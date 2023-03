NBA - Die besten Top-Picks der letzten 25 Jahre: Zwei Team-Duos in der Top-10!

Die Erwartungen an einen Top-Pick im NBA Draft sind meist gigantisch, die Spieler sollen schon im jungen Alter ihre Franchise aus dem Dreck ganz nach oben bringen. Das schaffen auch unter den Supertalenten nur die wenigsten. Die Nr.1-Picks seit 1998 im Ranking.

Nicht selten ist der Top-Pick nicht der beste Spieler eines Drafts. Das zeigt die folgende Liste eindrucksvoll, in welcher wir alle Top-Pick seit 1998 ranken. Ausgenommen sind noch die Nr.1-Picks der vergangenen beiden Jahre, namentlich Cade Cunningham (Pistons) und Paolo Banchero (Magic). Und noch ein paar Anmerkungen zum Ranking: Langlebigkeit ist ein Faktor, gleichzeitig wird aber auch der Peak und das Potenzial eines jeden Spielers in Betracht gezogen. Ein Beispiel: Derrick Rose hatte aufgrund von Verletzungen eine sehr kurze Prime, diese mündete aber zum Beispiel auch in einem MVP-Award. Das ist natürlich wertvoller als zum Beispiel die fünf All-Star-Teilnahmen von John Wall, der zwar mehr gute Jahre hatte, aber nie zu den besten Spielern der NBA gehörte. Trotz allem ist dieses Ranking natürlich subjektiv. Wir haben aber unser Bestes gegeben, um eine faire und repräsentative Liste zu erstellen.

© getty Platz 23: ANTHONY BENNETT (2013) Teams: Cavaliers, Timberwolves, Raptors, Nets Statistiken: 4,4 Punkte, 3,1 Rebounds (151 Spiele) Erfolge: - Als der einzige College-Superstar der UNLV Rebels in den 2000ern kam Bennett zu den Cavs, die bereits ein Jahr vorher den ersten Pick hatten und Kyrie Irving auswählten. Während dieser direkt als Rookie große Wellen schlug, startete Bennett in keinem seiner 52 Einsätze für Cleveland. Bennett kam breit gebaut, aber zu klein für einen Big Man in die Liga. Vielleicht hätte er in der heutigen NBA leichter eine spezielle Rolle gefunden. Nach seiner Debütsaison wurde er bereits gemeinsam mit dem ersten Pick von 2014 (Andrew Wiggins) zu den Minnesota Timberwolves getradet für Kevin Love. Auch dort hielt er sich nur für eine schlechte Saison, genau wie anschließend noch in Toronto und Brooklyn. Nach nur 4 Starts in 4 Saisons war seine NBA-Karriere quasi schon im Alter von 23 Jahren vorbei. Später war er nur noch im Training Camp bei den Suns und Rockets, schaffte es aber nicht in die Regular Season. Platz 22: GREG ODEN (2007) Teams: Blazers, Heat Statistiken: 8,0 Punkte, 6,2 Rebounds (105 Spiele) Erfolge: - Bei Oden wird man sich noch lange fragen, was hätte sein können: Er ließ sein Potenzial mit seiner Athletik, Physis und Skills auch in der NBA aufblitzen, wirkte jedoch kaum mal über einen langen Zeitraum gesund. Mit Knieproblemen verpasste er vier ganze Saisons seiner siebenjährigen Karriere. Erschwerend bei Oden kommt dazu, dass direkt nach ihm ein All-Time-Superstar in Kevin Durant gedraftet wurde, mit Al Horford und Mike Conley folgten zwei weitere sehr gute Spieler. Mit 26 war für ihn nach einem letzten Anlauf bei den Miami Heat bereits Schluss.

© getty Platz 21: KWAME BROWN (2001) Teams: Wizards, Lakers, Grizzlies, Pistons, Bobcats, Warriors, Sixers Statistiken: 6,6 Punkte, 5,5 Rebounds (607 Spiele) Erfolge: - Brown hielt sich zwölf Jahre lang in der Liga, erreichte jedoch nicht einmal den Status eines wirklich guten Rollenspielers. Nur in seiner dritten Saison hatte er einen zweistelligen Punkteschnitt. Der Center war vor allem aufgrund seiner Athletik vielversprechend als Draftpick, entwickelte sein Spiel jedoch nie signifikant weiter. Genau wie die restlichen Top-4-Picks von 2001 - Tyson Chandler, Pau Gasol und Eddy Curry - ging Brown nicht ans College. Fun Fact: Rockets-Rookie Jabari Smith Jr. ist Browns Cousin. Platz 20: MICHAEL OLOWOKANDI (1998) Teams: Clippers, Timberwolves, Celtics Statistiken: 8,3 Punkte, 6,8 Rebounds, 1,4 Blocks (500 Spiele) Erfolge: All-Rookie Team Noch seltener als die UNLV Rebels stellen die Pacific Powercats (damals noch Pacific Tiger) einen Lottery-Pick der NBA, geschweige denn den Top-Pick. Olowokandis Sprung vom unbekannten College-Team in die Liga war nicht sehr erfolgreich, er bewegte sich nur auf einem leicht höheren Liga als Brown für neun Saisons. Auch Olowokandi empfahl sich mit seiner Athletik als erster Pick, der Nigerianer hatte zudem eine absurde Spannweite und beeindruckte vor dem Draft wohl auch mit seiner Fußarbeit.

