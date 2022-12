NBA: Endlich wieder Respekt! So transformiert Zion Williamson die New Orleans Pelicans

Zion Williamson ist bei den New Orleans Pelicans erstmals aktiver Teil eines guten Teams in der NBA. Und die Pelicans sind gerade so richtig gut. War das erste Saisondrittel nur glücklich für NOLA oder können Zion und Co. auch in den Playoffs jeden ärgern?

"Dieses Spiel war schon entschieden und sie haben einfach weitergespielt", beschwerte sich Cameron Payne von den Phoenix Suns nach der ersten von zwei Niederlagen der Suns gegen die Pelicans in der vergangenen Woche. Der Grund: Williamson nutzte die letzten Sekunden eines Sieges für eine Show-Einlage, die man sonst nur im Dunk-Contest sieht. Selbst dort hätte dieser 360-Windmill-Slam nicht schlecht abgeschnitten. Das gefiel den Suns gar nicht, erklärte Payne: "Wir verlieren nicht gerne, aber das Spiel war schon vorbei und sie hätten die Uhr einfach auslaufen lassen können." Es folgt eine kurze Rudelbildung und einige vermutlich unfreundliche Worte wurden ausgetauscht, bevor sich alle abregten. Chris Paul spielte die Auseinandersetzung anschließend auch runter: "Solche Dinge passieren. Es gab keine Rangelei, nichts ist passiert." Doch der Frust der Suns war nicht abzustreiten und das lag vermutlich weniger an Zions Dunk als den vorherigen 48 Minuten. Dort hatte Zion nämlich nur 17 Würfe gebraucht um Phoenix 35 Punkte einzuschenken, in knapp 37 Minuten Spielzeit erreichte er ein Plus/Minus-Rating von +30, mit Abstand das beste aller Akteure der Partie. Trotz wenig Erfolg aus der Distanz (8/27) drückten die Pelicans den Suns 128 Punkte rein. Dabei kam Phoenix mit dem sechsbesten Defensivrating der Saison in die Partie, angeführt von einem großartigen Verteidiger in Mikal Bridges und guten Verteidigern wie Deandre Ayton oder Torrey Craig. Keiner konnte Williamson konstant Widerstand leisten auf dessen Weg zum Korb.

© getty Zion Williamson und die New Orleans Pelicans haben die Phoenix Suns zweimal geschlagen. Zion Williamson: Fast nur hochprozentige Würfe Die Intensität des Spiels war ungewöhnlich hoch für ein Duell früh im Dezember. Dies war schon zu erahnen, schließlich ging es um ein Rematch der vergangenen Playoffs. Dort schickten die Suns die Pelicans mit 4-2 in der Serie nach Hause. Die Offense der Pels hatte vergangene Saison schon sehr gute offensive Wochen und Monate, angeführt von Brandon Ingram und C.J. McCollum fehlte jedoch die Konstanz, die ein gesunder Zion verspricht. Denn im Gegensatz zu Ingram und McCollum ist Williamson ganz und gar nicht auf seinen Sprungwurf angewiesen. Der 22-Jährige nimmt diese Saison durchschnittlich 11,6 Würfe pro Spiel in direkter Ringnähe und liegt damit nur hinter Giannis Antetokounmpo. Außer den beiden absoluten Ausnahmeathleten kommt kein anderer Spieler aktuell zu mehr als 8,6 Abschlüssen pro Partie von dort. Zion trifft 70,4 Prozent dieser Würfe und hat damit eine extrem hohe Grundlage an offensiver Leistung, an denen bisher kaum ein Gegner rütteln konnte. Das spiegelt sich auch in den Boxscores wieder: Bisher erzielte er nur einmal in dieser Saison weniger als 14 Punkte, das war in einem 128:83-Blowout gegen die Golden State Warriors. Zum Vergleich: McCollum tauchte allein in drei der vergangenen fünf Spielen mit einstelliger Punkteausbeute auf. Der Guard spielte in der vergangenen Saison ohnehin deutlich besser, aber der Punkt bleibt: Zion ist der verlässlichste und schlicht beste Scorer der Pelicans, einer der Besten der Liga sogar. Das macht die Pelicans erstmal seit dem Abgang von Anthony Davis wieder wirklich relevant im Blick auf die Playoffs. Zion Williamson: Seine Statistiken in der Saison 22/23 für die New Orleans Pelicans MIN PTS FG% FT% REB AST STL BLK 32,5 25,0 61,0 71,5 7,3 4,3 1,3 0,5

