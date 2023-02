NBA - Golden State Warriors im Kadercheck: Wer hat die Defense mitgenommen?

Die Golden State Warriors haben sich schon in der Offseason kaum verändert, das wiederholte sich zur Trade Deadline. Kann der in die Jahre gekommene Kern die Dynastie noch um einen weiteren Titel ausbauen? SPOX macht den Check.

Die Warriors verloren keinen der zentralen Leistungsträger des Championship-Laufs im vergangenen Jahr, dennoch läuft es bisher aus verschiedenen Gründen nur bescheiden bei Golden State. Andrew Wiggins verpasste viele Spiele, aktuell fällt Stephen Curry aus, aber auch einige Rollenspieler werden vermisst - vor allem in der Defense! Einer davon wurde nun zurückgeholt, aber auch das ist ein kompliziertes Thema ... Mit einer Bilanz von 29-29 hat das Team von Steve Kerr schon jetzt so viele Niederlagen wie im Vorjahr, das reicht nur für Platz 9 im Westen.

© getty GUARDS - STEPHEN CURRY Alter: 34

34 Statistiken 2022/23: 29,4 Punkte, 6,4 Assists und 6,3 Rebounds bei 49,5 Prozent FG und 42,7 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (38 Spiele)

29,4 Punkte, 6,4 Assists und 6,3 Rebounds bei 49,5 Prozent FG und 42,7 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (38 Spiele) Gehalt: 48,0 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Auch mit 34 rennt Curry so viel rum wie eh und je, er spielt besser als in der vergangenen Saison. Gerade sein Dreier ist nach "nur" 38 Prozent im Vorjahr wieder auf absolutem Eliteniveau bei hohem Volumen. Solange er auf dem Parkett steht, ist alles überragend. Allerdings verpasste er bereits 20 Spiele und fehlt noch bis nach dem All-Star-Break aus mit einer Verletzung am Bein. Curry sollte so immerhin ausgeruht in die Playoffs gehen, aber für die Dubs wäre es wichtig, dass er dabei mithelfen kann, diese überhaupt zu erreichen.

© getty KLAY THOMPSON Alter: 33

33 Statistiken 2022/23: 21,4 Punkte, 2,5 Assists und 3,9 Rebounds bei 42,1 Prozent FG und 39,8 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (46 Spiele)

21,4 Punkte, 2,5 Assists und 3,9 Rebounds bei 42,1 Prozent FG und 39,8 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (46 Spiele) Gehalt: 32,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Thompson ist seit seiner Rückkehr von der sehr langen Verletzungsmisere noch nicht wieder auf dem gleichen Niveau wie zuvor, diese Saison hat er aber deutlich mehr Ausreißer nach oben als vergangenes Jahr. Nach langsamem Saisonstart kam er im Januar richtig in Topform und legte 27,0 Punkte auf bei 45,9 Prozent aus dem Feld und 43,1 Prozent von Downtown auf, im Februar ist er wieder leicht abgekühlt.

© getty JORDAN POOLE Alter: 23

23 Statistiken 2022/23: 20,9 Punkte, 4,5 Assists und 2,8 Rebounds bei 44,0 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 30,7 Minuten (58 Spiele)

20,9 Punkte, 4,5 Assists und 2,8 Rebounds bei 44,0 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 30,7 Minuten (58 Spiele) Gehalt: 3,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027) Einen weiteren großen Sprung nach vorne machte Poole in dieser Saison bisher noch nicht, aber das ist auch eine zu hohe Erwartung für einen 23-Jährigen, der sich langsam All-Star-Niveau annähert. Poole startet immer wieder bei Ausfällen seiner Teamkollegen. Kerr versuchte es auch kurz mit Poole statt Looney in der Starting Five bei Bestbesetzung, beendete das Experiment dann jedoch vorerst wieder.

