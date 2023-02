NBA - Phoenix Suns im Kadercheck: Dank Kevin Durant und Co. der neue Favorit im Westen?

Erst Kyrie Irving, dann Kevin Durant. Die Western Conference hat zur Trade Deadline zwei neue Superstars bekommen. Der große Knall beschert den Phoenix Suns einen weiteren Superstar an der Seite von Chris Paul und Devin Booker. Doch reicht das zum Status als Top-Favorit? SPOX macht den Check.

Zahlreiche Verletzungssorgen haben die Suns im Laufe der Saison etwas aus der Bahn geworfen. Nach einem guten Saisonstart verpassten Chris Paul und dann vor allem Devin Booker viele Spiele, die eigentliche Starting Five vor dem Durant-Trade hat nur sieben gemeinsame Partien absolviert. Phoenix rutschte sogar aus den Play-In-Rängen, hat sich mit 10 Siegen aus den vergangenen 13 Spielen aber wieder gefangen. Aktuell reicht die Bilanz von 31-27 für Platz vier im Westen.

© getty GUARDS - CHRIS PAUL Alter : 37

: 37 Statistiken 2022/23 : 13,8 Punkte, 8,7 Assists und 4,2 Rebounds bei 42,8 Prozent FG und 38,2 Prozent Dreier in 31,8 Minuten (37 Spiele)

: 13,8 Punkte, 8,7 Assists und 4,2 Rebounds bei 42,8 Prozent FG und 38,2 Prozent Dreier in 31,8 Minuten (37 Spiele) Gehalt: 28,4 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Paul konnte den verletzungsbedingten Ausfall von Booker nicht auffangen, stattdessen machten sich bei manchen Fans und Verantwortlichen vermehrt Sorgenfalten um die Leistungsfähigkeit des 37-Jährigen breit. Gevatter Zeit scheint langsam aber sicher das Rennen mit dem Point God zu gewinnen, seine Effizienzwerte (55,2 Prozent True-Shooting) sind die schlechtesten seit seiner Sophomore-Saison. In Phoenix macht man sich wohl schon Gedanken um eine Nachfolgeregelung, in Trade-Gesprächen war Paul wohl nicht unantastbar. Immerhin waren die Leistungen in den vergangenen Wochen teils wieder besser. Noch wichtiger: Booker und nun KD können den Point Guard mehr entlasten, was vor allem im Hinblick auf die Playoffs wichtig wird. Ein paar zusätzliche Verschnaufpausen würden CP3, der verletzungsbedingt auch schon mehrere Spiele verpasst hat, sicherlich guttun.

© getty DEVIN BOOKER Alter : 26

: 26 Statistiken 2022/23 : 26,6 Punkte, 5,5 Assists und 4,6 Rebounds bei 47,3 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier in 34 Minuten (31 Spiele)

: 26,6 Punkte, 5,5 Assists und 4,6 Rebounds bei 47,3 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier in 34 Minuten (31 Spiele) Gehalt: 33,8 Millionen Dollar (Vertrag bis 2028) Booker ist seit ein paar Spielen wieder zurück auf dem Court - zum Glück, werden sich die Suns denken. Von Ende Dezember an verpasste er 21 Spiele am Stück aufgrund einer hartnäckigen Leistenverletzung, die Suns vermissten ihren All-NBA-Guard der Vorsaison extrem. Mit Booker auf dem Court steht Phoenix laut Cleaning the Glass bei einem Net-Rating von +5,8, ohne ihn bei -2,8! Das ist noch nicht ganz Jokic- oder Doncic-Level, aber schon eklatant. Als Booker fit war, wurde er im erweiterten Kreis der MVP-Diskussion gehandelt, mit seinen 26 Jahren steht er kurz vor seiner Prime. Es gibt schlechtere Situationen, als die an der Seite eines Kevin Durant zu verbringen.

