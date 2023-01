Die All-NBA-Teams der ersten Saisonhälfte: Zwei Lakers sind dabei - kein First Team für Tatum!

Rund die Hälfte der Regular Season ist um, die Teams haben nun alle um die 40 Spiele absolviert. Und es zeichnet sich längst ab, wie kompliziert das Award-Voting am Ende der Saison in einigen Kategorien sein wird ...

Das MVP-Rennen bekommt dabei die meisten Schlagzeilen, ähnlich haarig wird es aber bei den All-NBA-Teams - denn aktuell gibt es allein mehr MVP-Kandidaten als Plätze im First Team. Wie würden die drei Teams Stand heute aussehen? Finden wir es heraus!

© getty Luka Doncic schüttelt neuerdings regelmäßig 50-Punkte-Spiele aus dem Ärmel. ALL-NBA FIRST TEAM: Die Guards Luka Doncic (Dallas Mavericks) Stats: 34 Punkte (49,9 Prozent FG, 35,5 Prozent 3FG), 8,8 Rebounds, 8,7 Assists, 2,2 Stocks (Steals und Blocks) in 37 Spielen Die vielleicht leichteste Entscheidung von allen. Man könnte zwar Argumente dafür finden, dass Luka im Frontcourt stehen sollte, weil er eher auf dieser Position verteidigt, aber dieses Fass machen wir gar nicht erst auf, denn dort reichen die Plätze ohnehin nicht. Unter den Guards ist Luka derzeit recht klar die Nummer eins. Kein Spieler muss sein Team so sehr tragen, kein gutes Team ist so abhängig von seinem besten Akteur. Das liegt an der Spielweise der Mavs, aber eben auch an Luka selbst, der Triple-Doubles einfach aussehen lässt, neuerdings reihenweise 50-Punkte-Spiele auflegt und dabei noch immer mit einem Spielwitz unterwegs ist, der (beinahe) seinesgleichen sucht. Er ist natürlich auch ein heißer MVP-Kandidat, bei den Buchmachern in Las Vegas derzeit sogar Favorit.

© getty Stephen Curry gehört trotz seiner Verletzung ins First Team. Stephen Curry (Golden State Warriors) Stats: 30 Punkte (50 Prozent FG, 43,4 Prozent 3FG), 6,6 Rebounds, 6,8 Assists, 1,3 Stocks in 26 Spielen Auch Curry war ein No-Brainer, bis er sich verletzte - seit Mitte Dezember schaut der zweimalige MVP nur zu. Seine Leistungen bis dahin waren jedoch so gut, dass er diesen Platz vorerst trotzdem behält, zumal er in Kürze zurückkehren dürfte. Curry ist mit seinem Wurf weiterhin eins der größten Probleme, die in der Liga herumlaufen. Dazu spielte er defensiv vor seiner Verletzung auf dem vielleicht höchsten Niveau seiner Laufbahn.

© getty Kevin Durant ist mal wieder eine Klasse für sich. ALL-NBA FIRST TEAM: Die Forwards Kevin Durant (Brooklyn Nets) Stats: 29,7 Punkte (55,9 Prozent FG, 37,6 Prozent 3FG), 6,7 Rebounds, 5,3 Assists, 2,3 Stocks in 39 Spielen Es gibt (mindestens) vier Top-Kandidaten für die drei Plätze im Frontcourt (und drei für zwei Forward-Plätze), klar ist aber, dass KD dabei sein muss - Stand jetzt zumindest. Sollte seine Knieverletzung sich als langwierig herausstellen, könnte ihn das (wieder mal) etwas kosten, auch die hohe Position im MVP-Rennen. Aber wir sprechen hier ja über die erste Saisonhälfte. Und in diesem Zeitraum spielte nahezu niemand auf Durants Niveau. Der 34-Jährige spielt vielleicht seine beste Defensiv-Saison überhaupt, ging als Leader bei den durchaus chaotischen Nets mit bestem Beispiel voran und ist offensiv weiter ein Rätsel für alle. Niemand nimmt so viele schwere Würfe und trifft sie so konstant. Durant trifft fast 60 Prozent aus der Mitteldistanz, obwohl ihn stets zwei bis drei Leute verteidigen. Hoffen wir mal, dass er schnell damit weitermachen kann.

