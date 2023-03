NBA - "Der hat eine Schraube locker": Das waren die legendären "Jail Blazers"

Um das Jahr 2000 hatten die Blazers in Portland eine Truppe versammelt, die sportlich mit den Top-Teams der Liga mithalten konnte, aber dennoch abseits des Feldes für den Großteil der Schlagzeilen sorgte: Die "Jail Blazers" waren geboren. Anlässlich des 52. Geburtstag von Isaiah Rider ein Blick zurück.

Dreimal war in der ersten Runde Schluss, das Team löste sich nach und nach auf und verabschiedete sich in den Tabellenkeller. Der Neuaufbau folgte um Aldridge, Roy und Oden. Doch zuvor waren es diese Spieler, die als "Jail Blazers" Schlagzeilen machten.

1999 und 2000 ging es für die Blazers in die Conference Finals (0-4 Spurs, 3-4 Lakers). Die Experten waren sich einig: Diesen Jungs gehört die Zukunft. Doch weitere Highlights kamen mit diesem Personal nicht hinzu.

© getty

GUARDS - DAMON STOUDAMIRE (1998-2005 in Portland)

12,8 Punkte, 5,7 Assists und 3,5 Rebounds bei 40,5 Prozent FG und 35,9 Prozent aus der Distanz (529 Spiele)

Die "Mighty Mouse" kam 1998 per Trade aus Toronto in seine Heimatstadt und führte das Team als Starter auf der Eins an. Mehrfach wurde er mit Marihuana erwischt. Nach seiner dritten Verhaftung 2003 bekam er eine saftige Geldstrafe aufgebrummt.

Später zeigte er sich frustriert, wie die Stadt und die Medien das Team damals behandelt und den sportlichen Erfolg in den Hintergrund gedrängt hätten. "Wir waren noch Kinder", sagte er über die Hochphase der "Jail Blazers".

BONZI WELLS (1998-2004)

13,3 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,6 Assists bei 47,4 Prozent FG und 34,4 Prozent aus der Distanz (310 Spiele)

Gemeinsam mit Wallace war er Co-Captain der "Jail Blazers" - und wurde dieser Rolle auf und abseits des Courts gerecht. Einerseits steht ein damaliger Franchise-Playoff-Rekord (45 Punkte) zu Buche, andererseits verbale wie reale Mittelfinger an die Fans.