NBA - Alle Trades und Deals zur Deadline in der Übersicht

Die NBA Trade Deadline liefert einfach jedes Jahr. Auch in dieser Spielzeit fädelten die Teams wieder zahlreiche Deals ein. Hier gibt es einen Überblick über alle Trades in dieser Woche.

Dieser Blockbuster-Trade brachte am Sonntagabend den Stein so richtig ins Rollen. Hier geht es zur Analyse des Trades.

Ein kleinerer Deal, der Miami einen Rosterspot öffnet und ein wenig Geld spart. In den Planungen von Coach Erik Spoelstra.

Ein weiterer kleinerer Deal, der Brooklyn etwas Geld spart. Sacramento kann dagegen schauen, ob Edwards in der NBA auf dem Flügel eine Zukunft hat. Hier und da wären bei den Kings einige Minuten zu haben.

Nets erhalten: Cash, Draft-Rechte an David Michineau

Toronto Raptors holen Jakob Pöltl zurück

Raptors erhalten: Jakob Pöltl

Jakob Pöltl Spurs erhalten: Khem Birch, Erstrundenpick 2024, 2 zukünftige Zweitrundenpicks

Pöltl ist zurück in Kanada. Der Österreicher soll das Vakuum auf der Fünf in Toronto füllen. Inwieweit der First Rounder geschützt ist, ist noch nicht klar. Hier geht es zur ausführlichen News.