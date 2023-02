NBA Roundup: Dezimierte Boston Celtics trotzen Verletzungsschock - unfassbares Finish in Houston

54,3 Prozent von Downtown standen am Ende für Boston zu Buche, ob Griffin (5/8), Williams (4/6) oder Hauser (4/4) - es gab viele unerwartete Helden. 41 Punkte kamen von der Bank, Tatum kam trotz nur 12 Punkten auf ein positives Plus/Minus und steuerte 9 Assists und 8 Rebounds bei. Topscorer waren Malcolm Brodgon (7/13 FG) und White (8/13 FG) mit je 19 Zählern, Griffin und Williams kamen auf 15.

Für die Sixers setzte es nach neun Siegen aus elf Spielen mal wieder eine Niederlage, immerhin zog James Harden an Dirk Nowitzki vorbei, was die versenkten Freiwürfe angeht (mit 7.240 bisher auf Platz 7). The Beard kam auf 26 Punkte (8/14 FG) und 11 Assists bei nur 1 Ballverlust, Joel Embiid legte 28 Zähler auf (11/21 FG, 7 Rebounds). 1 seiner 3 Dreier traf er und ließ sich dabei auch von "interessanter" Defense von Luke Kornet nicht aufhalten. Doch kein weiterer Sixer erzielte mehr als 8 Punkte, besonders Tobias Harris enttäuschte (4, 2/10 FG). 32,3 Prozent aus der Distanz waren gegen diese brandheißen Kelten viel zu wenig.