© getty DONTE DIVINCENZO Alter: 26

26 Statistiken 2022/23: 9,0 Punkte, 3,3 Assists und 4,1 Rebounds bei 43,2 Prozent FG und 41,6 Prozent Dreier in 25,2 Minuten (48 Spiele)

9,0 Punkte, 3,3 Assists und 4,1 Rebounds bei 43,2 Prozent FG und 41,6 Prozent Dreier in 25,2 Minuten (48 Spiele) Gehalt: 4,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Der wichtigste Neuzugang der Dubs seit dem Titel, viel Konkurrenz gibt es allerdings auch nicht. Meistens von der Bank kommend trifft der ehemalige Buck seinen Dreier deutlich besser als je zuvor, spielt gute Defense und kann gelegentlich den Angriff einleiten. Wäre aktuell vermutlich als vierter Guard für die Playoff-Rotation gesetzt.

© getty TY JEROME Alter: 25

25 Statistiken 2022/23: 7,2 Punkte, 2,9 Assists und 1,6 Rebounds bei 51,3 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 17,8 Minuten (36 Spiele)

7,2 Punkte, 2,9 Assists und 1,6 Rebounds bei 51,3 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 17,8 Minuten (36 Spiele) Gehalt: 0,5 Millionen Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Ihm tat der Wechsel aus der Tank-Hochburg OKC zum Champion gut, seine Wurfquoten schossen nach einer schwachen zweiten Saison bei den Thunder wieder in die Höhe. Bringt gute Länge für einen Guard mit, ist dennoch wertvoller in der Offense als in der Defense.

© getty GARY PAYTON II Alter: 30

30 Statistiken 2022/23: 4,1 Punkte, 1,5 Assists und 2,6 Rebounds bei 58,5 Prozent FG und 52,9 Prozent Dreier in 17,6 Minuten (15 Spiele für Portland)

4,1 Punkte, 1,5 Assists und 2,6 Rebounds bei 58,5 Prozent FG und 52,9 Prozent Dreier in 17,6 Minuten (15 Spiele für Portland) Gehalt: 9,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Die Warriors beschuldigten die Blazers nach dem Trade um Payton II und James Wiseman, dass diese Informationen zu Paytons Fitness verheimlicht hätten. Payton bestand den Medizincheck in Golden State nicht und könnte wohl noch bis zu drei Monate ausfallen, obwohl er noch kurz vor dem Trade für die Blazers auflief. Die Warriors ließen den Deal dennoch nicht platzen, vielleicht ein gutes Zeichen für einen nicht allzu langen Ausfall des Edelverteidigers. Hauptsächlich dafür holten die Warriors "The Mitten" wahrscheinlich zurück, er jagte schon in den vergangenen Playoffs die besten Guards im Westen übers Feld. Seine Dreierquote sollte nicht zu stark bewertet werden, Payton II war noch nie in seiner Karriere ein verlässlicher Schütze bei hohem Volumen. Dennoch hatte er einen Weg gefunden, im Curry-System auch offensiv einen Beitrag zu leisten.

© getty MOSES MOODY Alter: 20

20 Statistiken 2022/23: 4,9 Punkte, 0,9 Assists und 1,7 Rebounds bei 44,2 Prozent FG und 34,6 Prozent Dreier in 14,3 Minuten (44 Spiele)

4,9 Punkte, 0,9 Assists und 1,7 Rebounds bei 44,2 Prozent FG und 34,6 Prozent Dreier in 14,3 Minuten (44 Spiele) Gehalt: 3,7 Millionen Dollar (Club Option für 2024-25, danach Restricted Free Agent) Eine große Weiterentwicklung zu seiner Rookiesaison ist noch nicht zu erkennen, bei Bestbesetzung wird er in den Playoffs wohl keine große Rolle spielen. Das war allerdings schon im vergangenen Jahr zu erwarten, dann spielte er sehr solide in knapp 13 Minuten pro Spiel in den Western Conference Finals gegen die Dallas Mavericks.

© getty RYAN ROLLINS Alter: 20

20 Statistiken 2022/23: 1,9 Punkte, 0,5 Assists und 1,0 Rebounds bei 35,0 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 5,2 Minuten (12 Spiele)

1,9 Punkte, 0,5 Assists und 1,0 Rebounds bei 35,0 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 5,2 Minuten (12 Spiele) Gehalt: 1,0 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025, Restricted Free Agent) Der Rookie durfte nur gelegentlich, meist bei entschiedenen Spielen, Erfahrung sammeln. Mit einer Verletzung im rechten Fuß fällt er für den Rest der Saison aus.

