NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Folgt nach Kevin Durant auch der Trade von Ben Simmons von den Brooklyn Nets

Kevin Durant, Russell Westbrook, Kyrie Irving - all diese Stars wurden bereits getradet und die Deadline ist erst heute um 21 Uhr! Das war sicher noch nicht alles. Wir begleiten das Geschehen rund um die Trade Deadline mit unserem Liveticker!

12.55 Uhr: Mit ziemlicher Sicherheit wird auch Jae Crowder noch ein neues Zuhause finden, auch er war Teil des Durant-Deals. Der 32-Jährige hat in dieser Saison noch kein Spiel absolviert, nachdem er von Phoenix in der Offseason keine Vertragsverlängerung erhielt. Laut Adrian Wojnarowski ( ESPN ) werden die Nets versuchen, den Flügelspieler wieder zu traden. Milwaukee, Atlanta und Miami wurden in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder als mögliche Destinationen genannt.

13.09 Uhr: Das Team, auf welches sich alle Augen richten, sind neben den Nets die Toronto Raptors . Diese haben mit Jakob Pöltl bereits ihren benötigten Big Man geholt. Das könnte dafür sprechen, dass die Kanadier doch nicht ihr komplettes Team aufgeben. Aber: Laut Sam Amick ( The Athletic ) ist O.G. Anunoby unglücklich über seine Rolle, sodass der Engländer womöglich doch getradet wird. Toronto könnte laut Woj auch vom KD-Deal profitieren, da vor allem im Westen die Nachfrage nach einem elitären Flügelverteidiger - wie es Anunoby ist - gestiegen ist. Woj vermutet, dass Toronto bis auf den letzten Drücker mit einer Entscheidung warten wird.

13.30 Uhr: Bevor es dann bald richtig rund geht, seien euch noch unsere Trade-Analyses zu den großen Deals ans Herz gelegt, die bereits in trockenen Tüchern sind:

© getty Ben Simmons ist weiterhin ein Spieler der Brooklyn Nets.

NBA: Brooklyn Nets wollen auch Ben Simmons loswerden

12.40 Uhr: In unserer Analyse zum Durant-Deal haben wir bereits angedeutet, dass die Telefonleitung zwischen Brooklyn und Cleveland glühen sollte. Die Nets haben zu viele Flügelspieler, die Cavs fast gar keine. Da ist es logisch, dass Redebedarf besteht. Chris Fedor (cleveland.com) berichtet, dass die Namen von Joe Harris und Royce O'Neale, einem Buddy von Donovan Mitchell, heiß gehandelt werden.

12.30 Uhr: Dass in Brooklyn noch etwas passiert, dürfte gesichert sein. Ein weiteres Anzeichen dafür ist, dass der Trade von Kevin Durant noch immer nicht offiziell ist. Ian Begley (SNY) meldet, dass die Nets gerne noch Ben Simmons abstoßen würden und wegen dem Australier bereits einige Gespräche geführt haben. Leicht dürften diese Unterhaltungen aber nicht werden, schließlich hat Simmons noch einen Vertrag bis 2025 und bekommt in dieser Spielzeit stolze 35,5 Millionen Dollar. Zur Erinnerung: In 38 Spielen legt Simmons 7 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists im Schnitt auf.

12.20 Uhr: Fassen wir doch noch einmal kurz zusammen, was in den letzten zwölf Stunden so alles passiert ist, es war schließlich eine Menge:

12.15 Uhr: Hallo zusammen zu den finalen knapp neun Stunden NBA-Wahnsinn aka die Trade Deadline. Bis 21 Uhr müssen alle Deals in trockenen Tüchern sein, danach können sich die Teams nur noch via Buyout mit Free Agents verstärken. Mal sehen, ob wir den Irrsinn vom gestrigen Tag noch toppen können. Los geht's.