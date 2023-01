NBA - Die besten Schützen nach Zonen: Die Saison von Kevin Durant ist nur absurd

Die Hälfte der Regular Season ist schon wieder um, ein guter Zeitpunkt, um auf die besten Schützen dieser Saison zu blicken. Wir stellen fest: Was Kevin Durant bis zu seiner Verletzung gemacht hat, sucht seinesgleichen.

Außerdem blicken wir auf die andere Seite des Spektrums. Und in einer Kategorie machen wir uns große Sorgen um Giannis Antetokounmpo (es sind nicht die Dreier!).

© getty RESTRICTED AREA: Beste Quoten (min. 100 Versuche) Wenig verwunderlich sehen wir hier vor allem Big Men, welche fast nur in Korbnähe operieren. Bester Guard ist übrigens mit deutlichem Abstand Bradley Beal, der satte 77,5 Prozent in direkter Ringnähe trifft. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Daniel Gafford Wizards 82,8 Prozent 106/128 2 Nic Claxton Nets 81,6 Prozent 177/217 3 Bol Bol Magic 79,7 Prozent 98/123 4 Deandre Ayton Suns 78,9 Prozent 146/185 5 Brandon Clarke Grizzlies 78,9 Prozent 97/123

© getty RESTRICTED AREA: Meiste Treffer Auch hier gibt es wenig Überraschungen. Antetokounmpo und James sind seit Jahren immer vorne dabei, Williamson schließt fast nur in der Zone ab. So tolle Quoten Giannis auch hat, nur Bojan Bogdanovic wurde in dieser Spielzeit bisher häufiger abgeräumt als der Grieche (54-mal, Giannis: 53). Platz Spieler Team FGs Quote 1 Giannis Antetokounmpo Bucks 295/402 73,4 Prozent 2 Zion Williamson Pelicans 237/343 69,1 Prozent 3 LeBron James Lakers 217/287 75,6 Prozent 4 Domantas Sabonis Kings 193/273 70,7 Prozent 5 Rudy Gobert Wolves 184/250 73,6 Prozent

© getty RESTRICTED AREA: Schlechteste Quoten (min. 100 Versuche) Dass mit Garland hier ein kleiner Guard vorne ist, sollte nicht verwundern. Dort und Eason sollten mit ihrer Athletik aber in der Zone nicht so schlecht abschließen. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Darius Garland Cavaliers 50,0 Prozent 52/104 2 Lu Dort Thunder 51,3 Prozent 101/197 3 Tari Eason Rockets 55,2 Prozent 74/134 4 Terry Rozier Hornets 55,3 Prozent 94/170 5 Dillon Brooks Grizzlies 55,4 Prozent 72/130

© getty NON-RESTRICTED: Beste Quoten (min. 70 Versuche) Es hilft, wenn man mit Luka Doncic zusammenspielt, aber Wood ist einer der offensiv talentiertesten Big Men. In diesem Bereich des Feldes werden auch gerne Floater genommen, deswegen tauchen mit Gary Trent Jr. (?!) und Kyrie Irving auch gleich zwei Guards auf. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Christian Wood Mavericks 62,8 Prozent 54/86 2 Kevin Durant Nets 61,3 Prozent 106/173 3 Nikola Jokic Nuggets 61,1 Prozent 118/193 4 Gary Trent Jr. Raptors 58,3 Prozent 49/84 5 Kyrie Irving Nets 57,7 Prozent 64/111

© getty NON-RESTRICTED: Meiste Treffer Und auch hier sehen wir einige Floater-Könige wie Doncic und dessen "Lehrling" Jalen Brunson. Das Volumen und die Treffsicherheit von Jokic in diesem Bereich sticht heraus. Platz Spieler Team FGs Quote 1 Bam Adebayo Heat 142/292 48,6 Prozent 2 Luka Doncic Mavericks 127/232 54,7 Prozent 3 Jalen Brunson Knicks 122/242 50,4 Prozent 4 Shai Gilgeous-Alexander Thunder 120/258 46,5 Prozent 5 Nikola Jokic Nuggets 118/193 61,1 Prozent

