NBA: Jokic und seine Denver Nuggets lassen die Boston Celtics verzweifeln

Nikola Jokic bringt seine Denver Nuggets gegen die Boston Celtics mit einem Triple Double auf die Siegerstraße. Die Washington Wizards haben leichtes Spiel gegen ein dezimiertes Milwaukee-Bucks-Team.

Die Memphis Grizzlies bleiben den Denver Nuggets auf den Fersen. Gegen die Sacramento Kings entschieden die Grizzlies eine lange Zeit enge Partie auch ohne den geschonten Desmond Bane für sich. Zur Halbzeit hatte Memphis nur einen Zähler in Führung gelegen. Dass es ab Mitte des dritten Viertels zu keinem Führungswechsel mehr kam, lag vor allem an Ja Morant, der nicht nur effiziente 35 Punkte (13/23 FG) beisteuerte, sondern auch 8 Rebounds und 5 Assists.

Beim Sieg gegen die ersatzgeschwächten Bucks konnte Rui Hachimura seinen Stempel aufdrücken.

Milwaukee Bucks (23-13) - Washington Wizards (17-21) 95:118 (BOXSCORE)

Schon vor dem Spiel war die Hoffnung der Bucks-Fans auf den 24. Saisonsieg überschaubar. Der Grund: Die Nachricht, dass Giannis Antetokounmpo das Spiel gegen Washington wegen Knieschmerzen verpassen wird. Außerdem kamen Khris Middleton, Jrue Holiday und George Hill nicht zum Einsatz. Bei Washington fehlte Bradley Beal wegen Problemen am hinteren Oberschenkel. Ohne den Star war der Ball oft in den Händen von Kyle Kuzma, dem mit 10 Punkten (5/16 FG), 11 Assists und 13 Rebounds das zweite Triple Double seiner NBA-Karriere gelang.

Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Wizards mit 34:17 in Führung. Zu keiner Zeit konnte Milwaukee das Spiel ausgeglichen gestalten. Die Bucks-Akteure aus der zweiten Reihe wie Jevon Carter und Grayson Allen hatten große Schwierigkeiten damit, die Ausfälle aufzufangen. Die Wizards haben nun fünf Spiele in Serie gewonnen und sich damit im Rennen um das Play-In wieder zurückgemeldet, aktuell belegen sie sogar Platz zehn.

In Korbnähe konnten die Wizards schalten und walten, wie sie wollten. 72 Punkte erzielten sie in der Zone - die Bucks nur 26! Daniel Gafford hatte einen großen Anteil daran, er sammelte 13 Punkte im ersten Viertel (insgesamt 17). Im zweiten Viertel trug Hachimura sein Team mit 13 seiner insgesamt 26 Zähler (11/18 FG). Zum Schluss hatten sechs Spieler bei den Wizards zweistellig gepunktet. Kristaps Porzingis schenkte dem Gegner 22 Punkte (9/16 FG, 0/5 Dreier) ein.

Bei den Bucks betrieben Bobby Portis (19 Punkte, 10 Rebounds), Grayson Allen (13 Punkte, 8 Assists) und Jevon Carter (14 Punkte) Schadensbegrenzung. Brook Lopez blieb eher unauffällig (8 Punkte, 3/10 FG, 10 Rebounds).