© getty Platz 19: MARKELLE FULTZ (2017) Teams: Sixers, Magic Statistiken: 11,5 Punkte, 3,4 Rebounds, 4,9 Assists (176 Spiele) Erfolge: - Die Karriere des Markelle Fultz ist bisher stark von Verletzungen beeinträchtigt, bei den Orlando Magic findet er sich jedoch gerade als wichtiger Spieler eines jungen Kern um Moritz Wagner und Paolo Banchero ein. Fultz ist ein starker Verteidiger, kann das Tempo des Spiels gut regulieren und ist stark in Ringnähe sowie aus der Mitteldistanz. Sein Distanzwurf ist jedoch noch lange nicht zurück auf seinem Niveau im College. Bei den Sixers konnte Fultz laut eigenen Angaben teilweise kaum den Ball über seinen Kopf halten, da er eine Nervenverletzung erlitten hatte. Der damalige Head Coach und General Manager in Philadelphia hatten öffentlich impliziert, dass eine veränderte Wurfform zu einer Verletzung bei Fultz geführt hatte, nicht anders herum. Platz 18: ANDREA BARGNANI (2006) Teams: Raptors, Knicks, Nets Statistiken: 14,3 Punkte, 4,6 Rebounds (550 Spiele) Erfolge: All-Rookie Team Bargnani spielte viele Saisons bei den Raptors als guter bis sehr guter Scorer, zwei davon sogar nahezu auf All-Star-Niveau. Mit seiner Größe und einem guten Distanzwurf besaß er vor 15 Jahren noch ziemlich seltene Qualitäten. Als Verteidiger musste der Italinier dagegen eher versteckt werden. In der zweiten Hälfte seiner Karriere hatte Bargnani viel mit Verletzungen zu kämpfen, weswegen er nach Stationen bei den Knicks und Nets seine NBA-Karriere schon mit 30 Jahren beendete.

© getty Platz 17: KENYON MARTIN (2000) Teams: Nets, Nuggets, Clippers, Knicks, Bucks Statistiken: 12,3 Punkte, 6,8 Rebounds, 1,1 Blocks (757 Spiele) Erfolge: 1x All-Star, All-Rookie Team, Finals-Teilnahme (2002) Der 2000er Jahrgang erwies sich als ziemlich schwach, großartige Alternativen zu Martin gab es nicht. Martin wurde immerhin einmal All-Star bei den Nets, bevor er für drei Erstrundenpicks zu den Nuggets getradet wurde und dort neben Carmelo Anthony für einige Highlights sorgte. Martin war eine Macht im Rebounding am eigenen und gegnerischen Brett und erarbeitete sich mit seiner Athletik auch viele Punkte am Korb und im Fastbreak an der Seite von Jason Kidd. Sein Sprungwurf war nie besonders weit entwickelt. Auch in der Defense war er zumindest meist sehr aktiv. Platz 16: ANDREW WIGGINS (2014) Teams: Timberwolves, Warriors Statistiken: 19,1 Punkte, 4,5 Rebounds (635 Spiele) Erfolge: 1x All-Star, Rookie of the Year, NBA-Champion (2022), All-Rookie Team Wiggins punktet seit der ersten Minute in der NBA gut, in Minnesota erfüllte er die Anforderungen an einen wahren Franchise-Player jedoch nie. Gerade als Playmaker entwickelte er sich nur langsam weiter, sein Spiel wirkte immer etwas "unreif". Gold wert für ihn und die Warriors war der Trade, der ihn 2020 nach Golden State holte. Dort ist er bestens aufgehoben als Ergänzungsspieler zu Stephen Curry und Klay Thompson. Im vergangenen Jahr wurde er All-Star und NBA-Champion: Er hat das Potenzial auf dieser Liste weiter nach oben zu klettern.

