NBA - Carmelo Anthony, DeMarcus Cousins und Co.: Diese Free Agents sind noch zu haben

Fast die Hälfte der Saison 2022/23 ist schon wieder in den Büchern. Neben der Trade Deadline gibt es weiterhin noch eine andere Möglichkeit für Kaderoptimierungen: die verbliebenen Free Agents. Einige Hall of Famer suchen weiterhin nach dem letzten Strohhalm. SPOX zeigt die besten aktuellen Free Agents auf jeder Position.

Seit dem 5. Januar sind zudem wieder Zehntagesverträge möglich, sodass Teams Youngster oder Veteranen auf der NBA-Bühne für einen kurzen Zeitraum ohne großes Risiko testen können. Kandidaten dafür kursieren bereits in der Gerüchteküche, zum Beispiel bei den Lakers. Welche aktuellen Free Agents könnten sich womöglich lohnen?

© getty Top 5 der Point Guards - Platz 5: RAJON RONDO Alter: 36

36 Stats 2021/22: 4,8 Punkte, 2,8 Rebounds, 4,4 Assists bei 38,6 Prozent FG und 35,2 Prozent von Downtown in 17,9 Minuten (21 Spiele für die Lakers und Cavs) Der zweimalige Champion könnte sicher einigen Teams mit seiner Erfahrung und seinen Spielmacherqualitäten helfen. Allerdings soll er im Sommer eine Frau mit einer Waffe bedroht haben. Vermutlich haben Teams auch deswegen Abstand von einer Verpflichtung genommen.

© getty Platz 4: ISAIAH THOMAS Alter: 33

33 Stats 2021/22: 8,4 Punkte, 1,5 Assists bei 40,1 Prozent FG und 33,7 Prozent von Downtown in 15,1 Minuten (22 Spiele) Mit Zehntagesverträgen kennt sich der ehemalige MVP-Kandidat, der verletzungsbedingt einen heftigen Absturz erlebte, aus. Bereits in der vergangenen Saison lief er kurzzeitig für die Lakers, Mavs und Hornets auf. In Charlotte bekam er schließlich einen Vertrag bis Saisonende. Immerhin der Dreier fiel in seinen Hornets-Einsätzen (39,7 Prozent), ansonsten agierte Thomas aber nicht sonderlich effizient. Seine Comeback-Hoffnungen hat er aber nicht aufgegeben, das berichtete zuletzt auch Marc Stein (Substack). Bekommt der 33-Jährige nochmal eine Chance?

© getty Platz 3: KRIS DUNN Alter : 28

: 28 Stats 2021/22: 7,6 Punkte, 3,5 Rebounds, 5,6 Assists bei 43,1 Prozent FG und 9,1 Prozent von Downtown in 24 Minuten (14 Spiele für die Blazers) Der Nr.5-Pick von 2015 ist kein klassischer Free Agent, aktuell läuft er in der G-League für die Capital City Go-Go auf. In bislang 13 Einsätzen kommt er auf 13,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 5,8 Assists im Schnitt, dabei trifft er 59,5 Prozent aus dem Feld und überraschenderweise sogar 41,7 Prozent seiner Dreier. Der Wurf war eigentlich nie die Stärke des ehemaligen Wolves-, Bulls-, Hawks- und Blazers-Guards, ganz im Gegenteil. In der NBA würden sich die Quoten wohl wieder seinem Karriereschnitt von 29,9 Prozent annähern, dafür verteidigt Dunn wie eine Klette am Perimeter.

© getty Platz 2: D.J. AUGUSTIN Alter: 35

35 Stats 2021/22: 5,3 Punkte, 1,9 Assists bei 42,3 Prozent FG und 41,5 Prozent von Downtown in 16,1 Minuten (55 Spiele für die Rockets und Lakers) Nach seinem Trade zu den Lakers war er einer der besten Schützen des Teams, generell trifft er über seine Karriere 38,1 Prozent aus der Distanz. Wer einen erfahrenen Point Guard mit gutem Wurf sucht, könnte hier an der richtigen Adresse sein.

