NBA - Ranking: Die besten Buyout-Kandidaten 2023: Die schwierige Suche nach dem Königsmacher

Nach der Trade Deadline ist der Buyout-Markt die letzte Möglichkeit für Playoff-Anwärter, ihr Team zu verbessern. Prominente Kandidaten gibt es dafür einige, doch wer könnte wirklich helfen? Und wo könnten Russell Westbrook, Patrick Beverley und Co. landen?

Er ist also bereits auf dem freien Markt zu haben, bislang ist aber noch nichts zu möglichen Interessenten durchgesickert. Als dritter Big für die erweiterte Playoff-Rotation, der immer noch ordentlich Rebounds sammelt und ab und an einen Dreier treffen kann, wäre er für manche Teams sicherlich eine Option.

Die Frage ist also, ob Ibaka wirklich noch etwas im Tank hat. Die Athletik vergangener Tage ist zumindest mal weg, ein Dreier fürs Spacing ist manchmal da. Vielleicht verschafft ihm seine Erfahrung noch ein Angebot. Die Hawks, Heat und Nets wurden mit ihm in den vergangenen Wochen in Verbindung gebracht, Brooklyn dürfte mittlerweile aber raus sein.

Es ist nicht mal ein Jahr her, da spielte Barton noch eine gute Rolle als Playoff-Starter für die Nuggets. Nach seinem Offseason-Trade nach Washington ist aber der Wurm drin, der Flügelspieler hat in der US-amerikanischen Hauptstadt nie wirklich Fuß gefasst. Er trifft gerade mal 39,5 Prozent seiner Zweier, das ist übel.

Gefühlt seit Jahren fand sich Ross in Trade-Gerüchten wieder, nie fanden die Magic einen Abnehmer. Nun könnte es auf einen Buyout hinauslaufen. Der Flügelspieler war in seinen besten Jahren ein starker Scorer, Defense war dagegen nie seine Stärke.

Dabei zeigte Wall immerhin in Ansätzen, dass er ab und an noch ein paar gute Minuten in sich hat. Die schwindende Athletik ist jedoch offensichtlich, problematisch bleibt der nicht vorhandene Dreier (30,3 Prozent). Generell ist Wall kein effizienter Spieler, womöglich hat aber noch ein Team Interesse an seinen Drives.

In den Playoffs 2022 zog er sich einen Kreuzbandriss zu, erst vorige Woche feierte er sein Comeback. Entsprechend konnte Green noch nicht viel zeigen und wird wohl auch noch etwas Zeit brauchen, um in Form zu kommen. Vielleicht haben die Mavs, die dringend Verstärkung auf dem Flügel brauchen, oder seine Ex-Teams wie die Lakers und Sixers genug Vertrauen in ihn.

Damit schießt Beverley seinen Teams auch gerne mal selbst ins Bein. Ein Championship-Contender wird sich bei ihm wohl eher nicht melden, aber Teams mit Playoff-Ambitionen allemal. Laut The Athletic sollen die Wolves an einer Reunion interessiert sein, wobei dem Marc Stein ( Substack ) bereits widersprach. Wäre auch er vielleicht eine Option für die Mavs?

In den Playoffs 2021 ballerte sich "Mr. June" zu einem lukrativen Vertrag, zumindest in Einzelfällen ist er auch heute noch für ordentliches Scoring zu haben. Da gibt es sicherlich schlechtere Option als Backup-Einser. Für Denver ergibt es Sinn, da sie ihren unzufriedenen Backup-Aufbau in Bones Hyland zu den Clippers tradeten.

Hinter Jackson waren dagegen schon mehrere Contender her . Chris Haynes ( Bleacher Report ) wollte vom Interesse der Suns erfahren haben, The Athletic nannte die Bucks als Option, letztlich soll es aber auf die Denver Nuggets hinauslaufen.

Platz 1: RUSSELL WESTBROOK (Jazz)

Position : Point Guard

: Point Guard Alter : 34

: 34 Statistiken 2022/23: 15,9 Punkte, 6,2 Rebounds und 7,5 Assists bei 41,7 Prozent FG und 29,6 Prozent Dreier in 28,7 Minuten (52 Spiele)

Manch einer sah den Ex-Lakers-Guard in den vergangenen Monaten schon als Kandidaten für den Sixth Man of the Year Award, auch wenn das etwas übertrieben war. Die Schwächen von Westbrook sind bekannt (Shooting, Defense, Sturheit), in der richtigen Situation kann Westbrook aber immer noch helfen. Vor allem braucht er mehr Spacing um sich herum für seine Drives, als es noch in L.A. der Fall war. Zu viel Last sollte man Westbrook aber nicht mehr aufbürden, das würde man beim Blick auf die Effizienzwerte nur bereuen.

Nichtsdestotrotz gibt es schon jetzt einige Interessenten, die das auch in die Öffentlichkeit hinausposaunen. "Wir brauchen einen Point Guard. [...] Es würde definitiv unser Team verbessern, wenn wir jemanden hätten, der uns in unsere Plays bringt und uns das Spiel einfacher macht", sagte am Samstag kein Geringerer als Clippers-Star Paul George. Und er fügte vielsagend hinzu: "Hoffentlich sieht Russell das und wir können uns einigen."

Westbrook und George spielten bereits in Oklahoma City relativ erfolgreich zusammen. Mehrere Clippers-Spieler haben sich bereits für Russ stark gemacht, auch Kawhi Leonard gefalle laut George diese Idee. Gleichzeitig sollen auch die Bulls hinter dem MVP von 2017 her sein, auch Miami ist Teil der Westbrook-Spekulationen.