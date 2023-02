NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Milwaukee Bucks jagen wohl Ex-MVP - verscherbeln die Warriors ihre Youngsters?

Die Trade Deadline naht mit großen Schritten. Am Donnerstag um 21 Uhr ist es so weit - dabei sind noch etliche Fragen ungeklärt. Bei Rund um die NBA versorgen wir Euch auch heute wieder mit allen News und Gerüchten!

16.35 Uhr: Am Dienstag war in einigen dunklen Ecken des Internets ein Gerücht zu finden, dass die Mavs wohl an einem Trade für Deandre Ayton interessiert seien. John Gambadoro von Arizona Sports 98.7 hat dazu eine klare Meinung. "Da ist nichts dran!" Dachte ich mir doch schon fast.

© getty James Wiseman konnte bislang bei den Warriors noch nicht wirklich Fuß fassen.

NBA-Gerüchte: Verscherbeln die Warriors ihre Youngsters?

16.25 Uhr: Ein reiner Salary-Dump-Move der Warriors ist dennoch unwahrscheinlich, das sei noch dazu gesagt. Golden State will schließlich den Titel verteidigen und für Joe Lacob scheint keine Luxussteuerrechnung zu groß. Irgendwo muss das ganze Geld ja hin. Die Dubs wurden zuletzt unter anderem mit Alex Caruso oder Jakob Pöltl in Verbindung gebracht. Wen würdet Ihr sonst gerne in der Bay Area sehen?

16.20 Uhr: Vor allem Wiseman, Nr.2-Pick von 2020, hat bislang in der NBA nicht wirklich Fuß gefasst und wird wohl kurzfristig keine Hilfe beim Kampf um weitere Titel sein. Ein zusätzliches Argument für einen Wiseman-Trade hat John Hollinger (The Athletic) für uns: Sollten die Dubs den Center (9,6 Mio. Dollar in dieser und 12,2 Mio. Dollar in der nächsten Saison) an ein Team mit Cap Space abgeben und dafür keine Verträge aufnehmen, könnten die Warriors etwa 51 Mio. Dollar an Gehältern und Luxussteuern in dieser Saison sparen! Insgesamt winkt den Dubs ein Ersparnis von 131 Mio. über zwei Jahre, wenn man Wiseman verscherbelt. Irre ...

16.15 Uhr: ... zum Beispiel, was die Warriors kurz vor der Trade Deadline so vorhaben. Laut Anthony Slater (The Athletic) ist rund um den amtierenden Champion immer mehr davon zu hören, dass die Youngsters, die aktuell nicht in der Rotation sind, für einen Trade verfügbar seien, sofern man ein Kaderupgrade zurückbekommen würde. Das bezieht sich wohl vor allem auf James Wiseman und Moses Moody.