© getty Platz 1: KEMBA WALKER Alter: 32

32 Stats 2022/23: 8,0 Punkte, 1,8 Rebounds, 2,1 Assists bei 42,1 Prozent FG und 25,0 Prozent von Downtown in 16,0 Minuten (9 Spiele für die Mavs) Nach der Entlassung bei den Pistons im vergangenen Sommer musste der viermalige All-Star aufgrund seiner langen Vergangenheit mit Knieproblemen lange auf ein neues Angebot warten. Das kam im November aus Dallas, mittlerweile haben die Mavs ihn jedoch wieder entlassen, bevor sein Vertrag für die gesamte Saison garantiert gewesen wäre. Mit 32 Punkten gegen die Cavs, als der eigentliche Kern des Teams geschont wurde, deutete er an, dass er noch etwas im Tank hat. Zumindest in kurzen Intervallen, auf Dauer wird man sich auf seine Knie wohl eher nicht verlassen können. Mavs-Coach Jason Kidd deutete aber bereits an, dass Walker nochmal unter einem Zehntagesvertrag nach Texas zurückkehren könnte. Und Ex-Kollege Jayson Tatum von den Celtics hat wohl auch seine Augen auf Kemba gerichtet.

© getty Top 5 der Shooting Guards - Platz 5: AVERY BRADLEY Alter: 32

32 Stats 2021/22: 6,4 Punkte, 2,2 Rebounds, 0,9 Steals bei 42,3 Prozent FG und 39,0 Prozent von Downtown in 22,7 Minuten (45 Spiele für die Lakers) Inzwischen ein klassischer 3-and-D-Spieler, der im Chaos der Lakers nur eine untergeordnete Rolle spielte. Mit 32 Jahren sollte Bradley aber noch etwas im Tank haben.

© getty Platz 4: BEN MCLEMORE Alter: 29

29 Stats 2021/22: 10,2 Punkte, 1,6 Rebounds bei 40,1 Prozent FG und 36,2 Prozent von Downtown in 20,1 Minuten (64 Spiele für die Blazers) Bei den tankenden Blazers war er für einige Zähler von der Bank gut, kann auch mal von Downtown heiß laufen. Konstant darauf verlassen kann man sich beim ehemaligen Lottery Pick aber nicht. Im September durfte er bei den Warriors vorspielen, allerdings ohne Erfolg.

© getty Platz 3: LOU WILLIAMS Alter: 36

36 Stats 2021/22: 6,3 Punkte, 1,6 Rebounds, 1,9 Assists bei 39,1 Prozent FG und 36,3 Prozent von Downtown in 14,3 Minuten (56 Spiele für die Hawks) Macht Sweet Lou weiter? Das ist die große Frage. Im vergangenen Sommer nahm er das Wort "Karriereende" selbst mal in einem Podcast in den Mund, erklärte aber wenig später, dass er sich ein neues Team suchen will. Seine letzte Saison in Atlanta war kein wirkliches Bewerbungsschreiben, für ein paar Punkte von der Bank ist er aber immer gut.

© getty Platz 2: FRANK JACKSON Alter: 24

24 Stats 2021/22: 10,6 Punkte, 1,6 Rebounds, 1,0 Assists bei 40,2 Prozent FG und 30,8 Prozent von Downtown in 22,0 Minuten (53 Spiele für die Pistons) Die Pistons zogen überraschend seine Option nicht, Utah ließ ihn nach dem Training Camp gehen. Jackson ist ein guter Scorer - das beweist er nicht zuletzt aktuell in der G-League (19,3 Punkte, 2,7 Assists bei Shooting-Splits von 44/41/73 für Salt Lake City) - und sollte in der NBA noch eine Chance bekommen.

© getty Platz 1: JEREMY LAMB Alter: 30

30 Stats 2021/22: 7,3 Punkte, 2,8 Rebounds, 1,4 Assists bei 38,3 Prozent FG und 32,4 Prozent von Downtown in 16,7 Minuten (56 Spiele für die Pacers und Kings) Verletzungen waren in den vergangenen Jahren immer das große Thema bei Lamb. 2021/22 stand er immerhin 56-mal auf dem Parkett. Zwar fiel der Dreier nicht, doch als Bank-Scorer kann er produzieren.

© getty Top 5 der Small Forwards - Platz 5: RODNEY HOOD Alter: 30

30 Stats 2021/22: 3,1 Punkte, 1,5 Rebounds bei 36,9 Prozent FG und 33,0 Prozent von Downtown in 13,6 Minuten (52 Spiele für die Bucks und Clippers) Verletzungen waren leider das beherrschende Thema in der Karriere des ehemaligen Jazz-Erstrundenpicks. Er ist definitiv nicht mehr der Alte, doch wenn sein Jumper fällt, kann er für manche Teams noch interessant sein - das war allerdings zuletzt 2019/20 der Fall. Immerhin lief er im Herbst für Team USA bei der WM-Quali auf.