© getty NON-RESTRICTED: Schlechteste Quoten (min. 70 Versuche) Ehrlich, das ist kein Tippfehler. Wir haben selbst viermal hingeschaut, ob diese Zahl so stimmt. Wer sich fragte, warum Antetokounmpo und die Bucks-Offense nicht mehr so effizient wie noch in den Vorjahren agiert, findet hier ein gutes Argument (weitere werden folgen ...) Platz Spieler Team Quoten FGs 1 Giannis Antetokounmpo Bucks 19,6 Prozent 21/107 2 Russell Westbrook Lakers 28,0 Prozent 23/82 3 Jaden Ivey Pistons 31,7 Prozent 33/104 4 Bennedict Mathurin Pacers 32,0 Prozent 39/122 5 Jose Alvarado Pelicans 34,2 Prozent 25/73

© getty MITTELDISTANZ: Beste Quoten (min. 50 Versuche) 57 Prozent aus der Mitteldistanz - von solchen Quoten träumt Kevin Durants Mitspieler Ben Simmons von der Freiwurflinie (41,3 Prozent). Es wäre ein NBA-Rekord, seit diese Zahlen von der NBA erfasst werden. Ex-KD-Teamkollege LaMarcus Aldridge schoss im Vorjahr knapp 56 Prozent aus seinem früheren Büro, Durants Rekord liegt bei 55,5 Prozent (ebenfalls im Vorjahr aufgestellt). Platz Spieler Team Quote FGs 1 Kevin Durant Nets 57,1 Prozent 156/273 2 Bradley Beal Wizards 55,3 Prozent 52/94 3 Jaylen Brown Celtics 53,0 Prozent 70/132 4 D'Angelo Russell Wolves 52,8 Prozent 56/106 5 Kyrie Irving Nets 52,0 Prozent 64/123

© getty MITTELDISTANZ: Meiste Treffer DeRozan und Durant - das ist nur logisch. Diese beiden Spieler sind neben Kawhi Leonard, der bisher zu wenig gespielt hat, die Vertreter von "Team Midrange", entsprechend stehen sie mit weitem Abstand an der Spitze. Platz Spieler Team FGs Quote 1 DeMar DeRozan Bulls 186/387 48,1 Prozent 2 Kevin Durant Nets 156/273 57,1 Prozent 3 Devin Booker Suns 83/177 46,9 Prozent 4 Joel Embiid Sixers 83/182 45,6 Prozent 5 Dejounte Murray Hawks 82/188 43,6 Prozent

© getty MITTELDISTANZ: Schlechteste Quoten (min. 50 Versuche) Scottie Barnes steht in Toronto in der Kritik, sein fehlender Wurf ist eines der Probleme. In der Rookie-Saison fiel zumindest der Midranger noch gut, inzwischen hat der Raptors-Forward auch hier extrem nachgelassen. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Scottie Barnes Raptors 27,7 Prozent 18/65 2 Saddiq Bey Pistons 27,8 Prozent 15/54 3 P.J. Washington Hornets 28,8 Prozent 17/59 4 Jaden Ivey Pistons 29,3 Prozent 17/58 5 Russell Westbrook Lakers 30,9 Prozent 21/68

© getty ECKENDREIER: Beste Quoten (min. 40 Versuche) Schon wieder Brooklyn und wer die Saison nicht so genau aufgepasst hat, dürfte überrascht sein. Aber: Watanabe hat in den vergangenen Wochen sogar etwas abgebaut und trifft "nur" noch 63 Prozent. Auch das wäre mit großem Abstand ein NBA-Rekord. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Yuta Watanabe Nets 63,6 Prozent 28/44 2 Spencer Dinwiddie Mavericks 57,8 Prozent 37/64 3 Damion Lee Suns 55,7 Prozent 39/70 4 Lauri Markkanen Jazz 53,7 Prozent 36/67 5 Devin Vassell Spurs 52,5 Prozent 21/40

© getty ECKENDREIER: Meiste Treffer Überhaupt gibt es in dieser Saison zahlreiche Schützen aus der Ecke, die verdammt gut treffen. Bridges trifft nicht nur die meisten Eckendreier, er nimmt auch die meisten. Auf Platz zwei liegt in dieser Hinsicht übrigens Tim Hardaway Jr., der aber nur 38 Prozent davon verwerten kann. Platz Spieler Team FGs Quote 1 Mikal Bridges Suns 49/104 47,1 Prozent 2 Buddy Hield Pacers 40/77 51,9 Prozent 3 Damion Lee Suns 39/70 55,7 Prozent 4 Max Strus Heat 39/90 43,3 Prozent 5 O.G. Anunoby Raptors 39/89 43,8 Prozent

