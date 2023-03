NBA: Kyrie Irving vergibt späten Seg für Dallas Mavericks - Nikola Jokic erreicht historischen Meilenstein

Die Washington Wizards haben einen wichtigen Auswärtserfolg in Atlanta gefeiert, damit Rang 10 im Osten behauptet, den Vorsprung auf die Bulls ausgebaut und das Debüt von Hawks-Coach Quin Snyder verdorben. All das dank eines starken Finishs.

Die Schlussphase hatte es in sich! Topscorer Bradley Beal kam auf 37 Zähler und sorgte auch für die Entscheidung kurz vor Ende, nachdem die Wizards über weite Teile des Spiels hinten gelegen waren. 35,3 Sekunden vor Schluss versenkte er einen Pull-Up-Jumper zum 117:113 und nachdem Trae Young mit einem schwierigen Dreier zurückgeschlagen hatte, traf Beal mit auslaufender Shot Clock auch noch per Bank Shot für die letzten Punkte seines Teams. In der Folge vergab Young noch zwei Chancen, eine Overtime zu erzwingen.