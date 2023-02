NBA: Damian Lillard schreibt mit 71 Punkten Geschichte - Einen Dämpfer gab es trotzdem

Damian Lillard hat gegen die Houston Rockets seinen bisherigen Karrierebestwert pulverisiert und mit Donovan Mitchell für den Saisonrekord gleichgezogen. Während sein Coach den 32-Jährigen feiert, hielt der Abend für Lillard selbst noch einen Dämpfer bereit.

Es ist erst wenige Tage her, dass die Blazers für Verwunderung sorgten und Beobachter glauben ließen, sie könnten nun vielleicht doch abreißen lassen, in der Hoffnung auf bessere Chancen in der Draft Lottery. Der Anlass war, dass sie am Donnerstag gegen Sacramento nahezu ihr gesamtes Team schonten.

Es ging dabei jedoch nicht um Tanking, sondern um logistische Probleme. Aufgrund eines Blizzards in Portland verschob sich die Anreise, letztendlich entschieden sich die Blazers daher dazu, Damian Lillard und Jerami Grant zu schonen, drei Verletzte gab es ebenfalls. Brick for Vic? "No way", stellte Lillard noch am selben Abend via Twitter klar.

Portland will noch immer in die Playoffs. Die letzten Zweifel daran, sollte es welche gegeben haben, beseitigte Lillard dann direkt bei der nächsten Gelegenheit - mit einer Explosion, wie selbst er sie bisher noch nie gezeigt hatte.