© getty CAMERON PAYNE Alter : 28

: 28 Statistiken 2022/23 : 12,1 Punkte, 5,3 Assists und 2,3 Rebounds bei 41,2 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 24 Minuten (28 Spiele)

: 12,1 Punkte, 5,3 Assists und 2,3 Rebounds bei 41,2 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 24 Minuten (28 Spiele) Gehalt: 6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Noch ein Langzeitverletzter im Backcourt. Mehrere Blessuren am rechten Fuß halten den 28-Jährigen quasi seit Mitte Dezember vom Spielen ab. Wann genau er sein Comeback feiern kann, ist noch ungewiss. Dann bekommen die Suns einen ordentlichen Backup-Guard zurück, der allerdings in den vergangenen Playoffs Probleme hatte. In dieser Spielzeit trifft er immerhin wieder seinen Dreier, zudem kann er verlässlich den Ballvortrag übernehmen.

© getty DAMION LEE Alter : 30

: 30 Statistiken 2022/23 : 8,9 Punkte, 1,5 Assists und 3,3 Rebounds bei 43,7 Prozent FG und 44,5 Prozent Dreier in 22,3 Minuten (58 Spiele)

: 8,9 Punkte, 1,5 Assists und 3,3 Rebounds bei 43,7 Prozent FG und 44,5 Prozent Dreier in 22,3 Minuten (58 Spiele) Gehalt: 2,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Da hat offenbar jemand vom Zielwasser seiner Schwager geschlürft. Lee ist mit der jüngeren Schwester von Stephen und Seth Curry verheiratet, deren Shooting-Qualitäten färben scheinbar ab. Knapp 45 Prozent Dreierquote bei fast vier Versuchen pro Partie ist gar nicht verkehrt. Der Sommerneuzugang hat sich die größere Rolle nach den vielen Verletzungen im Backcourt zunutze gemacht. Ein Großteil seiner Würfe kommt aus dem Catch-and-Shoot, eher selten kreiert er für sich selbst. Muss er in diesem Team aber auch nicht. Mit seinem Basketball-IQ, Off-Ball-Movement und solider Defense hat er sich zu einem guten Rotationsspieler gemausert.

© getty TERRENCE ROSS Alter : 32

: 32 Statistiken 2022/23 : 8,0 Punkte, 1,3 Assists und 2,0 Rebounds bei 43,1 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 22,5 Minuten (42 Spiele für die Magic)

: 8,0 Punkte, 1,3 Assists und 2,0 Rebounds bei 43,1 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 22,5 Minuten (42 Spiele für die Magic) Gehalt: Details noch unbekannt (Vertrag bis 2023) Eigentlich stand Ross nach seinem Buyout bei den Magic wohl schon vor einem Wechsel zu den Dallas Mavericks. Doch dann schalteten sich Suns-Teambesitzer Mat Ishbia und Coach Monty Williams ins Rekrutieren mit ein und der Veteran war schnell von Phoenix überzeugt. Der 32-Jährige kann und soll wichtiges Scoring von der Bank liefern und die nach dem KD-Trade ausgedünnte Flügelrotation aufbessern. Seine Dreierquote von 38,1 Prozent sollte zudem dabei helfen, den Stars Platz zu verschaffen, sollte er beispielsweise mal in Small-Ball-Lineups gemeinsam mit ihnen auf dem Feld stehen.

© getty LANDRY SHAMET Alter : 25

: 25 Statistiken 2022/23 : 9,5 Punkte, 2,2 Assists und 1,7 Rebounds bei 38 Prozent FG und 37,7 Prozent Dreier in 21,4 Minuten (30 Spiele)

: 9,5 Punkte, 2,2 Assists und 1,7 Rebounds bei 38 Prozent FG und 37,7 Prozent Dreier in 21,4 Minuten (30 Spiele) Gehalt: 9,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026, Teamoption für das letzte Jahr) Es wiederholt sich, aber Shamet fällt seit Mitte Januar wegen einer Fußverletzung aus, eine Rückkehr steht noch in den Sternen. Wirklich überzeugen konnte er in dieser Saison auch auf dem Court bislang nicht. Shamet befindet sich im ersten Jahr eines Vierjahresvertrags über 42,5 Mio. Dollar, trifft immerhin seine Dreier, aber dafür katastrophal aus dem Zweierland (38,8 Prozent). Auch defensiv spielt er meist mit Zielscheibe auf dem Rücken.

