NBA MVP-Rennen: Die Ergebnisse der ersten großen ESPN-Abstimmung

Wie in jedem Jahr erhebt ESPN auch während der Saison unter stimmberechtigten Journalisten den Zwischenstand im MVP-Rennen. Nach etwa einem Drittel der Saison wurden am Freitag erstmals Ergebnisse veröffentlicht, 100 Wähler wurden dabei nach ihrer Meinung gefragt.

Die Resultate sind interessant: 13 Spieler erhielten Stimmen für einen Platz auf dem MVP-Wahlzettel (eins bis fünf), an der Spitze ist das Rennen Stand jetzt sehr eng. Wir stellen in der Folge die aktuellen MVP-Kandidaten und ihre Position im Rennen vor.

© imago images Shai Gilgeous-Alexander ist der beste Spieler der OKC Thunder. Platz 13: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (OKC Thunder) Stats 22/23: 31 Punkte, 50,6 Prozent FG, 32,1 Prozent 3FG, 4,6 Rebounds, 5,8 Assists - MVP-Punkte: 1 SGA wird am Ende keine Chance auf den Award haben, wurde aber immerhin mit einer Stimme als Fünftplatzierter für seinen tollen Saisonstart honoriert. Gilgeous-Alexander spielt in vielerlei Hinsicht die beste Saison seiner Karriere und sorgte mit den Thunder für Furore, die mittlerweile aber doch mit großen Schritten Richtung Tabellenkeller unterwegs sind (fünf Niederlagen in Folge).

© getty Anthony Davis dominiert für die Lakers. Platz 12: ANTHONY DAVIS (Los Angeles Lakers) Stats 22/23: 28,1 Punkte, 59,3 Prozent FG, 12,4 Rebounds, 2,7 Assists, 3,5 Stocks (Steals und Blocks) - MVP-Punkte: 4 Vielleicht geht für AD sogar noch etwas mehr, wenn er so weitermacht wie zuletzt - nun hat sich der Big gegen Denver indes verletzt. Sei's drum: Nach einem durchwachsenen Saisonstart war über die vergangenen Wochen kaum ein NBA-Spieler ähnlich dominant wie Davis, der die Lakers fast im Alleingang wieder aus dem Morast gezogen hat. Bisher sehen ihn immerhin vier Wähler auf dem Treppchen.

© imago images Donovan Mitchell ist bei den Cavs voll eingeschlagen. Platz 11: DONOVAN MITCHELL (Cleveland Cavaliers) Stats 22/23: 29,2 Punkte, 50,2 Prozent FG, 42,9 Prozent 3FG, 4 Rebounds, 4,7 Assists - MVP-Punkte: 10 Vor allem in den ersten Saisonwochen war Mitchell der Chef in Cleveland, als Darius Garland verletzt ausfiel. Noch immer ist er klar der Topscorer und genau der Spieler, den die Cavs unbedingt gebraucht haben - Mitchell kann jedes Scoring-Duell für sich entscheiden. Er stünde aber nicht auf immerhin sechs Wahlzetteln, wenn nicht auch seine Defense endlich wieder annehmbar wäre.

© getty Joel Embiid ist derzeit NBA-Topscorer. Platz 10: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) Stats 22/23: 33,3 Punkte, 53,8 Prozent FG, 9,7 Rebounds, 4,7 Assists, 2,7 Stocks - MVP-Punkte: 22 Embiid startete für seine Verhältnisse "langsam" in die Spielzeit - und ist mittlerweile trotzdem Liga-Topscorer. Der Kameruner ist vielleicht der dominanteste Spieler der Liga und könnte gut und gerne noch Plätze im MVP-Rennen gut machen, wenn er weiter ähnlich abliefert. Zumal: Nach zwei Second-Place-Finishes in Folge gibt es wohl einige, die finden, dass Embiid "mal dran" ist. Aktuell haben ihn immerhin zwei Wähler als Dritten auf dem Zettel.

© getty Devin Booker ist mittlerweile eindeutig der Chef bei den Suns. Platz 9: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) Stats 22/23: 26,9 Punkte, 46,9 Prozent FG, 36,1 Prozent 3FG, 4,7 Rebounds, 5,8 Assists - MVP-Punkte: 40 Vor kurzem sahen seine Argumente noch etwas besser aus, nun haben die Suns einige Spiele verloren und sind auch nicht mehr Spitzenreiter im Westen. Dennoch: Booker spielt ein starkes Jahr, ist mittlerweile komplett ohne Zweifel der Chef im Ring bei den Suns. Vergangenes Jahr wurde er Vierter, da hatte Phoenix allerdings auch mit Abstand die beste Bilanz ligaweit. Aktuell sehen ihn vier Wähler als Dritten.

© imago images Zion Williamson ist einer der dominanten Spieler der letzten Wochen. Platz 8: ZION WILLIAMSON (New Orleans Pelicans) Stats 22/23: 25,3 Punkte, 60,3 Prozent FG, 7,3 Rebounds, 4,4 Assists, 1,2 Steals - MVP-Punkte: 55 Verdrängt wurden die Suns unter anderem von NOLA, das jetzt Platz zwei im Westen belegt - und das liegt zu großen Teilen an Zion. Der Forward ist endlich fit und nicht zu bremsen, über die vergangenen Wochen reihte er ein ultra-effizientes 30-Punkte-Spiel an das nächste, und endlich wird es auch defensiv besser. Wenn Zion diese Form konservieren kann, ist vielleicht sogar noch etwas mehr möglich als fünf Stimmen für Platz drei.