© getty Platz 15: BEN SIMMONS (2016) Teams: Sixers, Nets Statistiken: 14,7 Punkte, 7,8 Rebounds, 7,5 Assists (317 Spiele) Erfolge: 3x All-Star, 1x All-NBA, 2x All-Defense, Rookie of the Year Bei Ben Simmons hat der Tapetenwechsel von den Sixers zu den Nets dagegen bisher noch gar nichts gebracht. Mit seiner Kombination an Größe, Fähigkeiten und Athletik aber komplett ohne funktionierenden Sprungwurf war der Australier immer ein spezieller Spieler. Das funktionierte in Philly teilweise aber sehr gut neben Joel Embiid. Nach einer komplett verpassten Saison aufgrund von mentalen Problemen und einer Rückenverletzung ist Simmons bei den Nets kaum noch ein nützlicher Rotationsspieler und nun erneut verletzt. Sein Pfeil zeigt steil nach unten. Platz 14: ANDREW BOGUT (2005) Teams: Bucks, Warriors, Mavericks, Cavaliers, Lakers Statistiken: 9,6 Punkte, 8,7 Rebounds, 1,5 Blocks (706 Spiele) Erfolge: Champion (2015), 1x All-NBA, 1x All-Defense, All-Rookie Team Auch bei Bogut müssen Verletzungen früh als Grund dafür genannt werden, warum er die Erwartungen an einen Top-Pick nie ganz erfüllen konnte. In seinen besten Jahren war er jedoch vor allem defensiv und als klassischer Center im Rebounding und Blockstellen gut und somit auch wertvoll bei den Warriors. Dort war er dreieinhalb Saisons lag gesetzt als Starter, solange er fit war. Viele Punkte erzielte er nicht, aber er wusste im System von Steve Kerr zu verteidigen und den Ball weiterlaufen zu lassen.

© getty Platz 13: DEANDRE AYTON (2018) Team: Suns Statistiken: 16,7 Punkte, 10,5 Rebounds, 1,0 Blocks (293 Spiele) Erfolge: Finals-Teilnahme (2021), All-Rookie Team Auch bei Ayton blitzt das Potenzial gerade oft genug auf, um sich immer wieder zu fragen: "Warum ist er nicht noch besser?" Ayton ist ein sehr solider Spieler und scheint seit seiner Rookiesaison nur einen Moment vom konstanten All-Star-Niveau entfernt zu sein - er nähert sich jedoch nur im Schneckentempo an. Bei den äußerst talentierten Suns mit Kevin Durant, Devin Booker und Chris Paul hat Ayton jetzt die beste Chance, von seinen Mitspielern zu profitieren und seine Rolle bei einem tiefen Playoff-Lauf zu spielen. Ayton ist erst 24 Jahre jung und kann dieses Ranking noch durcheinanderwirbeln. Platz 12: ELTON BRAND (1999) Teams: Bulls, Clippers, Sixers, Hawks Statistiken: 15,9 Punkte, 8,5 Rebounds, 1,7 Blocks (1058 Spiele) Erfolge: 2x All-Star, Rookie of the Year, 1x All-NBA Team, All-Rookie Team Mit "Chief Beef" hatte Brand einen legendären sowie passenden Spitznamen. Mit seinem bulligen Körperbau sowie einem guten Spiel aus der Mitteldistanz war Brand eine Herausforderung für jede Defense und spielte die erste Hälfte seiner Karriere auf hohem Niveau. Dann gelang ihm die Umstellung zu einem Rollenspieler ebenfalls sehr gut, wodurch er für fünf Teams insgesamt 17 Saisons in der Liga spielte. Schon zwei Jahre nach seinem Karrierende wurde er als General Manager der Sixers eingestellt, wo er weiterhin als Architekt einer der besten Mannschaften der Liga aktiv ist.

