NBA: Donovan Mitchell und Luka Doncic weit oben! Die besten Einzelleistungen der NBA-Geschichte

Die Stars der NBA lieferten in den vergangenen Wochen jede Menge rekordverdächtige Leistungen ab, doch wo sind diese Punkteexplosionen in der Geschichte der Liga einzuordnen? SPOX zeigt die Top 15-Performances nach Game Score.

Game Score ist eine Statistik ähnlich wie das Player Efficiency Rating (PER), entwickelt durch den Datenexperten John Hollinger. Hollinger schreibt derzeit für The Athletic, zuvor war er unter anderem Vizepräsident bei den Memphis Grizzlies. Anders als PER passt die Statistik Game Score die Leistungen der Spieler nicht an Sachen wie das Spieltempo (Pace) eines Teams an. Somit werden die Statistiken aus dem Box Score, die Hollinger mit unterschiedlicher Gewichtung einfließen lässt, einfach addiert und subtrahiert. Da die Rebound-, Steal-, Block- und Turnover-Statistik nur bis 1983 zurückreicht, können ältere Spiele nicht berücksichtigt werden. Hier die ganze Formel: (Punkte)+0.4*(erfolgreiche Field Goals)+0.7*(Offensiv-Rebounds)+0.3*(Defensiv-Rebounds)+(Steals)+0.7*(Assists)+0.7*(Blocks)- 0.7*(FG-Versuche)-0.4*(vergebene Freiwürfe) - 0.4*(Fouls)-(Turnovers). Auswendig gelernt? Sehr gut, dann kann es losgehen. Und nun zu der Top 15 ...

© getty Platz 15: JAMES HARDEN Game Score: 52.4

Ergebnis: 158:111 für die Houston Rockets gegen die Atlanta Hawks am 30. November 2019

Boxscore: 60 Punkte (16/24 FG), 8 Assists, 3 Rebounds Auch auf Platz 16 wäre eine Performance des Bärtigen aus seiner Zeit bei den Rockets aufgetaucht (58 Punkte im Februar 2019 gegen die Heat), den Anfang unserer Top 15 macht allerdings ein Blowout gegen Atlanta, in dem Harden mit 3 Steals seinen Game Score nach oben trieb und an der Freiwurflinie fast perfekt blieb (20/23). Es war Hardens viertes 60-Punkte-Spiel der Karriere, Head Coach Mike D'Antoni konnte ihn angesichts des Ergebnisses nach drei Vierteln bereits auf der Bank lassen (30 Minuten) und verhinderte so, dass dieses Spiel später im Ranking Erwähnung findet.

© getty Platz 14: LEBRON JAMES Game Score: 53.2

Ergebnis: 130:122 für die Cleveland Cavaliers bei den Washington Wizards am 11. März 2017

Boxscore: 57 Punkte (23/34 FG), 11 Rebounds, 7 Assists Nur einmal erzielte LeBron mehr Punkte (2014; 61 Punkte für die Heat), aufgrund der weiteren Statistiken erhält dennoch diese Partie den Vorrang: 9/9 von der Freiwurflinie, 3 Steals, 2 Blocks, knapp 68 Prozent aus dem Feld. "Es hat sich so angefühlt, als würde jeder Wurf reingehen, den ich nehme", sagte James im Anschluss.

© getty Platz 13: KYRIE IRVING Game Score: 53.8

Ergebnis: 150:108 für die Brooklyn Nets bei den Orlando Magic am 15. März 2022

Boxscore: 60 Punkte (20/31 FG), 6 Rebounds, 4 Assists Mehrere Rekorde purzelten, als Kyrie und die Nets das Team aus Florida nach allen Regeln der Kunst zerlegten. Von einem "Spiel in Reinform" sprach Uncle Drew, der schon zur Pause bei 41 Zählern stand und für seine 60 Punkte nur 35 Minuten benötigte. 8:33 Minuten vor dem Ende war nach einem Dreier Schluss. "Ich hatte das Gefühl, dass er bereits nach 12 Minuten das Highlight-Reel meiner Karriere übertroffen hatte. Es ist etwas ganz Besonderes, ihm zuzuschauen", schwärmte der damalige Nets-Coach Steve Nash.

© getty Platz 12: ANTHONY DAVIS Game Score: 53.9

Ergebnis: 111:106 für die New Orleans Pelicans bei den Detroit Pistons am 21. Februar 2016

Boxscore: 59 Punkte (24/34 FG), 20 Rebounds, 4 Assists Davis war der erste Spieler seit Shaquille O'Neal, der eine Statline von mindestens 59/20 auflegen konnte (61/23 im März 2000). Es war das erste 50/20-Spiel seit 1964, AD der zweitjüngste, dem dies gelang. Außerdem brach er zahlreiche Franchise-Rekorde der Pelicans. Kein Spieler hatte es in einem solch jungen Alter geschafft (22 Jahre), 59 Punkte zu erzielen. Devin Booker sollte dies 2017 ändern (siehe später).