© getty SABEN LEE Alter : 23

: 23 Statistiken 2022/23 : 5,8 Punkte, 2,9 Assists und 1,9 Rebounds bei 42,1 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 15,5 Minuten (18 Spiele für die Sixers und Suns)

: 5,8 Punkte, 2,9 Assists und 1,9 Rebounds bei 42,1 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 15,5 Minuten (18 Spiele für die Sixers und Suns) Gehalt: 0,5 Millionen Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Nach mehreren Zehntagesverträgen bekam der Guard Anfang Februar einen Two-Way-Kontrakt, dafür wurde Duane Washington Jr. entlassen. Der in Phoenix aufgewachsene Lee verdiente sich dieses Arbeitspapier mit guten Leistungen, als der Suns-Backcourt in den vergangenen Wochen ziemlich ausgedünnt war. Der 38. Pick im Draft 2020, der seine Karriere in Detroit begann, landete direkt nach seiner ersten Anstellung in Phoenix vier Mal in Folge in den Double-Digits. Coach Monty Williams bekannte sich zudem als Fan seiner Defense. Lee stand auch im Training Camp für die Suns auf dem Parkett.

© getty WINGS - KEVIN DURANT Alter : 34

: 34 Statistiken 2022/23 : 29,7 Punkte, 5,3 Assists und 6,7 Rebounds bei 55,9 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier in 36,0 Minuten (39 Spiele für die Nets)

: 29,7 Punkte, 5,3 Assists und 6,7 Rebounds bei 55,9 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier in 36,0 Minuten (39 Spiele für die Nets) Gehalt: 43 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Die Suns haben den großen Preis abgesahnt, auf den so viele Teams seit dem vergangenen Sommer, als KD erstmals eine Trade-Forderung stellte, gehofft hatten. Phoenix bekommt nicht nur einen der besten Spieler der Liga, sondern einen der besten 15 Spieler der gesamten NBA-Historie. Auch für einen hohen Preis von zwei wichtigen Flügelspielern in Person von Mikal Bridges und Cam Johnson, vier Erstrundenpicks sowie einem Pick-Swap sagt da wohl niemand Nein. Natürlich geht damit ein gewisses Risiko einher. Durant hat in den vergangenen vier Spielzeiten 151 Spiele verpasst (darunter ein Achillessehnenriss) und fällt mindestens bis zum All-Star-Wochenende mit einer Innenbandverletzung aus. Nichtsdestotrotz: In den ersten Saisonmonaten war KD ein veritabler MVP-Kandidat, die Mischung aus seiner Größe, seinem Ballhandling und seinem Touch machen aus ihm ein wandelndes 50/40/90-Paket, das schier unmöglich zu stoppen ist. Dass er mit anderen Stars harmonieren kann, ist ebenfalls kein Geheimnis. Ohnehin findet sich KD sportlich eigentlich überall zurecht, das wird in Phoenix nicht anders sein. Nach dem Abgang von Bridges wird er allerdings auch defensiv viel Verantwortung übernehmen müssen.

