NBA - Die Stats-Leader für das Jahr 2022: Stephen Curry in der Spezialdisziplin geschlagen - Luka Doncic in zwei Kategorien Top 5

2022 ist in den Büchern und wir blicken auf alle Bestleistungen dieses Kalenderjahres. In Sachen Scoring kann Luka Doncic keiner das Wasser reichen, während Stephen Curry bei den verwandelten Dreiern geschlagen wird.

Mehrere 60-Punkte-Spiele, ein beinahe 30-30-Spiel, dazu versenkten gleich fünf Spieler mindestens elf Dreier in einer Partie. Es war jede Menge los in 2022, wir blicken auf alle Bestleistungen.

© getty

Die höhere Pace in den Spielen macht sich auch in den Rebound-Zahlen bemerkbar. 29 Rebounds in einem Spiel wurden in diesem Jahrtausend nur von vier Spielern übertroffen - und zwar von Kevin Love (31), Enes Kanter Freedom, Dwight Howard und Andrew Bynum (je 30). Womöglich hätte Zubac das übertroffen, wenn er nicht vier Minuten vor Schluss mit 31 Punkten und 29 Boards ausgefoult hätte. Die 40-27-10-Statline von Jokic soll hier aber auch nicht unter den Tisch fallen.

