NBA - Christmas Games im Liveticker: Joel Embiid eröffnet beim Lieblingsgegner New York Knicks

Die Christmas Games stehen vor der Tür und mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts. Ab 17.30 Uhr begleiten wir das Geschehen zu den Duellen zwischen den New York Knicks und Philadelphia 76ers sowie dem folgenden Matchup zwischen den Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers.

© getty Joel Embiid hat 14 von 15 Partien in seiner Karriere gegen die New York Knicks gewonnen.

Knicks vs. Sixers: Vor Beginn

Das erste Spiel des Abends steigt in New York - und das ist schon ein kleiner Kracher. Die Knicks haben zwar die letzten beiden Partien (Toronto, Chicago) verloren, gewannen davor aber satte acht Spiele in Serie und finden sich nach einem Fehlstart auf Rang sechs im Osten (Bilanz: 18-15) wieder. Gegner Philadelphia um die Superstars Joel Embiid und James Harden steht knapp darüber (19-12), hat aber selbst sieben am Stück für sich entschieden.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Anfang November behielten die Knicks in der Stadt der brüderlichen Liebe knapp die Oberhand, als Point Guard Jalen Brunson mit einem And-1 8 Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte erzielte. Die Sixers mussten in dieser Partie aber sowohl auf Harden als auch auf Embiid verzichten.

Wer sich optimal auf alle fünf Matchups des Abends vorbereiten möchte, dem sei unsere Preview zu den Christmas Games ans Herz gelegt.