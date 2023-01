NBA: 49 Punkte! Lauri Markkanen überragt im Sieg der Utah Jazz - Endspurt von Franz Wagner reicht Magic nicht

Lauri Markkanen schließt sich den spektakulären Scorern der vergangenen Wochen an und pulverisiert sein bisheriges Career-High im Sieg der Utah Jazz. Ein überragendes viertes Viertel von Franz Wagner reicht nicht für Orlando Magic.

Denver Nuggets (24-13) - L.A. Clippers (21-18) 122:91 (BOXSCORE)

Es hätte noch schlimmer ausgehen für die Clippers, die bereits zur Pause mit 32:66 einer herben Abreibung ins Auge blickten. Denver führte zwischenzeitlich mit 43 Punkten, schaltete im Schlussviertel aber einige Gänge runter, die Reservisten der Nuggets durften dann die Führung gegen die Bank der Clippers verteidigten.

Jamal Murray war mit 18 Punkten schon Topscorer der Partie, was für die ausgezeichnete Teamleistung der Nuggets spricht. Gleich neun Spieler erzielten mindestens neun Punkte bei den Hausherren. Zwölf Spieler wurden eingesetzt, Vlatko Cancar überzeugte mit einem Double-Double (15 Punkte, 12 Rebounds) von der Bank kommend. Nikola Jokic verpasste dies knapp mit 12 Zählern und 9 Assists. Denver erarbeitete sich die Führung unter anderen mit 30 Punkten im Fastbreak.

Auf der Gegenseite war Norman Powell mit 13 Punkten (6/11 FG) von der Bank kommend schon der beste Punktesammler, keiner der Starte kam in den zweistelligen Bereich. Die Spielminuten der Clippers-Starter sieht man sonst allerdings in dieser Form auch nur ganz selten, Kawhi Leonard (6) stand mit knapp 18 Minuten am längsten auf dem Feld aus der Starting Five!