NBA - Kevin Love: Warum die Miami Heat den Veteranen gebrauchen können

Kevin Love hat etwas überraschend einen Buyout bei den Cleveland Cavaliers erhalten und ist zu einem direkten Konkurrenten gewechselt. Kann der 34-Jährige den Miami Heat helfen? Zumindest in einer Hinsicht scheint das wahrscheinlich.

© getty Kevin Love ist eine Legende bei den Cleveland Cavaliers.

Kevin Love: Eine Legende in Cleveland

Love verbrachte fast neun Jahre in Cleveland, er wurde bei den Cavs zweimaliger All-Star, zudem war er der letzte verbliebene Bestandteil der einzigen Meisterschaft 2016. Die lukrative Vertragsverlängerung, die beide Seiten 2018 aushandelten, erwies sich zwar nicht als die beste Idee für die Franchise, allerdings hat diese bekanntlich trotzdem aus der Post-LeBron-Depression herausgefunden.

Auch dank Love ... es gab zwar Phasen, in denen der nun 34-Jährige seine Abscheu gegenüber der Spielweise einiger junger Guards kaum verbergen konnte, aber diese waren endlich. Noch in der vergangenen Saison hatte Love einen klar positiven Impact, erfand sich als Sixth Man in gewisser Weise neu und wurde Zweiter bei der Wahl zum besten Bankspieler der Liga.

NBA: Die Statistiken von Kevin Love

Spiele Punkte True Shooting in % Rebounds Assists Karriere 853 17,2 57,2 10,5 2,3 21/22 74 13,6 59,4 7,2 2,2 22/23 41 8,5 55,5 6,8 1,9

Kevin Love: Ausgebremst durch eine Verletzung

In der laufenden Saison war das dann nicht mehr so der Fall - wobei es noch zu klären ist, ob das an der Daumenfraktur lag, die sich Love im November zuzog, oder an Gründen des Alters. In jedem Fall sank seine Dreierquote auf das niedrigste Niveau seit 2013 (35,4 Prozent) und Love wurde von anderen, jüngeren Spielern aus der Rotation verdrängt.

Am 24. Januar spielte Love zuletzt für die Cavs, wie sich jetzt herausstellte. Er blieb gegen die Knicks ohne Punkt, verzeichnete in 12 Minuten Spielzeit nur einen Assist, danach setzte Head Coach J.B. Bickerstaff auf andere Spieler. Es war kein wirklich angemessenes Ende für seine Cavs-Zeit - aber eins, das aus Teamperspektive vermutlich kommen musste. Für den Moment zumindest.

Und für Love selbst ist es noch nicht vorbei. Nach dem Buyout sollen etliche Teams ihr Interesse angemeldet haben, den Zuschlag bekamen nun die Heat. Ein direkter Konkurrent der Cavaliers einerseits - aber andererseits auch ein Team, bei dem die Voraussetzungen für ihn wohl ganz andere sind als in Cleveland.