© getty Kevin Durant bleibt als Scorer eine Klasse für sich. Platz 7: KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) Stats 22/23: 30 Punkte, 55,9 Prozent FG, 34,6 Prozent 3FG, 6,7 Rebounds, 5,5 Assists - MVP-Punkte: 61 Vielleicht stünde KD höher, wenn er nicht selbst unter anderem durch seine Trade-Forderung im Sommer zum Chaos in Brooklyn beigetragen hätte. Aber: Die Nets sind im Kommen, über die vergangenen Wochen war kein Ost-Team wirklich besser als Brooklyn. Und KD ist sportlich sowieso über jeden Zweifel erhaben. Abgesehen von der Dreierlinie scort der MVP von 2014 von überall wie ein Gott und ist nebenher vielleicht der wichtigste Verteidiger in Brooklyn.

© imago images Ja Morant dunkt über alles, was sich ihm in den Weg stellt. Platz 6: JA MORANT (Memphis Grizzlies) Stats 22/23: 27,6 Punkte, 45,7 Prozent FG, 34,7 Prozent 3FG, 6,7 Rebounds, 7,9 Assists - MVP-Punkte: 70 Immerhin 30 Wähler haben Morant auf dem Zettel, der mit seinen Grizzlies derzeit den Westen anführt. Der Point Guard hat sein Spiel als Allrounder auf ein neues Level gehoben und legt bei den Punkten, Rebounds und Assists jeweils Karrierebestwerte auf. Er ist nicht ganz so effizient wie ein Großteil der Spieler hier auf der Liste, stoppen kann ihn - und die Grizzlies - momentan trotzdem nahezu niemand.

© getty Nikola Jokic hat bereits zwei MVP-Awards in seinem Trophäenschrank stehen. Platz 5: NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) Stats 22/23: 24,6 Punkte, 63,4 Prozent FG, 10,3 Rebounds, 9 Assists, 2,2 Stocks - MVP-Punkte: 195 Der amtierende zweifach-MVP erhielt nur ein First-Place-Vote, obwohl er der effizienteste High-Volume-Scorer der Liga ist und den Boxscore weiter füllt wie kein Zweiter - ist das die Voter Fatigue? Vermutlich. Aber wenn Jokic weitermacht wie in den vergangenen Wochen und Denver (aktuell Platz 3 im Westen) seine Leistungen weiter stabilisiert, wird der Serbe noch klettern. MVP-Award Nummer drei in Folge ist zwar sehr unwahrscheinlich, das schaffte schließlich zuletzt Larry Bird in den 80ern - aber unmöglich ist es auch nicht.

© getty Stephen Curry wird sich mit seiner Verletzung eventuell aus dem MVP-Rennen verabschieden. Platz 4: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) Stats 22/23: 30 Punkte, 50 Prozent FG, 43,3 Prozent 3FG, 6,6 Rebounds, 6,8 Assists - MVP-Punkte: 250 Sechs Wähler sahen Curry als den MVP der ersten Saisonphase, obwohl sein Team alles andere als furchteinflößend unterwegs ist (14-16, Platz 11 im Westen). Das sagt einiges darüber aus, wie gut Curry individuell aussah, bevor er sich nun an der Schulter verletzt hat und eine Weile ausfallen wird. Ohne den amtierenden Finals-MVP werden sich die Probleme der Dubs nur verschärfen ...

© getty Luka Doncic ist bei den Mavs im Angriff zu oft auf sich allein gestellt. Platz 3: LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) Stats 22/23: 33 Punkte, 49,6 Prozent FG, 33,8 Prozent 3FG, 8,4 Rebounds, 8,7 Assists - MVP-Punkte: 392 Auch die Mavericks sind bisher kein gutes Team (15-14), auch hier ist das aber nicht an ihrem besten Spieler festzumachen. Doncic ist ein wandelndes Triple-Double, der vielleicht beste Pick'n'Roll-Spieler der Liga und aktuell auch einer der Könige im Post-Up - es gibt schlichtweg fast nichts, was Doncic nicht überragend kann. Wenn jetzt noch sein Team etwas besser wäre ... er wird den Award nicht gewinnen, solange die Mavs nur gerade so bei einer ausgeglichenen Bilanz herumkrebsen.

© getty Giannis Antetokounmpo ist weiter der beste Spieler der NBA. Platz 2: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) Stats 22/23: 30,6 Punkte, 52,7 Prozent FG, 11,1 Rebounds, 5,3 Assists, 1,9 Stocks - MVP-Punkte: 687 Jedenfalls nicht, solange die Konkurrenz so stark ist. Giannis ist der Chef im Ring bei einer der besten Defensiven der NBA und bleibt auch offensiv eine Naturgewalt, obwohl seine Effizienz ohne Khris Middleton ein wenig gelitten hat. Es gibt trotzdem keinen besseren Spieler ligaweit, nach zwei Jahren Pause könnte Giannis mal wieder an der Reihe sein und seinen dritten Award gewinnen. 36 Wähler sahen ihn auf Platz eins, 93 von 100 Wählern hatten ihn auf dem Zettel. Da kann sogar noch mehr gehen.