© getty Giannis Antetokounmpo gehört ins First Team - aber nur mit Ach und Krach. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Stats: 32 Punkte (53 Prozent FG, 24,2 Prozent 3FG), 11,8 Rebounds, 5,2 Assists, 1,7 Stocks in 33 Spielen Der zweite Forward-Platz ist komplizierter. Jayson Tatum hat hier einen ähnlich guten Case, ist der beste Spieler des besten Teams und daher bei manchen auch der Topfavorit auf den MVP-Award. Tatum spielt auf jeden Fall eine Saison auf First-Team-Niveau. Aber ... Beide Spieler sind bei der effektiven Wurfquote aktuell gleichauf, Giannis hat bei den Counting Stats überall leicht die Nase vorn. Obwohl beide Spieler starke Verteidiger sind, ist der Impact des Griechen an dieser Stelle etwas größer. Er ist unterm Strich der bessere Spieler, obwohl er für seine Verhältnisse nicht seine beste Saison spielt. Daher gehört ihm dieser letzte Platz aktuell.

© imago images Nikola Jokic ist ein wandelndes Triple-Double. ALL-NBA FIRST TEAM: Center Nikola Jokic (Denver Nuggets) Stats: 25,3 Punkte (61,3 Prozent FG, 36,8 Prozent 3FG), 10,8 Rebounds, 9,5 Assists, 2 Stocks in 36 Spielen Der Joker muss seinen Platz sicher haben. Nach zwei MVP-Jahren in Folge spielt der Serbe besser denn je, ist effizienter als jeder andere Volume-Scorer (haarscharf vor Curry und Durant) und nebenbei der wohl beste und kreativste Passer der Welt. Die Advanced-Modelle sagen fast alle, dass Jokic aktuell der beste Spieler der Welt ist. Es führt hier kein Weg an ihm vorbei.

© getty Donnie Mitchell spielt bei den Cavs die beste Saison seiner Laufbahn. ALL-NBA SECOND TEAM: Die Guards Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Stats: 29 Punkte (48,7 Prozent FG, 40,7 Prozent 3FG), 4 Rebounds, 4,9 Assists, 1,8 Stocks in 35 Spielen Mr. 71 Punkte ist bei den Cavs voll eingeschlagen. Mitchell spielt in Cleveland nicht nur die beste und effizienteste Offensivsaison seiner Karriere, er ist auch defensiv (endlich) wieder auf der Höhe und bisweilen kaum wiederzuerkennen, wenn man ihn mit den letzten Jazz-Saisons vergleicht. Mitchell ist kurzum genau der Spieler, auf den die Cavs gehofft hatten, als sie ein üppiges Paket (inklusive Lauri Markkanen) für ihn schnürten. Das MVP-Rennen crasht er angesichts der alien-artigen Konkurrenz nicht, aber der Platz im Second Team ist seiner - und sollte Curry noch länger ausfallen, geht vielleicht auch noch mehr.

© imago images Überraschung! Wir packen SGA (Stand jetzt) ins All-NBA Second Team. Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder) Stats: 30,9 Punkte (50,1 Prozent FG, 34,3 Prozent 3FG), 4,8 Rebounds, 5,6 Assists, 2,7 Stocks in 36 Spielen Es dürfte viele überraschen, dass SGA den Vorzug vor mehreren Spielern aus deutlich besseren Teams erhält, darunter Ja Morant. Aber: Bei den All-NBA-Teams ist die Bilanz nicht wirklich entscheidend, und statistisch ist Shai in dieser Spielzeit schlichtweg besser als die Konkurrenten, die für das Second Team noch in Frage kommen. Shai ist ein (deutlich) besserer Verteidiger als Morant oder Damian Lillard, er hat im Gegensatz zu Devin Booker keine längere Ausfallzeit. Er ist der viertbeste Scorer der Liga, belegt Platz sechs bei Value Over Replacement Player vor mehreren MVP-Kandidaten ... gut möglich, dass er noch einkassiert wird, aber bis dato hat Shai gute Argumente dafür, der viertbeste Guard in dieser Spielzeit zu sein.

