NBA - Die meisten Assists aller Zeiten: LeBron James überholt Magic Johnson - "Wie er spielte, war ansteckend"

LeBron James hat beim Sieg der Los Angeles Lakers über die Milwaukee Bucks einen weiteren Meilenstein erreicht und Magic Johnson auf der Liste der All-Time-Vorlagengeber überholt.

"Ich werde keinen Vergleich zwischen mir und ihm ziehen und was er für diese Franchise getan hat", sagte James über Johnson, der mit den Lakers fünf Meisterschaften in den 80er Jahren gewonnen hatte, zu ESPN. "Er, Worthy, Kobe, Shaq, das sind Synonyme für diese Franchise. Aber es ist einfach ziemlich cool, wenn ich mich selbst in einer Reihe mit einigen der großartigen Spieler sehen kann, die dieses Spiel gespielt haben."

James überholte Johnson im vierten Viertel gegen die Bucks mit seinem neunten von insgesamt elf Assists in dieser Partie. Hinzu kamen 28 Punkte und 8 Rebounds, während seine Co-Stars Anthony Davis (44 Punkte, 10 Rebounds) und Russell Westbrook (15 Punkte, 11 Assists) ebenfalls ganz starke Vorstellungen zeigten.

"Ich glaube, heute war vielleicht das beste Spiel, das wir drei zusammen absolviert haben", sagte James. "Wir alle hatten einen Rhythmus. Wir alle hatten das Gefühl, dass wir das Spiel positiv beeinflusst haben."

Schon einige Tage zuvor hatte der 37-Jährige über den anstehenden Meilenstein reflektiert und Johnson in den höchsten Tönen gelobt. "Wenn man über Sportler spricht, die man mit einem Namen identifizieren kann, dann hat man Ali, Jordan, Magic, Bird ... diese Namen sind einfach Synonyme für Sport. Montana. Man weiß dann einfach, um wen es geht."

Der viermalige MVP merkte auch an, dass Johnson ein Spieler war, dem er als Kind selbst nachgeeifert hatte. "Wie er spielte, war ansteckend", sagte James. "Seine Teamkollegen haben es geliebt, mit ihm zu spielen, weil er sich immer so gefreut hat, wenn er andere um ihn herum besser machen konnte."