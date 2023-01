NBA - Erkenntnisse zu Boston Celtics vs. Golden State Warriors: Mit dem Champion muss man weiter rechnen

In einem hochklassigen Spiel haben die Boston Celtics Revanche an den Golden State Warriors genommen. Der Champion aus der Bay Area zeigt aber, dass trotz mittelmäßiger Bilanz auch in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen ist. Die Erkenntnisse zum Spiel.

Und so banal es klingt, man muss dieses Team in den Playoffs viermal schlagen und das ist in den vergangenen acht Jahren nur zwei Mannschaften gelungen: den Cleveland Cavaliers mit LeBron James und den Toronto Raptors mit Kawhi Leonard.

Und diese bleibt verdammt gut. Die Warriors spielten über 53 Minuten gesehen nicht am Optimum, sie ließen einiges liegen. Gleichzeitig waren sie im dritten Viertel am Rande der Perfektion und scorten bei fast jedem Ballbesitz. Letztlich waren es Kleinigkeiten, die den Sieg kosteten. Leichte Turnover, einfache Fouls und Offensiv-Rebounds - das sind Dinge, die ein erfahrenes Team wie Golden State in den ganz großen Spielen ausmerzen kann. Wir kennen das seit 2014.

Dieses Spiel war ein weiterer Beweis, bei den Warriors lohnt sich der Blick auf die Bilanz nicht. Auch in Boston war nicht alles Gold, was glänzte, dennoch hatten die Dubs das beste Team der Liga in deren Halle am Rande einer Niederlage. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft", bilanzierte Kerr. "Heute haben wir unser wahres Gesicht gezeigt, nämlich das eines Champions. Wir haben nur den Sack nicht zugemacht. Lieber heute als in den Playoffs."

© getty

Warriors: Die neue Starting Five soll bleiben

Etwas überraschend starteten die Warriors Poole und verzichteten in Kevon Looney auf einen echten Center in der Starting Five. In den Playoffs machte Kerr das häufiger, doch in der Regular Season sollte Draymond Green stets ein wenig geschont werden. Das soll in den kommenden Wochen anders sein, wie Kerr bestätigte.

Das hatte auch in Boston seinen Preis. Boston griff sich 18 Offensiv-Rebounds ab und generierte daraus 22 Zähler, gleichzeitig hatten die Warriors so die Dreierlinie besser im Griff. Die Celtics ließen zwar einige Chancen ungenutzt, nahmen in 53 Minuten aber 41 Versuche, von denen sie nur 13 versenkten.

Dieses Lineup bringt aber auch mehr Entlastung für Curry und Freiheiten für Poole, der als Sixth Man in dieser Saison so seine Probleme hatte. Des Weiteren fehlen Golden State im Frontcourt die Optionen, erst recht da derzeit mit JaMychal Green und James Wiseman zwei Bigs verletzt fehlen.