© getty Platz 4: LANCE STEPHENSON Alter: 32

32 Stats 2021/22: 8,3 Punkte, 2,8 Rebounds, 3,6 Assists bei 45,5 Prozent FG und 30,0 Prozent von Downtown in 17,7 Minuten (46 Spiele für die Hawks und Pacers) Coach Rick Carlisle hätte ihn gerne bei den Pacers gehalten, Born Ready wäre ebenfalls gerne geblieben. Daraus wurde aber nichts. Sehr balldominant, das könnte ein Problem werden, wenn es um potenzielle Abnehmer geht.

© getty Platz 3: KENT BAZEMORE Alter: 33

33 Stats 2021/22: 3,4 Punkte, 1,8 Rebounds bei 32,4 Prozent FG und 36,3 Prozent von Downtown in 14,0 Minuten (39 Spiele für die Lakers) Wir geben zu, auf dem Flügel müssen wir tief graben und finden dabei Bazemore, der bei den Lakers kaum das Feld sah. Vor der Saison versuchte er sich im Training Camp der Kings, wurde kurz vor dem Saisonstart aber entlassen. Wer eine gute Seele für die Kabine will, findet sie hier.

© getty Platz 2: WAYNE ELLINGTON Alter: 35

35 Stats 2021/22: 6,7 Punkte, 1,8 Rebounds bei 41,4 Prozent FG und 38,9 Prozent von Downtown in 18,8 Minuten (43 Spiele für die Lakers) Im Gegensatz zu Bazemore gibt es für Ellington eine klare Rolle. Der 35-Jährige ist ein elitärer Shooter und kann mit Second Units Erfolg haben. Über seine gesamte 13-jährige Laufbahn steht er bei 38,2 Prozent Dreierquote.

© getty Platz 1: MOE HARKLESS Alter: 29

29 Stats 2021/22: 4,6 Punkte, 2,4 Rebounds bei 45,9 Prozent FG und 30,7 Prozent von Downtown in 18,4 Minuten (47 Spiele für die Kings) Allein im vergangenen Sommer wurde Harkless dreimal getradet, bevor die Rockets ihn entließen. Schnappt vielleicht noch ein Playoff-Anwärter zu, der lange Arme und gute defensive Instinkte auf dem Flügel braucht? Auch die Lakers sollen im Laufe der Saison wohl schon mal ihre Fühler ausgestreckt haben. Anmerkung: Miles Bridges (24) streichen wir aus diesem Ranking. Der Vorwurf häuslicher Gewalt gegen seine Frau wiegt schwer. Gerüchte, die Hornets hätten Vertragsgespräche mit ihrem Ex-Star aufgenommen, hat die Franchise schnell entkräftet.

© getty Top 5 der Power Forwards - Platz 5: ERIC PASCHALL Alter: 26

26 Stats 2021/22: 5,8 Punkte, 1,8 Rebounds bei 48,5 Prozent FG und 37,0 Prozent von Downtown in 12,7 Minuten (58 Spiele für die Jazz) Im Training Camp bei den Wolves kämpfte er mit Problemen an der Achillessehne, weshalb er nicht überzeugen konnte. Mit seinen 26 Jahren dürfte er - sofern fit - aber auf eine weitere Chance in der NBA hoffen, auch wenn er mit seinen 1,98 Metern ziemlich klein für seine Position ist und defensiv teilweise versteckt werden muss.

© getty Platz 4: ED DAVIS Alter: 33

33 Stats 2021/22: 0,9 Punkte, 2,1 Rebounds bei 68,8 Prozent FG in 6,5 Minuten (31 Spiele für die Cavs) Der Veteran ist in jedem Locker Room beliebt, in einer Rolle als erfahrener Veteran auf der Bank wäre er für aufstrebende, junge Teams vielleicht interessant. Aber sportlich kommt nicht mehr viel.

