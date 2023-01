NBA: Tapfere Dallas Mavericks verlieren ohne Luka Doncic - starker Moritz Wagner reicht Orlando nicht - Embiid-Show gegen MVP Jokic

Die Dallas Mavericks haben ohne Luka Doncic eine fast schon erwartungsgemäße Pleite bei den Utah Jazz kassiert - Spencer Dinwiddie und Co. wehren sich aber immerhin tapfer. Joel Embiid liefert im Duell gegen MVP Nikola Jokic eine beeindruckende Show ab und Moritz Wagner führt die Magic zum Comeback. Das Happy End bleibt aber aus.

Kyrie Irving dreht im vierten Viertel ordentlich auf und versenkt den Statdrivalen. Die Suns zittern sich in San Antonio gerade so in die Overtime, holen dann aber doch einen klaren Sieg. Die Clippers-Serie setzt sich fort.