© imago images Es ist nicht deine Schuld, Jayson Tatum! ALL-NBA SECOND TEAM: Die Forwards Jayson Tatum (Boston Celtics) Stats: 30,8 Punkte (47,2 Prozent FG, 35,1 Prozent 3FG), 8,1 Rebounds, 4,1 Assists, 1,9 Stocks in 38 Spielen Wir hatten das Thema schon. Es ist wirklich nicht seine Schuld, dass Tatum aktuell "nur" das Second Team bleibt!

© getty LeBron James hat mehr All-NBA-Nominierungen auf der Habenseite als jeder andere. LeBron James (Los Angeles Lakers) Stats: 29,1 Punkte (51 Prozent FG, 29,5 Prozent 3FG), 8,2 Rebounds, 6,7 Assists, 1,5 Stocks in 31 Spielen Es sah zu Saisonbeginn nicht danach aus, doch seit LeBron Ende November von seiner Leistenverletzung zurückkehrte, ist er absolut wieder einer der besten Spieler der Liga. Selbst wenn der Dreier in dieser Spielzeit nicht fällt und die Lakers wenig Spacing um ihn herum haben, geht der King noch immer unwiderstehlich zum Korb, findet seine Mitspieler und füllt den Boxscore wie kaum jemand sonst in der NBA-Geschichte. LeBron kriegt hier keinen Altersbonus, auch die Advanced Stats sprechen aktuell wieder klar dafür, dass er wieder ein All-NBA-Spieler sein muss. Es wäre in 20 Saisons die 19. All-NBA-Nominierung für James. Zwar war Anthony Davis eigentlich der bisher beste Spieler der Lakers - aber der hat auf der Center-Position noch jemanden vor sich, an dem er aktuell nicht vorbeikommt.

© imago images Die besten Zahlen seines Lebens - und trotzdem reicht es nicht ganz? Fair ist anders. ALL-NBA SECOND TEAM: Center Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Stats: 33,5 Punkte (53,2 Prozent FG, 34,1 Prozent 3FG), 9,8 Rebounds, 4,6 Assists, 2,9 Stocks in 28 Spielen Vielleicht kann Tatum sich Tipps von seinem Kumpel Embiid abholen, der das Problem aus den letzten Jahren bereits kennt und sowohl beim All-NBA-Team als auch im MVP-Rennen den Kürzeren gegenüber Jokic zog. Das droht ihm auch in dieser Spielzeit, obwohl der Kameruner mehr und besser scort als je zuvor in seiner Karriere. Fair ist das nicht - aber was soll man machen? Jokic hat deutlich mehr Spiele absolviert und hat statistisch fast überall die Nase vorn ...

© getty Ja Morant will mit seinen Grizzlies hoch hinaus. ALL-NBA THIRD TEAM: Die Guards Ja Morant (Memphis Grizzlies) Stats: 27,2 Punkte (46,4 Prozent FG, 31 Prozent 3FG), 5,9 Rebounds, 8 Assists, 1,3 Stocks in 33 Spielen Die Grizzlies haben Tuchfühlung zu Platz 1 im Westen, obwohl zwei Teile der Big 3 (Jaren Jackson Jr. und Desmond Bane) große Teile der Saison verpasst haben. Das liegt an der beispiellosen Tiefe, aber eben auch an Morant, der sich als Playmaker noch einmal weiterentwickelt hat. Ja punktet etwas weniger effizient als in der vergangenen Saison, vor allem aufgrund der schwachen Dreierquote, deswegen steht er aktuell auch nicht höher. Das Gesamtpaket stimmt dennoch, zumal Memphis mit einem Selbstvertrauen spielt, das in erster Linie von Morant ausgeht.

