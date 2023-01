NBA - Aaron Gordon wird zum Schlüsselspieler der Denver Nuggets: Eimer auf A…

Schon vor knapp zwei Jahren holten die Denver Nuggets per Trade Aaron Gordon, der das Team auf die nächste Stufe heben sollte. Erst in dieser Saison zeigt sich, wie gut der Highflyer tatsächlich zu seinem neuen Team passt - weil dieses endlich komplett ist.

Was die Nuggets offensiv machen, sieht oft sehr einfach aus - eben dank Nikola Jokic. Es gibt abgesehen von 360-Windmill-Dunks nichts, was der Serbe nicht kann, es gibt vor allem keinen Pass, den er nicht spielen kann oder will. Er ist der Grund, warum die Nuggets trotz eines recht verhaltenen Starts mittlerweile fast die Celtics für die beste Offense der Liga eingeholt haben. Ein virtuoser Dirigent, der besser spielt als in seinen beiden MVP-Jahren.

© nba.com/stats Es gibt fast keine Kombination häufiger als Jokic auf Gordon.

Nikola Jokic und Aaron Gordon: Die perfekte Kombination

Es wirkt ein bisschen so, als würde es Plays dieser Art in jedem Spiel geben. Das liegt daran, dass es tatsächlich so ist: 74 Field Goals hat Jokic Gordon in dieser Spielzeit bisher aufgelegt (laut PBPStats), nur vier Spieler-Kombinationen kommen auf mehr Abschlüsse. Stolze 64 davon führten zu Field Goals am Ring, das ist sogar Platz 1 in der Liga.

Gordon passt exzellent zu Jokic, weil er nicht nur einer der besten Athleten der Liga ist, sondern auch überragend versteht, wie er sich abseits des Balles zu bewegen hat. Die Nuggets können diese Kombination mit viel Shooting umgeben, folglich bietet sich immer wieder Platz für dynamische Cuts Richtung Korb, die Gordon mit tödlicher Effizienz für sich nutzen kann.

1,59 Punkte pro Play machen die Nuggets aus Aktionen, die Gordon als Cutter abschließt - laut nba.com/stats Höchstwert in der NBA für alle Spieler mit mindestens zwei dieser Aktionen pro Spiel. Es verwundert nicht, wenn man Gordon und Jokic spielen sieht, die in dieser Saison ein gemeinsames Offensiv-Rating von 124,5 (!) haben.

In Denver kann Gordon offensiv permanent das machen, was er am besten kann. Er nimmt prozentual die mit Abstand meisten Abschlüsse seiner Karriere am Ring, wirft fast nur Dreier, wenn diese nötig beziehungsweise offen sind. Er wirkt im Teamkonzept perfekt aufgehoben, hat seine Rolle als offensiver Zielspieler und Hustler gefunden.

Das war längst nicht immer so.