© getty Platz 3: PAUL MILLSAP Alter: 37

37 Stats 2021/22: 3,5 Punkte, 3,5 Rebounds bei 39,1 Prozent FG und 22,9 Prozent von Downtown in 11,4 Minuten (33 Spiele für die Sixers und Nets) Das gilt auch für den viermaligen All-Star. Vergangene Saison konnte er sich weder bei den Sixers oder Nets wirklich als Backup etablieren und sah kaum Spielzeit. Womöglich neigt sich seine Karriere dem Ende entgegen.

© getty Platz 2: DERRICK FAVORS Alter: 31

31 Stats 2021/22: 5,3 Punkte, 4,7 Rebounds bei 51,6 Prozent FG und 12,5 Prozent von Downtown in 16,7 Minuten (39 Spiele) In den Zukunftsplanungen der Thunder spielte er keine Rolle, nach seinem Trade nach Houston wurde er entlassen. In einer anderen Situation kann er aber immer noch ein guter Backup-Big sein, das zeigte er nicht nur in OKC, sondern 20/21 auch bei den Jazz (5,4 PPG und 5,5 RPG).

© getty Platz 1: CARMELO ANTHONY Alter: 38

38 Stats 2021/22: 13,3 Punkte, 4,2 Rebounds, 1,0 Assists bei 44,1 Prozent FG und 37,5 Prozent von Downtown in 26,0 Minuten (69 Spiele für die Lakers) Würfe versenken ist bei Melo nicht das Problem, das wird er für immer können. In der Defensive liegt das Problemfeld, hier ist der 38-Jährige einer der Schlechtesten in der NBA. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum er noch keinen neuen Job hat. "Vieles liegt nicht in meiner Kontrolle. Was auch immer passiert, wird passieren, und das kann ich akzeptieren", sagte Anthony Mitte Dezember. Chris Haynes (Bleacher Report) vermeldete am Freitag, dass er in der jüngeren Vergangenheit in Liga-Kreisen nichts von irgendeinem Interesse an Melo gehört habe. Sehen wir den zehnmaligen All-Star und sicheren Hall of Famer nochmal in der Liga?

© getty Top 5 der Center - Platz 5: CODY ZELLER Alter: 30

30 Stats 2021/22: 5,2 Punkte, 4,6 Rebounds bei 56,7 Prozent FG in 13,1 Minuten (27 Spiele für die Blazers) Die Lakers sollen laut Marc Stein (Substack) angeklopft haben, Zeller soll sogar schon ein Workout in L.A. absolviert haben. Ob sich das in eine Festanstellung oder zumindest einen Zehntagesvertrag entwickelt, bleibt abzuwarten. Ein paar Rebounds kann Zeller aber immer noch liefern.

© getty Platz 4: TRISTAN THOMPSON Alter: 31

31 Stats 2021/22: 6,0 Punkte, 5,1 Rebounds bei 52,8 Prozent FG in 15,7 Minuten (57 Spiele für die Kings, Pacers und Bulls) Für Rebounds und ein paar Abschlüsse am Ring ist der Champion von 2016 immer noch zu haben. Vergangene Saison wurde er bei drei Teams rumgereicht, kein gutes Zeichen. Angeblich stand er vor einigen Monaten mal bei den Nets auf dem Zettel, daraus wurde aber nichts.

© getty Platz 3: HASSAN WHITESIDE Alter: 33

33 Stats 2021/22: 8,2 Punkte, 7,6 Rebounds, 1,6 Blocks bei 65,2 Prozent FG in 17,9 Minuten (65 Spiele für die Jazz) Whiteside ist sogar noch etwas jünger und gehört noch immer zu den besseren Shotblockern der NBA. Vergangene Saison landete er auf Platz 8 im Ranking mit den meisten Blocks pro Partie - obwohl er nur 17,9 Minuten spielte. Viel mehr kann Whiteside nicht liefern, als Backup ist aber auch er eine gute Option.

© getty Platz 2: LAMARCUS ALDRIDGE Alter: 37

37 Stats 2021/22: 12,9 Punkte, 5,5 Rebounds, 1,0 Blocks bei 55,0 Prozent FG und 30,4 Prozent von Downtown in 22,3 Minuten (47 Spiele für die Nets) Auch LMA zeigte im Vorjahr, dass er noch etwas im Tank hat, kaum jemand trifft aus der Mitteldistanz so gut wie der frühere Spurs-Big. Das ist auch mit 37 Jahren noch der Fall. Könnte erneut eine Backup-Rolle einnehmen, obwohl das Interesse bisher überschaubar war. Heißt es womöglich doch Karriereende?