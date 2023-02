NBA: Netzreaktionen zum Trade von Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks - Nächste Station Äthiopien?

Kyrie Irving wechselt von den Brooklyn Nets zu den Dallas Mavericks. Seine Trade-Forderungen wurde erhört und es hat nur zwei Tage gedauert.

SPOX hat die besten Reaktionen auf den Trade von Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks gesammelt. So richtig zufrieden mit dem Deal scheint weder die Mavs- noch die Nets-Seite zu sein.

© Twitter

Maybe its Me, LeBron