© getty TORREY CRAIG Alter : 32

: 32 Statistiken 2022/23 : 7,9 Punkte, 1,6 Assists und 5,8 Rebounds bei 46 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 25,8 Minuten (55 Spiele)

: 7,9 Punkte, 1,6 Assists und 5,8 Rebounds bei 46 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 25,8 Minuten (55 Spiele) Gehalt: 5,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Auch Craig muss in die Fußstapfen der abgewanderten Flügel-Kollegen treten. Das gelang ihm teils als Crowder-Ersatz schon ziemlich gut. Der Veteran legt einen Karrierebestwert bei der Dreierquote auf (39,4 Prozent), beeinflusst das Spiel mit seiner Defense und seinem Rebounding aber auch noch auf andere Weise. Diese Aspekte sind für die Suns ohnehin wichtiger. Vermutlich wird er neben Paul, Booker, KD und Deandre Ayton starten.

© getty T.J. WARREN Alter : 29

: 29 Statistiken 2022/23 : 9,5 Punkte und 2,8 Rebounds bei 51,0 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 18,8 Minuten (26 Spiele für die Nets)

: 9,5 Punkte und 2,8 Rebounds bei 51,0 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 18,8 Minuten (26 Spiele für die Nets) Gehalt: 2,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Seine Bubble-Explosion ist mittlerweile schon fast drei Jahre her, seither hat er gerade einmal 30 Spiele absolviert. Nach langer Verletzungspause kam er in dieser Saison recht ordentlich im Nets-Trikot zurück, wobei er bislang noch seinen Shooting-Touch aus den Vorjahren vermisste. Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte könnte Warren nun in die Rolle des Bank-Scorers schlüpfen - immerhin unter ganz anderen Vorzeichen als in seinen ersten fünf Jahren in Phoenix. Warren machte die dunkelste Phase der Franchise-Geschichte mit, in vier seiner fünf Spielzeiten als Sun knackte das Team nicht einmal eine Siegquote von 30 Prozent.

© getty JOSH OKOGIE Alter : 24

: 24 Statistiken 2022/23 : 5,7 Punkte und 3,1 Rebounds bei 39,8 Prozent FG und 31,1 Prozent Dreier in 13,4 Minuten (47 Spiele)

: 5,7 Punkte und 3,1 Rebounds bei 39,8 Prozent FG und 31,1 Prozent Dreier in 13,4 Minuten (47 Spiele) Gehalt: 1,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Nach vier durchwachsenen Jahren in Minnesota schloss sich der Flügelspieler im Sommer den Suns an. Kaum jemand spricht über Okogie, doch im Schatten der deutlich prominenteren Namen spielt er eine durchaus gute Saison. Hustle und Defense hat er sich in erster Linie auf die Fahnen geschrieben, allerdings ist die Offense ein Problemkind. Mit genügend Stars auf dem Court sollte es dennoch genügend Shooting geben, damit das nicht allzu schwer ins Gewicht fällt.

© getty ISH WAINRIGHT Alter : 28

: 28 Statistiken 2022/23 : 4,5 Punkte und 2,2 Rebounds bei 39,1 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 15,7 Minuten (40 Spiele)

: 4,5 Punkte und 2,2 Rebounds bei 39,1 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 15,7 Minuten (40 Spiele) Gehalt: 0,5 Millionen Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Wainright ist nicht der typische Sophomore, was man allein schon an seinem Alter erkennt. Zwischenzeitlich probierte er sich als Tight End bei den Buffalo Bills, schaffte es aber nicht in den finalen Kader. Dann ging es über Zwischenstationen in Nürnberg und Vechta zu den Suns. Aus diesen Erfahrungen bringt er eine gesunde Arbeitseinstellung mit, er ist vielseitig einsetzbar und hat seinen Dreier im Vergleich zur Vorsaison verbessert. Wenn alle fit sind, werden seine Minuten aber wohl zurückgehen.