© getty Platz 11: KEVIN MCHALE Game Score: 54.3

Ergebnis: 138:129 für die Boston Celtics gegen die Detroit Pistons am 3. März 1985

Boxscore: 56 Punkte (22/28 FG), 16 Rebounds, 4 Assists "Ich konnte bisher erst einmal so viele Punkte erzielen: mit 12 in einem Pickup-Game. Ich bin eigentlich ein Rollenspieler, zumindest für einen Tag konnte ich es einmal mit den Großen aufnehmen." Diese Aussage eines der besten Forwards der Geschichte ist natürlich eine Untertreibung, dennoch war es ein besonderes Spiel für McHale. Nach einem Viertel stand er bereits bei 22 Zählern, insgesamt 10 Rebounds schnappte er sich am offensiven Brett. Drei Spiele hatte der neue Franchise-Rekord in Punkten Bestand, dann holte ihn sich Larry Bird zurück (60 Punkte gegen Atlanta).

© getty Platz 10: JOEL EMBIID Game Score: 54.4

Ergebnis: 105:98 für die Philadelphia 76ers gegen die Utah Jazz am 13. November 2022

Boxscore: 59 Punkte (19/28 FG), 11 Rebounds, 8 Assists, 7 Blocks Welch ein dominanter Auftritt! Embiid übernahm im vierten Viertel komplett, erzielte 26 der 26 Sixers-Punkte, hatte Blocks (7), Assists (8), Rebounds (11) - er lieferte alles. "Wenn man Defense und Offense zusammen nimmt, habe ich noch nie eine dominantere Vorstellung gesehen", beschrieb Sixers-Coach Doc Rivers das Gesehene ganz gut. Seit Blocks 1973 erfasst werden, hatte kein Spieler 50/10/5/5 aufgelegt (mit mindestens 5 Blocks). Und was meinte Embiid? "Meine Mitspieler wussten, wer die heiße Hand hat - sie mussten mich einfach füttern."

© getty Platz 9: DEVIN BOOKER Game Score: 54.5

Ergebnis: 120:130-Niederlage der Phoenix Suns gegen die Boston Celtics am 24. März 2017

Boxscore: 70 Punkte (21/40 FG), 8 Rebounds, 6 Assists Als das Spiel dem Ende entgegen ging, jubelten sogar die Fans im Boston Garden dem Youngster zu, der die Basketballwelt verblüffte. Zuvor hatte der 20-Jährige, erst in seinem zweiten Jahr in der NBA, als sechster Spieler die 70-Punkte-Marke geknackt, eine Niederlage mussten die Suns trotzdem einstecken. Zugegeben: Das Spiel war in der Phase, in der Booker nochmal aufdrehte und 28 Punkte im Schlussviertel erzielte, entschieden. Spektakulär war es dennoch.

© getty Platz 8: MICHAEL JORDAN Game Score: 54.7

Ergebnis: 112:110 für die Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons am 3. April 1988

Boxscore: 59 Punkte (21/27 FG), 4 Rebounds, 6 Assists Das Spiel, in dem die "Jordan Rules" entstanden: Im nationalen TV demütigte MJ den großen Rivalen aus Detroit, nachdem er ihm zuvor bereits 61 und mehrfach 49 Punkte eingeschenkt hatte. Pistons-Coach Chuck Daly hatte genug gesehen. "Wir sind uns darüber im Klaren geworden, dass uns Michael Jordan nicht mehr allein schlagen wird." Es wurde ein defensiver Game Plan geschmiedet, der für jeden Schachzug Jordans eine bestimmte Reaktion vorsah - harte Fouls inklusive. Die Belohnung waren zwei Titel in Folge, ehe die Bulls eine Antwort fanden.

© getty Platz 7: LUKA DONCIC Game Score: 56.3

Ergebnis: 126:121 für die Dallas Mavericks gegen die New York Knicks am 27. Dezember 2022

Boxscore: 60 Punkte (21/31 FG), 21 Rebounds, 10 Assists Absolut irres Spiel kurz vorm Jahreswechsel: Eine halbe Minute vor Schluss lagen die Mavs noch mit 9 Punkten zurück, ehe sie sich doch noch in die Verlängerung retteten. Der Grund: Doncic setzte absichtlich einen Freiwurf daneben und versenkte den Rebound in einer Bewegung im Korb. In OT hatte Dallas die Oberhand, Luka hatte bereits zuvor sein Team im Alleingang getragen. "Ich bin todmüde. Ich brauche ein Bier zur Erholung", sagte er nach dem ersten 60-Punkte-Triple-Double mit 20 Rebounds der NBA-Geschichte.