© getty Platz 11: ZION WILLIAMSON (2019) Team: Pelicans Statistiken: 25,8 Punkte, 7,0 Rebounds, 3,6 Assists (114 Spiele) Erfolge: 2x All-Star, All-Rookie Team Wenn er fit ist, ist Williamson eine der konstant unaufhaltsamen Offensivwaffen der Liga, diese Saison zeigte er sich auch defensiv verbessert. Fit ist er jedoch bisher noch selten, auch aktuell ist sein Status wieder sehr unklar. Bei fast 130 Kilogramm auf nicht ganz 2 Meter springt Williamson dennoch mit den Modellathleten der Liga durch die Lüfte und ist somit kaum zu verteidigen, gelegentlich trifft er in einem Spiel auch ein paar Dreier. So wie der 22-Jährige zum Abschluss in der Zone kommt, braucht er den Distanzwurf jedoch kaum. Auch für Williamson gibt es noch viel Luft nach oben, wenn er seinen Körper in den Griff bekommt. Platz 10: JOHN WALL (2010) Teams: Wizards, Rockets, Clippers Statistiken: 18,7 Punkte, 8,9 Assists, 1,6 Steals (647 Spiele) Erfolge: 5x All-Star, 1x All-NBA, 1x All-Defense, All-Rookie Team John Wall ist mit 32 Jahren wohl im Herbst seiner Karriere angekommen und wird vermutlich kaum noch weitere Argumente für eine höhere Platzierung sammeln. In seiner Blütezeit war der pfeilschnelle Guard der Wizards absolut tödlich im Fastbreak und auch im Halbfeld überragend als Spielmacher, auch wenn der Dreier nie konstant fiel. Nach einer schweren Verletzung und einer verpassten Saison spielte er 2021 noch auf sehr hohem Niveau bei den Rockets, aktuell kommt er bei den Clippers jedoch nicht mehr zum Einsatz.

© getty Platz 9: ANTHONY EDWARDS (2020) Team: Timberwolves Statistiken: 21,7 Punkte, 5,9 Rebounds, 4,5 Assists (211 Spiele) Erfolge: 1x All-Star, All-Rookie Team Als Top-Pick der Wolves neben Karl-Anthony Towns bietet sich der Vergleich zu Wiggins bei Edwards an: Auch "Ant" war als Rookie ein spektakulärer und vielversprechender, aber auch ineffizienter Scorer. Anders als Wiggins hat sich Edwards anschließend jedoch rasant weiterentwickelt, er wurde heuer inmitten einer durchwachsenen Wolves-Saison verdient zum All-Star ernannt. Der erst 21-Jährige hat mit seiner Athletik, dem Wurf und dem durchgehenden Zug zum Korb das Zeug, sich dort als Dauerkandidat zu etablieren. Platz 8: KARL-ANTHONY TOWNS (2015) Team: Timberwolves Statistiken: 23,1 Punkte, 11,2 Rebounds, 3,2 Assists (503 Spiele) Erfolge: 3x All-Star, 2x All-NBA, Rookie of the Year, All-Rookie Team Towns geht in der Renaissance der überragenden Offensivcenter um Nikola Jokic, Joel Embiid und Domantas Sabonis manchmal etwas unter, das liegt jedoch auch viel an seinen Verletzungen. Bei vollständiger Fitness ist er der beste Schütze unter den Big Men der Liga und auch in jeder anderen Offensivsituation gefährlich als Scorer oder Playmaker. Defensiv schwankt er jedoch eher zwischen soliden und schlechten Phasen. Fragen bestehen auch bei seinem "Killerinstinkt".

© getty Platz 7: DERRICK ROSE (2008) Teams: Bulls, Knicks, Cavaliers, Timberwolves, Pistons Statistiken: 17,7 Punkte, 5,3 Assists (699 Spiele) Erfolge: 1x MVP, 3x All-Star, 1x All-NBA, Rookie of the Year, All-Rookie Team Rose ist zwar einer von nur zwei MVPs auf dieser Liste, seine MVP-Saison war jedoch statistisch eine der schwächeren der 2000er. Der Guard entwickelte einen konstanten Dreier erst später in seiner Saison, in Chicago brillierte er jedoch mit seinem riesigen Arsenal an Abschlüssen mit Kraft, Sprungkraft, Schnelligkeit und Gefühl in der Zone. Nach seinen zwei schweren Verletzungen spielte er bei den Bulls noch drei gute Saisons, kam jedoch nicht mehr an sein vorheriges Niveau ran. Mit seinem Trade zu den Knicks begann eine Reise durch die Liga für Rose mit vielen Stationen, aktuell scheint er in seinem zweiten Anlauf bei den Knicks seinen bisherigen Tiefpunkt erreicht haben. Zu Beginn der Saison kam er wenig zum Einsatz, nun ist er seit Wochen ganz aus der Rotation gefallen. Platz 6: BLAKE GRIFFIN (2009) Teams: Clippers, Pistons, Nets, Celtics Statistiken: 19,2 Punkte, 8,0 Rebounds, 4,0 Assists (753 Spiele) Erfolge: 6x All-Star, 5x All-NBA, Rookie of the Year, All-Rookie Team Griffin profitierte bei den Clippers stark vom Zusammenspiel mit Chris Paul - aber das galt auch andersherum! Griffin blieb vor allem als Highflyer und Dunkkünstler in Erinnerung, entwickelte aber schon früh in seiner Karriere vielfältige Fähigkeiten am Ball und glänzte als Playmaker. In seinen letzten Jahren als Clipper etablierte er auch seinen Distanzwurf, der sich zu seiner ersten Saison in Detroit zu einer echten Waffe entwickelt hatte. Griffin wurde dort noch einmal zum All-Star, obwohl seine Athletik mit 29 Jahren bereits sichtbar nachgelassen hatte. Mittlerweile ist er an einem ähnlichen Punkt wie Rose angekommen.