© getty WINGS - ANDREW WIGGINS Alter: 27

27 Statistiken 2022/23: 17,1 Punkte, 2,3 Assists und 5,0 Rebounds bei 47,3 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (37 Spiele)

17,1 Punkte, 2,3 Assists und 5,0 Rebounds bei 47,3 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (37 Spiele) Gehalt: 33,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026 mit Spieleroption bis 2027) Wiggins und die Warriors sind weiterhin eine gute Kombination, der ehemalige Toppick fand sich nach durchwachsenen Jahren als vermeintlicher Franchise-Player der Timberwolves bestens als dritte Geige hinter den Splash Bros ein. Diese Saison spielt er sogar etwas besser als im Vorjahr, als er zum All-Star gewählt wurde. Wiggins verpasste allerdings auch schon 21 Spiele, das war dem Team anzumerken.

© getty JONATHAN KUMINGA Alter: 20

20 Statistiken 2022/23: 8,4 Punkte, 1,8 Assists und 3,1 Rebounds bei 49,5 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 19,3 Minuten (46 Spiele)

8,4 Punkte, 1,8 Assists und 3,1 Rebounds bei 49,5 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 19,3 Minuten (46 Spiele) Gehalt: 5,7 Millionen Dollar (Club Option für 2024-25, danach Restricted Free Agent) Auch bei Kuminga kam der von manchen erwartete Sprung nach seiner vielversprechenden Rookiesaison noch nicht, der Ausnahmeathlet ist jedoch erst zu Saisonbeginn 20 Jahre jung geworden. Mit seiner Energie und Physis ist Kuminga für die Warriors immer wichtig in Sprints, gerade im Small Ball-kann er viel aushelfen.

© getty ANTHONY LAMB Alter: 25

25 Statistiken 2022/23: 7,2 Punkte, 1,7 Assists und 3,2 Rebounds bei 50,7 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 19,5 Minuten (43 Spiele)

7,2 Punkte, 1,7 Assists und 3,2 Rebounds bei 50,7 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 19,5 Minuten (43 Spiele) Gehalt: 0,5 Millionen Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Auch Lamb ließ sich in Golden State offenbar von zwei der besten Schützen aller Zeiten inspirieren und trifft seinen Dreier sehr gut. Davon haben die Warriors jedoch fast ein Überangebot, Lamb kann sich weder durch Defense noch sekundäres Playmaking absetzen und könnte damit der letzte Spieler sein, der in den späteren Runden der Playoffs aus der Rotation fliegt.

© getty ANDRE IGUODALA Alter: 39

39 Statistiken 2022/23: 2,3 Punkte, 1,7 Assists und 2,3 Rebounds bei 75,0 Prozent FG und 50,0 Prozent Dreier in 14,0 Minuten (3 Spiele)

2,3 Punkte, 1,7 Assists und 2,3 Rebounds bei 75,0 Prozent FG und 50,0 Prozent Dreier in 14,0 Minuten (3 Spiele) Gehalt: 2,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Gab Anfang Januar sein Saisondebüt und verletzte sich schon zwei Spiele später wieder an der Hüfte. Seitdem fällt er aus, eine Rückkehr ist noch nicht abzusehen. Fungiert aktuell wohl ähnlich wie etwa Udonis Haslem als Spielertrainer und wichtige Stimme in der Mannschaft. Das ist ein ernstzunehmender Verlust, schließlich stand er in der vergangenen Saison noch für fast 20 Minuten pro Partie auf dem Feld, nachdem die Warriors ihn nach zwei Jahren in Miami zurückholten für seinen vierten Titel in Golden State. Falls Iggy bis zur Postseason fit werden kann, bringt er Defense, Playmaking und natürlich jede Menge Erfahrung mit.