© imago images Tyrese Haliburton ist kein "Wannabe All-Star"! Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Stats: 20,3 Punkte (48 Prozent FG, 40,2 Prozent 3FG), 4 Rebounds, 10,3 Assists, 2,2 Stocks in 39 Spielen Zugegeben: Wir sind auch etwas überrascht. Es ist auch gut möglich, dass Haliburton diesen Platz am Saisonende nicht mehr einnehmen wird. Aber von allen Spielern, die momentan dafür in Frage kommen, hat er interessanterweise den besten Case. In der Verlosung sind für uns Lillard, Booker, James Harden, Brown (sowohl für Frontcourt als auch Backcourt wählbar) und eben Haliburton. Der Pacer führt aus diesem Trupp bei: True Shooting Percentage (knapp vor Lillard)

Player Efficiency Rating

Box Plus Minus

Value Over Replacement Player

Win Shares

Offensiv-Rating ... und ohne zu ausufernd zu werden, ist er aktuell der Assist-Leader der NBA (solange Harden nicht genug Spiele absolviert hat) und der Hauptgrund dafür, warum Indiana DIE Überraschungsmannschaft dieser Spielzeit ist. Harden hat vermutlich die besten Karten, um ihn noch abzufangen, aber mit aktuell bloß 24 Spielen reicht es noch nicht, um Hali zu verdrängen. Auch Booker fehlen Spiele, sollte er nicht mehr allzu lange fehlen, wird aber auch er in dieser Konversation noch ein Wörtchen mitreden.

© getty Zion Williamson war vor seiner Verletzung von niemandem zu bremsen. ALL-NBA THIRD TEAM: Die Forwards Zion Williamson (New Orleans Pelicans) Stats: 26 Punkte (60,8 Prozent FG, 36,8 Prozent 3FG), 7 Rebounds, 4,6 Assists, 1,7 Stocks in 29 Spielen Verletzte sich wieder mal zu einem ätzenden Zeitpunkt, denn eigentlich befand sich Zion im Dezember im besten Stretch seiner bisherigen Karriere. Williamson ist nicht vom Korb fernzuhalten, hat einen tollen Touch, ein gutes Auge für den Mitspieler, und in dieser Saison passte es endlich auch defensiv besser. Die Pelicans sind Stand jetzt ein Sleeper-Team, da sie weit oben im Westen mit dabei sind - obwohl die beste Version des Teams mit Zion, C.J. McCollum und Brandon Ingram fast noch nie zusammenspielte. Hoffentlich zieht die aktuelle Verletzung Zion nicht zu lange aus dem Verkehr.

© getty Schafft Spicy P es zum dritten Mal in seiner Karriere ins All-NBA Team? Pascal Siakam (Toronto Raptors) Stats: 25,7 Punkte (47 Prozent FG, 33,9 Prozent 3FG), 8,3 Rebounds, 6,5 Assists, 1,4 Stocks in 30 Spielen Auch Siakam hatte schon eine längere Ausfallzeit und sein Team gleicht aktuell einem Scherbenhaufen, trotzdem erhält er den Vorzug. Siakam ist über die Jahre gereift wie kaum jemand sonst, es gibt mittlerweile fast nichts mehr, was der Kameruner nicht kann. Siakam ist längst nicht mehr nur ein Transition-Biest, er ist auch im Halbfeld der einzige konstante Scorer, den die Raptors haben. Es ist kein Zufall, dass die Raptors-Offense komplett abrauscht und um fast 8 Punkte pro 100 Ballbesitzen schlechter ist, wenn Siakam sitzt.