© getty Platz 5: YAO MING (2002) Team: Rockets Statistiken: 19,0 Punkte, 9,2 Rebounds, 1,9 Blocks (486 Spiele) Erfolge: 8x All-Star, 5x All-NBA, All-Rookie Team, Hall of Fame Mings beste Jahre waren großartig und endeten plötzlich - nach sieben guten Saisons machte sein Körper von 2,29 Meter nicht mehr mit. Zuvor machte er ihn jedoch zu einem der spannendsten Spieler aller Zeiten: Ming war jedoch nicht nur groß. Er verfügte über eine Vielfalt an Bewegungen im Post und streute auch den gelegentlichen Treffer aus der Mitteldistanz ein, defensiv war er ein guter Ringbeschützer. Platz 4: KYRIE IRVING (2011) Teams: Cavaliers, Celtics, Nets, Mavericks Statistiken: 23,4 Punkte, 5,7 Assists, 1,3 Steals (662 Spiele) Erfolge: 8x All-Star, 3x All-NBA, Champion (2016), Rookie of the Year, All-Rookie Team Irving ist vermutlich der beste Ballhandler aller Zeiten, mit seinen Dribblings verschafft er sich konstant Platz und kann aus jeder Situation abschließen. Bereits in seiner zweiten Saison etablierte er sich als jährlicher All-Star, Ende 20 machte er bei seinem dritten Team (Brooklyn) sogar noch einen Schritt nach vorne. Irving ist sehr respektiert in der Liga und scheint mit seinen Teamkollegen bestens auszukommen, zu seinen Arbeitgebern hat er jedoch nicht immer das beste Verhältnis. So ist er seit Februar bei seinem vierten Team, wo er mit Luka Doncic den zumindest potenziell besten Backcourt der Liga bildet.

© getty Platz 3: DWIGHT HOWARD (2004) Teams: Magic, Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards, Sixers Statistiken: 15,7 Punkte, 11,8 Rebounds, 1,8 Blocks (1242 Spiele) Erfolge: 8x All-Star, 8x All-NBA, 3x Defensive Player of the Year, 5x All-Defense, Champion (2020), All-Rookie Team Howard kam nach James als nächster athletischer Freak direkt aus der High School in die Liga, brauchte jedoch zwei Jahre, bevor er richtig einschlug. In seinen besten Jahre lebte er hauptsächlich von dieser Athletik, innerhalb der Zone hatte er jedoch auch ausgeprägte Fähigkeiten und Instinkte. Außerhalb davon nur eben nicht. Howard brillierte als Rebounder, Shotblocker, im Lowpost und im Pick'n'Roll, zudem verpasste er in seinen ersten sieben Saisons nur fünf Spiele. 2012 schnappten die Lakers Howard, um ein vermeintliches Superteam um den Superman, Kobe Bryant, Pau Gasol und Steve Nash bilden. Das lief jedoch nicht wie geplant, anschließend war Howard noch für drei gute Jahre bei den Rockets und hüpfte dann wild in der Liga umher. Nach seiner dritten Station bei den Lakers im Vorjahr spielt Howard aktuell in Taiwan. Platz 2: ANTHONY DAVIS (2012) Teams: Pelicans, Lakers Statistiken: 24,0 Punkte, 10,3 Rebounds, 2,3 Blocks (645 Spiele) Erfolge: 8x All-Star, 4x All-NBA, 4x All-Defense, Champion 2020, All-Rookie Team Davis hat bereits zwei MVP-würdige Saisons auf seinem Konto, seit seiner Ankunft bei den Lakers wird er jedoch immer wieder durch Verletzungen ausgebremst. In Bestform kann er jedoch der beste Spieler eines NBA-Champions sein, wie er 2020 in der Bubble bewies. Davis ist dominant in Korbnähe, aber auch per Sprungwurf bis kurz vor die Dreierlinie gefährlich. Defensiv ist er einer der wertvollsten Spieler der Liga, da er sowohl als Ringverteidiger als auch bei Switches die gegnerische Offense beeinträchtigt.