© getty PATRICK BALDWIN JR. Alter: 20

20 Statistiken 2022/23: 5,0 Punkte, 0,2 Assists und 1,3 Rebounds bei 43,5 Prozent FG und 44,9 Prozent Dreier in 8,1 Minuten (16 Spiele)

5,0 Punkte, 0,2 Assists und 1,3 Rebounds bei 43,5 Prozent FG und 44,9 Prozent Dreier in 8,1 Minuten (16 Spiele) Gehalt: 2,26 Millionen Dollar (Club Option für 2025-26, danach Restricted Free Agent) Der zweite Rookie im Team. Auch als Erstrundenpick kommt Baldwin bei den Warriors trotz gutem Dreier nur sehr unregelmäßig zum Einsatz.

© getty BIGS - DRAYMOND GREEN Alter: 32

32 Statistiken 2022/23: 8,2 Punkte, 6,9 Assists und 7,3 Rebounds bei 52,3 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 31,7 Minuten (52 Spiele)

8,2 Punkte, 6,9 Assists und 7,3 Rebounds bei 52,3 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 31,7 Minuten (52 Spiele) Gehalt: 25,8 Millionen Dollar (Player Option für 2023-24) Zum All-Star wurde er vermutlich aufgrund von weniger Teamerfolg als im Vorjahr nicht erneut gewählt. Offensiv findet er immer wieder die Currys, Thompsons und Pooles des Teams, wenn sie wurfbereit um die Screens gesprintet kommen. Green hält im besten Falles alles zusammen in der Defense, das funktioniert dieses Jahr jedoch nicht ganz so gut. Die Verluste auf dem Flügel fallen stark ins Gewicht, Otto Porter Jr. und Juan Toscano-Anderson verließen das Team in der Offseason und Iguodala war bisher verletzungsbedingt kaum verfügbar. Als defensiv wertvoller Ersatz kam nur DiVincenzo, der als Verteidiger gegen die besten Flügel der Liga jedoch meist zu klein ist. Die Warriors müssen auf die Genesung von Payton II hoffen und könnten sich hier noch auf dem Buyout-Markt verstärken, groß ist die Auswahl jedoch nicht.

© getty KEVON LOONEY Alter: 27

27 Statistiken 2022/23: 6,8 Punkte, 2,6 Assists und 8,8 Rebounds bei 65,6 Prozent FG in 23,3 Minuten (58 Spiele)

6,8 Punkte, 2,6 Assists und 8,8 Rebounds bei 65,6 Prozent FG in 23,3 Minuten (58 Spiele) Gehalt: 7,0 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Auch Looney ist trotz bestem Basketballer-Alter eine alte Konstante bei den Warriors, wo er schon seine achte Saison spielt. Looney hat seine Stärken als klassischer Center im Rebounding, in der Defense und als Screener. Mittlerweile versteht er es jedoch auch sehr gut, den Ball im System des Teams schnell weiterlaufen zu lassen.

© getty JAMYCHAL GREEN Alter: 32

32 Statistiken 2022/23: 6,6 Punkte, 0,9 Assists und 3,9 Rebounds bei 54,0 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier in 14,7 Minuten (38 Spiele)

6,6 Punkte, 0,9 Assists und 3,9 Rebounds bei 54,0 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier in 14,7 Minuten (38 Spiele) Gehalt: 2,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Nach zwei Jahren neben Nikola Jokic darf er mit dem nächsten Superstar im Westen spielen, da kann man sich nicht beschweren. Das können auch die Warriors nicht, Green ist wie schon in Denver wertvoll mit seiner Größe und seinem Wurf, er ist zudem flexibel in verschiedenen Lineups einzusetzen. Nach längerer Verletzungspause im Januar kommt er aktuell wieder gut in Fahrt.

© getty HEAD COACH - STEVE KERR Bilanz als Head Coach: 458-228 (Regular Season), 127-93 (Playoffs), 4x NBA Champion Steve Kerr ist Golden State und Golden State ist Steve Kerr. Das offensive System um die Genialität von Curry ist über alle Zweifel erhaben, funktioniert dieses Jahr in seiner Abwesenheit allerdings nicht so gut. Nicht gut genug für die Ziele der Warriors läuft es auch in der Defensive. Auch auf dieser Seite hat Kerr gemeinsam mit seinem Trainerstab jedoch bewiesen, bis zu den Playoffs die nötigen Anpassungen treffen zu können.