihm zuzustimmen.

© getty Sparfuchs des Tages: Golden State Warriors Anthony Lamb hat sich für die Dubs in der Rotation etabliert. Auch gegen die Pelicans traf der Forward in der Crunchtime einen wichtigen Dreier und stellte damit seinen Wert unter Beweis. Die Frage ist nur, wie lange er dies noch tun kann. Lamb spielt nämlich mit einem Two-Way-Contract und darf somit nur in 50 Spielen im Kader stehen, in den Playoffs dürften die Warriors den Forward auch nicht einsetzen. Nun war das Spiel gegen New Orleans aber bereits Einsatz Nummer 49 für den 25-Jährigen, Golden States zweiter Two-Way-Player Ty Jerome hat auch schon 45 Kadernominierungen angesammelt. Jerome dürfte durch die Rückkehr von Curry am Sonntag aus dem Kader purzeln, doch Lamb wird gebraucht, solange Andrew Wiggins (private Gründe) und Andre Iguodala weiter fehlen. Derzeit stehen 15 Spieler im Kader der Dubs, allerdings hat Lester Quinones nur noch acht Tage einen gültigen Deal. Übrigens: Dieser wurde nur geholt, damit Golden State die vollen 100 Spiele für Two-Way-Spieler ausschöpfen kann. Bleibt ein Roster Spot leer, dürfen es maximal 90 sein. Letztlich sparen die Dubs wieder etwas Geld, um Lamb so spät wie möglich zu signen. Mit 7 Punkten und einer Dreierquote von 38 Prozent in 20 Minuten pro Partie hat Lamb bewiesen, dass er solide Minuten abreißen kann.

© getty Pechvogel des Tages: Jonathan Isaac (Orlando Magic) Über zweieinhalb Jahre fehlte Jonathan Isaac aufgrund einer Kreuzbandverletzung den Orlando Magic und gab Ende Januar ein umfeiertes Comeback in Florida, welches mit einem Sieg über die Boston Celtics gekrönt war. 11 Spiele und 124 Minuten später folgte aber eine neuerliche Hiobsbotschaft. Isaac hat sich einen Muskel im Adduktorenbereich gerissen und fällt den Rest der Saison aus. Wie bitter! "Was der Junge alles durchmachen muss, ist unglaublich", befand auch Magic-Präsident Jeff Weltman in einem Statement. Wenn fit, ist Isaac einer der besten Flügelverteidiger in der NBA, allerdings konnte er das zu selten zeigen. Der Nr.6-Pick von 2017 hat in knapp sechs Jahren nur 147 Partien absolvieren können. Zum Vergleich: Draft-Kollege Jayson Tatum steht bereits bei 425 ...

© getty Gerücht des Tages: Wird Bogdanovic Free Agent? Nach einer wilden Trade Deadline ist es wieder etwas ruhiger geworden, doch in nicht einmal vier Monaten ist schon wieder Free Agency. Einer der besseren verfügbaren Spieler könnte Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks sein. Der Serbe wird gemäß Michael Scotto (HoopsHype) seine Spieler-Option über 18 Millionen Dollar wohl nicht ziehen. Mit den 18 Millionen Dollar würden die Hawks schon jetzt für das kommende Jahr ein Luxussteuer-Team sein, der Huerter-Trade im Vorjahr deutete schon an, dass Atlanta das aber nicht sein will. Da aber auch Dejounte Murrays Deal 2024 ausläuft (2023/24 noch 17,7 Mio.), werden die Hawks genau schauen, wen sie noch bezahlen wollen. Ob Bogdanovic dabei ist? Fraglich!