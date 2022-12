NBA: New Orleans Pelicans siegen dank Season-High von C.J. McCollum - Utah Jazz bejubeln Sexton-Rückkehr

Jede Menge gute Nachrichten für die Jazz: Beim Comeback-Sieg gegen die Wizards, die früh in der zweiten Halbzeit noch mit 8 Punkten geführt hatten, knackten gleich drei Spieler die 20-Punkte-Marke. Zudem kehrte Collin Sexton nach sieben Spielen Pause ins Aufgebot zurück und legte in 17 Minuten von der Bank hoch effiziente 18 Punkte auf (6/7 FG, +12), um Utah zum 12. Sieg im 17. Heimspiel der Saison zu führen.

Sexton brachte den Jazz spürbar Energie, versenkte einen Dreier mit dem Buzzer zum Ende des dritten Viertels und war somit an einem pausenübergreifenden 13:0-Run beteiligt, der das Spiel Richtung Hausherren lenkte. Abgeschlossen wurde er von Nickeil Walker-Alexander, der nach einem Offensivrebound ebenfalls von Downtown traf. Nach 66 Wizards-Punkten in Halbzeit 1 zog die Jazz-Defense nach dem Wechsel deutlich an, in Halbzeit 2 waren es nur noch 24 und 22 Zähler. Besagter Run hatte die erste zweistellige Führung zur Folge, nachdem es vorher 23 Führungswechsel und 11 Unentschieden gegeben hatte.

Bei den Jazz punkteten Jordan Clarkson (23, 7/17 FG), Lauri Markkanen (21, 7/14 FG) und Malik Beasley von der Bank (25, 9/17 FG) am besten, Walker Kessler spielte ein Career-High von 32 Minuten und legte in dieser Zeit ein Double-Double auf (12 und 14). Utah blieb von der Linie fast fehlerfrei (20/21), hatte einen großen Vorteil von der Dreierlinie (Wizards nur 7/21) und konnte so auch die Defizite unter dem Korb kompensieren, wo Washington deutlich besser punktete (66:46) und so über 56 Prozent aus dem Feld traf.