© getty Platz 6: JAMES HARDEN Game Score: 56.6

Ergebnis: 114:107 für die Houston Rockets gegen die Orlando Magic am 30. Januar 2018

Boxscore: 60 Punkte (19/30 FG), 10 Rebounds, 11 Assists Ohne Chris Paul und Eric Gordon gehörte die Show ganz allein Harden, der 14 seiner 16 Würfe innerhalb der Dreierlinie traf. Zwei weitere Stats zur Leistung: Es war das erste 60-Punkte-Triple-Double der Historie, zudem legte ein Rockets-Spieler nie zuvor mehr Punkte auf (Calvin Murphy 57 in 1978). Der ehemalige Rekordhalter war sogar in der Halle und gratulierte direkt artig.

© getty Platz 5: DAVID THOMPSON Game Score: 57.0

Ergebnis: 137:139-Niederlage der Denver Nuggets bei den Detroit Pistons am 9. April 1978

Boxscore: 73 Punkte (28/38 FG), 7 Rebounds, 2 Assists Der spannendste Kampf um die Scoring-Krone aller Zeiten! 14 Punkte trennten George Gervin von den Spurs und Nuggets-Star Thompson. Letztmals trugen die Pistons ein Heimspiel in der Cobo Arena aus, Kameras waren nicht anwesend. Auf dem Weg zu 73 Punkten hatte Thompson ein 32-Punkte-Viertel mit 13 erfolgreichen Field Goals. Einige Stunden später benötigte Gervin also 59 Zähler, er schaffte es auf 63 (23/49 FG).

© getty Platz 4: KARL MALONE Game Score: 60.2

Ergebnis: 144:96 für die Utah Jazz gegen die Milwaukee Bucks am 27. Januar 1990

Boxscore: 61 Punkte (21/26 FG), 18 Rebounds, 2 Assists 61 Punkte mit 26 Würfen ohne Dreier. Das spricht für einen äußerst effizienten Auftritt und den einen oder anderen Freiwurf (19/23). Außerdem bemerkenswert: Malone spielte nur 33 Minuten und die Jazz gewannen mit 48 Punkten Vorsprung gegen überforderte Bucks. Pech für Milwaukee: Kurz zuvor wurde bekannt, dass der zweitbeste Scorer der Liga keinen Platz in der Starting Five des All-Star Games bekommen hatte (A.C. Green bekam den Vorzug). Malone, der damit drohte, das ASG zu boykottieren und stattdessen in Louisiana fischen zu gehen, ließ seine Wut vorher an den Bucks aus.

© getty Platz 3: DONOVAN MITCHELL Game Score: 60.8

Ergebnis: 145:134 für die Cleveland Cavaliers gegen die Chicago Bulls am 2. Januar 2023

Boxscore: 71 Punkte (22/34 FG), 8 Rebounds, 11 Assists Kurz nach Doncic lieferte auch Mitchell ordentlich ab - und das sogar mit einer nahezu identischen Szene. Auch er schickte das Spiel mit einem verworfenen Freiwurf samt Rebound und Korberfolg in die Overtime. Dort legte er lässige 13 Zähler nach, die Bulls kamen nur auf 4. Ein Spiel mit 70 Punkten und 10 Assists gab es in der langen Geschichte der Liga noch nie. Nachdem die Cavs mit bis zu 21 Punkten im Hintertreffen waren, lief Mitchell mit 24 Punkten in Q3 heiß und war nicht mehr zu stoppen.

© getty Platz 2: KOBE BRYANT Game Score: 63.5

Ergebnis: 122:104 für die Los Angeles Lakers gegen die Toronto Raptors am 22. Januar 2006