© getty Zion Williamson ist selbst von den besten Verteidigern der Liga kaum zu stoppen. New Orleans Pelicans: (Erste?) Rache an Phoenix geglückt Mit ihm auf dem Parkett hätte die Serie gegen die Suns ganz anders verlaufen können, das weiß Williamson vermutlich besser und schmerzhafter als jeder andere. "Sie haben meine Mitspieler in der vergangenen Saison in den Urlaub geschickt und ich konnte nicht helfen", betonte er nach besagtem Dunk vergangene Woche: " Das hat heute auch eine Rolle gespielt, das gebe ich zu." New Orleans besiegte Phoenix zwei Nächte später schon wieder, diesmal in Overtime. Williamson brauchte zwar etwas länger und mehr Würfe, aber er legte erneut 35 Punkte auf. Schon mit ihrem ersten Sieg gegen die Suns stießen sie Chris Paul, Devin Booker und Co. vom Thron der Western Conference und übernahmen den Platz, Williamson wurde zum Spieler der Woche im Westen gewählt. Bei den Pelicans läuft gerade sehr viel richtig, die vermeidbare Niederlage in Utah mal ausgenommen. Kann das noch lange so weitergehen? New Orleans stellt nach knapp einem Drittel der Saison laut den jeweiligen Ratings (pro 100 Ballbesitze) die fünftbeste Offense und drittbeste Defense der Liga. Das einzige andere Team, das bisher bei beiden Kategorien unter den besten zehn Mannschaften ist, nur Boston und Memphis können das ebenfalls behaupten.

© getty Der Frontcourt der New Orleans Pelicans ist sehr kraftvoll mit Zion Williamson und Jonas Valanciunas. Zion Williamson: Seine Defense ist besser geworden An der verbesserten Defense hat auch Williamson seinen Anteil. Offensiv schlug er in der NBA von Beginn an ein wie erwartet oder noch besser, defensiv hinkte er den Erwartungen bisher jedoch hinterher. Schließlich war er bei Duke auch auf dieser Seite ein konstanter Playmaker. Während er auch diese Saison noch kein Elitespieler in der Defense ist, ist sein Einfluss dort mittlerweile als positiv einzuordnen. Körperlich hat Zion nicht erst jetzt die Anlagen, gerade in Ringnähe ein wertvoller Verteidiger zu sein. Vielmehr schien er in seinen ersten Jahren unkonzentriert, planlos und teilweise sogar unmotiviert zu spielen, gerade abseits des Balls machte er keine gute Figur. Dieses Jahr ist er schneller da als Helfer und kriegt seine Finger häufiger in die gegnerischen Passwege. Zion spielt seine beste Saison und gehörte schon in seinem zweiten Jahr in die MVP-Diskussion. Kann ihn irgendwas stoppen außer eine Verletzung? Es weist aktuell nichts darauf hin. Lässt sich das auch über Williamsons Team sagen?

© getty Zion Williamson hat sich als Verteidiger weiterentwickelt. New Orleans Pelicans 2.0: Besser und tiefer Beeindruckend ist, dass New Orleans keineswegs verschont geblieben ist von Verletzungen und trotzdem so gut spielt. Brandon Ingram, der zweitbeste Pelican, hat bereits elf Spiele verpasst. Das zeigt auch: Das Team aus Louisiana ist tiefer als im Vorjahr, allein durch die Rückkehr von Williamson. Zudem musste New Orleans in der Offseason kaum nennenswerte Abgänge verkraften, mit Dyson Daniels kam stattdessen ein spannender Rookie dazu, der in einer schlechteren Mannschaft vermutlich sogar eine noch größere Rolle gut besetzen könnte. Gerade auf dem Flügel haben die Pelicans verschiedene gute Kandidaten für Minuten, auch die Backups im Backcourt spielen ihre speziellen Rollen gut. Nur Devonte' Grahams nun schon länger anhaltenden schlechten Wurfquoten könnten zum Problem werden, falls er größere Spielanteile erhalten müsste. Sonst scheint New Orleans sehr gut aufgestellt zu sein für den Rest der Regular Season und könnte die Erwartungen vor der Saison sogar so weit übertreffen, dass Homecourt-Advantage in den Playoffs drin ist. Dort werden allerdings spätestens in der zweiten Runde die Schwächen eines Teams aufgedeckt, Tiefe bringt nicht mehr viel wenn es auf die besten acht Spieler eines Teams ankommt. Dann wird auch die Prognose für die Pelicans etwas weniger optimistisch und Fragen kommen auf.