© getty ECKENDREIER: Schlechteste Quoten (min. 40 Versuche) Und hier kommen wir noch einmal auf die Offense der Bucks zurück. Gleich zweimal ist der Champion von 2021 hier vertreten, das ist alles andere als optimal. Außerdem: Wie gut wären die Celtics, wenn Jaylen Brown in dieser Kategorie zumindest durchschnittlich treffen würde? Platz Spieler Team Quote FGs 1 Bobby Portis Bucks 20,8 Prozent 10/48 2 Jaylen Brown Celtics 26,2 Prozent 11/42 3 Gary Trent Jr. Raptors 26,9 Prozent 14/52 4 Terance Mann Clippers 28,6 Prozent 14/49 5 Jalen Smith Pacers 30,0 Prozent 15/50

© getty ABOVE THE BREAK: Beste Quoten (min. 100 Versuche) Auch hier zeigt sich ein gewisser Superstar-Effekt. KCP war schon immer ein guter Schütze, aber an der Seite von Nikola Jokic ist eben vieles leichter. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Kentavious Caldwell-Pope Nuggets 50,0 Prozent 52/104 2 Malcolm Brogdon Celtics 45,9 Prozent 56/122 3 Jerami Grant Blazers 44,4 Prozent 63/142 4 Andrew Wiggins Warriors 43,8 Prozent 57/130 5 Alec Burks Pistons 43,7 Prozent 52/119

© getty ABOVE THE BREAK: Meiste Treffer Der Dreier ist inzwischen ein wichtiges Element für Mitchell, der Cavs-Star hat in dieser Hinsicht massive Fortschritte gemacht. Knapp 41 Prozent bei diesem Volumen sind elitär. Kann er das halten? Platz Spieler Team FGs Quote 1 Donovan Mitchell Cavaliers 137/336 40,8 Prozent 2 Anfernee Simons Blazers 129/345 37,4 Prozent 3 Buddy Hield Pacers 129/321 40,2 Prozent 4 Stephen Curry Warriors 122/288 42,4 Prozent 5 Jayson Tatum Celtics 115/342 33,6 Prozent

© getty ABOVE THE BREAK: Schlechteste Quoten (min. 100 Versuche) Die üblichen Verdächtigen, Westbrook (29,7 Prozent) und Antetokounmpo (24,7 Prozent, aber nur 97 Versuche) verpassen den Cut knapp, dafür taucht ein gewisser LeBron James auf. Platz Spieler Team Quote FGs 1 Kelly Oubre Jr. Hornets 27,1 Prozent 48/177 2 LeBron James Lakers 28,8 Prozent 55/191 3 Saddiq Bey Pistons 29,1 Prozent 44/151 4 Jaylen Nowell Wolves 29,3 Prozent 39/133 5 Jabari Smith Jr. Rockets 29,6 Prozent 56/189

© getty FREIWÜRFE: Beste Quoten (min. 100 Versuche) Kevin Durant zum Dritten! Der Nets-Star ist der einzige Spieler, der gleich dreimal in den Top 5 auftaucht - mit 34 Jahren. Platz Spieler Team Quote FTs 1 Kevin Durant Nets 93,4 Prozent 267/286 2 Stephen Curry Warriors 91,4 Prozent 128/140 3 Shai Gilgeous-Alexander Thunder 91,3 Prozent 366/401 4 Malik Monk Kings 90,7 Prozent 98/108 5 Kyrie Irving Nets 90,2 Prozent 110/122

© getty FREIWÜRFE: Meiste Treffer Nicht weniger bemerkenswert ist die Leistung von SGA, der die drittmeisten Freiwürfe aller Spieler zieht und quasi alles versenkt. Dieser Junge ist ein Star, Punkt. Platz Spieler Team FTs Quote 1 Shai Gilgeous-Alexander Thunder 366/401 91,3 Prozent 2 Luka Doncic Mavericks 329/446 73,8 Prozent 3 Jayson Tatum Celtics 300/349 86,0 Prozent 4 Joel Embiid Sixers 299/347 86,2 Prozent 5 Giannis Antetokounmpo Bucks 296/453 65,3 Prozent