Boxscore: 81 Punkte (28/46 FG), 6 Rebounds, 2 Assists 22.01.2006 - ein Tag, der in die Geschichte einging. "Es ist einfach passiert. Es ging mir nur um den Sieg, deshalb habe ich aufgedreht", sagte Bryant im Anschluss, der "nicht mal in meinen Träumen" eine solche Punktzahl für möglich hielt. Tatsächlich musste Kobe ein schwaches Lakers-Team, das weit zurücklag, zum Sieg tragen. "Kobe hatte diesen komischen Blick in seinen Augen", erklärte Raptors-Guard Mike James später, dass er Böses ahnte. Und tatsächlich folgten auf 26 Punkte in HZ1 27 in Q3 und 28 in Q4! Als selbst die Mitspieler Autogramme wollten: Kobes legendäre 81 Punkte © getty 1/35 Am 22. Januar 2006 brachte Kobe Bryant die Basketball-Welt mit einer der besten individuellen Leistungen in einem NBA-Spiel der Geschichte zum Beben. SPOX blickt auf den Tag zurück, als die Lakers-Legende den Raptors 81 Punkte einschenkte. © getty 2/35 In der langen Historie der Association hat nur ein Spieler jemals mehr Punkte in einem Spiel erzielt: Wilt Chamberlain mit seinen 100 Punkten gegen die Knicks. Direkt dahinter folgt die Black Mamba, die sich selbst mit dieser Performance überraschte. © imago images 3/35 "Nicht mal in meinen Träumen" habe er solch eine Explosion für möglich gehalten, sagte Bryant nach der Partie, in der er seine Lakers im Alleingang zum Sieg ballerte. "Es ist einfach passiert. Es ging mir nur um den Sieg, deshalb habe ich aufgedreht." © imago images 4/35 Das war auch dringend nötig. Ein damals schwaches Lakers-Team (21-19 zu dem Zeitpunkt) hatte lange Zeit enorme Probleme gegen ein noch schwächeres Raptors-Team (14-26). Im dritten Viertel lag Toronto mit bis zu 18 Punkten vorne. © imago images 5/35 Das wollte Kobe nicht auf sich sitzen lassen. "Wir hatten eine gute erste Hälfte, aber Kobe hatte diesen komischen Blick in seinen Augen", erinnerte sich später Raptors-Guard Mike James. Zur Halbzeit stand die Black Mamba bereits bei 26 Punkten … © imago images 6/35 … dann drehte er aber so richtig auf. Dank Kobes 27 Zählern im dritten Viertel (42:22 für L.A.) drehten die Hausherren im Staples Center die Partie. Mit weiteren 28 Kobe-Punkten im letzten Durchgang zogen die Lakers endgültig davon. Endstand: 122:104! © imago images 7/35 In der zweiten Hälfte erzielte Bryant 55 der 73 Lakers-Punkte und damit im Alleingang mehr als Toronto. Die Gäste aus Kanada kamen nur auf 41 Zähler. © getty 8/35 Coach Phil Jackson überlegte kurz vor Schluss, Bryant bei 77 Punkten - die zweitbeste All-Time-Marke lag damals bei 78 Zählern, ebenfalls aufgestellt von Wilt - aus dem Spiel zu nehmen, sein Assistant riet ihm ab: "Das würde einen Aufstand geben." © getty 9/35 Wohl bei den Fans und bei den Mitspielern. Teamkollegen wie der spätere Lakers- und Kings-Coach Luke Walton holten sich nach der Partie Autogramme auf dem Statistikbogen ab. Und die Raptors? © imago images 10/35 "Wir waren wie betäubt. Ich glaube, irgendwie haben wir selbst angefangen, den Ball anzufeuern, dass er reingeht", so James Jahre später, der selbst aber extrem angefressen war. Kobe konnte machen, was er wollte - auch weil die Raptors kaum doppelten. © getty 11/35 Vor allem Jalen Rose wurde von Kobe terrorisiert - wie alle anderen, die es gegen ihn versuchten. Eine Legende besagt: Kobe soll am Abend in einem Restaurant einen Martini mit 81 Oliven bestellt haben, was später diese legendäre TV-Werbung hervorbrachte. © imago images 12/35 Für den damaligen Lakers-Besitzer Jerry Buss war das Spiel eine Erfahrung, als "würde sich ein Wunder vor dir entfalten". Coach Jackson sagte: "Das war ein anderes Level. Ich habe schon einige bemerkenswerte Spiele gesehen, aber so etwas noch nie." © imago images 13/35 