© getty BIGS - DEANDRE AYTON Alter : 24

: 24 Statistiken 2022/23 : 18,6 Punkte, 10,2 Rebounds und 2,1 Assists bei 58,9 Prozent FG und 30,4 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (49 Spiele)

: 18,6 Punkte, 10,2 Rebounds und 2,1 Assists bei 58,9 Prozent FG und 30,4 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (49 Spiele) Gehalt: 30,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Als Booker und Paul verletzt fehlten, enttäuschte der Center. Ayton gelang es nicht, die nun größere Rolle als Zielspieler auszufüllen, stattdessen sind bei ihm immer wieder lustlose Vorstellungen zu beobachten. Gerade defensiv brauchen die Suns ihn aber. Zuletzt zeigte auch die Formkurve wieder stark nach oben. Mit nun zusätzlich KD und den fitten Co-Stars an seiner Seite könnten die Touches nun aber wieder weniger werden. Wie reagiert er darauf? Das Verhältnis zu Coach Williams war in der Vergangenheit nicht immer rosig, im Sommer gab es zudem die Unstimmigkeiten über seinen neuen Vertrag. Er musste erst ein Offer-Sheet in Indiana unterschreiben, bevor Phoenix gleichzog.

© getty BISMACK BIYOMBO Alter : 30

: 30 Statistiken 2022/23 : 3,8 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 56,6 Prozent FG in 14 Minuten (45 Spiele)

: 3,8 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 56,6 Prozent FG in 14 Minuten (45 Spiele) Gehalt: 2,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Der Kongolese ist einer der besseren Backup-Center der Liga, dabei profitiert er natürlich auch von der Brillanz und den Vorlagen der Kollegen aus dem Backcourt. Als Play-Finisher im Pick'n'Roll zur Stelle, ansonsten räumt er mit seinem Rebounding und Shotblocking regelmäßig in seinen Minuten unter den Körben auf.

© getty JOCK LANDALE Alter : 27

: 27 Statistiken 2022/23 : 6,8 Punkte und 4,1 Rebounds bei 52 Prozent FG und 23,3 Prozent Dreier in 14,4 Minuten (49 Spiele)

: 6,8 Punkte und 4,1 Rebounds bei 52 Prozent FG und 23,3 Prozent Dreier in 14,4 Minuten (49 Spiele) Gehalt: 1,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Ein bisschen australische Toughness für den Frontcourt der Suns. Landale ist ein ordentlicher Verteidiger, der an sich auch einen soliden Wurf mitbringt - nur fällt der in der laufenden Saison noch viel zu selten (23,3 Prozent Dreierquote). Dennoch wird er in Phoenix geschätzt, auch als Locker-Room-Guy.

© getty DARIUS BAZLEY Alter : 22

: 22 Statistiken 2022/23 : 5,4 Punkte und 3,4 Rebounds bei 44,9 Prozent FG und 40 Prozent Dreier in 15,4 Minuten (36 Spiele)

: 5,4 Punkte und 3,4 Rebounds bei 44,9 Prozent FG und 40 Prozent Dreier in 15,4 Minuten (36 Spiele) Gehalt: 4,3 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Nach dem KD-Hammer und kurz vor der Deadline fädelten die Suns einen weiteren Trade ein. Der auslaufende Vertrag von Dario Saric (9,2 Mio. Dollar) plus ein Zweitrundenpick wanderten nach Oklahoma City, dafür kam Youngster Bazley. Defensiv bringt er viele Anlagen mit, offensiv ist er dagegen noch sehr roh. Wie viel Spielzeit er wirklich bekommen wird, bleibt abzuwarten.

© getty HEAD COACH - MONTY WILLIAMS Bilanz als Head Coach : 353-326 (Regular Season), 23-22 (Playoffs)

: 353-326 (Regular Season), 23-22 (Playoffs) Bilanz mit den Suns: 180-105 und 21-14 (seit 2019) Williams hatte einen großen Anteil daran, dass aus einem Verliererteam die zwischenzeitlichen "Bright Future Suns" wurden. Nun bleibt es aber spannend, wie er die Differenzen mit Ayton, die vor allem beim Spiel-7-Debakel gegen die Mavs in den vergangenen Playoffs und im anschließenden Sommer deutlich wurden, beseitigen kann.