Viel Unterstützung hatte Bryant an diesem Abend von seinen Teamkollegen nicht - ganz ähnlich wie in der kompletten Saison (dazu später mehr). Hier kommt der komplette Boxscore der Partie: © getty 14/35 LOS ANGELES LAKERS - Starting Point Guard: SMUSH PARKER - 13 Punkte (5/11 FG, 1/5 Dreier, 2/2 FT), 4 Assists, 2 Rebounds und 3 Steals bei 3 Turnover in 35 Minuten © imago images 15/35 Starting Shooting Guard: KOBE BRYANT - 81 Punkte (28/46 FG, 7/13 Dreier, 18/20 FT), 6 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und 1 Block bei 3 Turnover in 42 Minuten © getty 16/35 Starting Small Forward: LAMAR ODOM - 8 Punkte (1/7 FG, 1/2 Dreier, 5/6 FT), 10 Rebounds, 7 Assists und 2 Blocks bei 4 Turnover in 43 Minuten © getty 17/35 Starting Power Forward: KWAME BROWN - 3 Punkte (1/5 FG, 1/2 FT), 10 Rebounds, 1 Assist und 2 Blocks bei 2 Turnover in 32 Minuten © getty 18/35 Starting Center: CHRIS MIHM - 12 Punkte (5/8 FG, 2/3 FT), 8 Rebounds, 2 Assists und 2 Blocks bei 1 Turnover in 30 Minuten © getty 19/35 Backup Guard: SASHA VUJACIC - 3 Punkte (1/5 FG, 1/3 Dreier), 2 Rebounds und 1 Steal in 14 Minuten © getty 20/35 Backup Forward: DEVEAN GEORGE - 0 Punkte (0/4 FG), 7 Rebounds, 1 Assist und 2 Steals in 22 Minuten © getty 21/35 Backup Forward: LUKE WALTON - 0 Punkte (0/1 FG), 3 Rebounds und 2 Blocks in 14 Minuten © getty 22/35 Backup Big: BRIAN COOK - 2 Punkte (1/1 FG), 3 Rebounds, 1 Assist bei 1 Turnover in 8 Minuten © getty 23/35 An der Seite von Bryant fand sich im Lakers-Kader der Saison 2005/06 kein ehemaliger oder zukünftiger All-Star - mit Ausnahme von Andrew Bynum, der in seiner Rookie-Saison aber kaum spielte -, dafür in Brown einer der größten Draft-Busts der Geschichte. © getty 24/35 Zweitbester Scorer hinter Kobe, der die Lakers mit lächerlichen 35,4 Punkte pro Spiel (bei 27,2 FGA!!) trug, war Odom (14,8). L.A. beendete die Saison nur auf Rang 7 im Westen (45-37) und flog in der ersten Playoff-Runde in 7 Spielen gegen die Suns raus. © getty 25/35 Später gab es Streit zwischen Kobe und seinem damaligen Backcourt-Partner Parker. Der "hätte nie in der NBA sein sollen", behauptete Bryant einmal. Parker bezeichnete Kobe als "schlechten Teamkollegen" und weigerte sich teils, den Ball zu ihm passen. © getty 26/35 Und so lief der Gegner, die TORONTO RAPTORS, in der Partie gegen die Lakers auf. Starting Point Guard: MIKE JAMES - 26 Punkte (10/15 FG, 6/8 Dreier, 0/2 FT), 10 Assists, 1 Rebound und 2 Steals bei 4 Turnover in 37 Minuten © getty 27/35 Starting Shooting Guard: MORRIS PETERSON - 7 Punkte (2/5 FG, 1/3 Dreier, 2/2 FT), 1 Rebound und 1 Assist bei 1 Turnover in 28 Minuten © getty 28/35 Starting Small Forward: JALEN ROSE - 17 Punkte (3/11 FG, 0/2 Dreier, 11/12 FT), 6 Assists, 5 Rebounds und 1 Steal bei 2 Turnover in 44 Minuten © getty 29/35 Starting Power Forward: MATT BONNER - 12 Punkte (5/12 FG, 2/6 Dreier), 2 Rebounds, 1 Steal und 1 Block bei 1 Turnover in 26 Minuten © getty 30/35 Starting Center: CHRIS BOSH - 18 Punkte (7/15 FG, 4/4 FT), 8 Rebounds, 2 Assists und 1 Block bei 2 Turnover in 43 Minuten (kurz vor Schluss ausgefoult) © getty 31/35 Backup Guard: JOSE CALDERON - 4 Punkte (1/4 FG, 2/2 FT) und 1 Rebound in 13 Minuten © getty 32/35 Backup Forward: JOEY GRAHAM - 3 Punkte (1/2 FG, 1/1 Dreier), 1 Rebound und 1 Assist bei 1 Turnover in 14 Minuten © getty 33/35 Backup Forward: ERIC WILLIAMS - 0 Punkte (kein Wurfversuch) und 2 Rebounds bei 1 Turnover in 6 Minuten © getty 34/35 Backup Big: CHARLIE VILLANUEVA - 13 Punkte (6/10 FG, 1/2 FT), 3 Rebounds, 2 Steals und 1 Block bei 2 Turnover in 20 Minuten © getty 35/35 Backup Big: PAPE SOW - 4 Punkte (1/2 FG, 2/3 FT), 3 Rebounds und 2 Blocks bei 1 Turnover in 10 Minuten