NBA - Brooklyn Nets klopfen an der Tür zur Ost-Elite: Sind Kevin Durant und Co. doch ein Contender?

Den Brooklyn Nets gehört die zweitlängste Siegesserie der NBA. Kevin Durant spielt auf MVP-Niveau, Kyrie Irving predigt das Mantra "Keine neuen Ablenkungen" und dahinter spielt sich ein Unsung Hero ins Rampenlicht. Doch reicht das der Drama-geplagten Franchise wirklich, um in die Riege der Top-Contender zurückzukehren?

Bis nun eine der beiden Franchises der Metropole nach 46 Jahren auch mal wieder einen Basketball-Titel bescheren könnte, dahin ist der Weg noch lang. Den Knicks traut wohl nicht einmal der optimistischste Fan solche Errungenschaften in dieser Saison zu, da schon eher den Nets. Die haben einen veritablen MVP-Kandidaten sowie einen weiteren potenziellen All-Star in der Hinterhand und scheinbar das Gewand der Drama-Könige abgelegt. Aber gehören sie wirklich in die Riege der Titelanwärter?

Man muss 46 Jahre in der Geschichte der NBA zurückgehen, um etwas Vergleichbares zu den aktuellen Geschehnissen zu finden. Damals hießen die Brooklyn Nets noch New York Nets und feierten als amtierender (und letzter) ABA-Champion ihre Debütsaison in der National Basketball Association. Der Stadtrivale aus Manhattan existierte schon ein Weilchen länger, hatte erst wenige Jahre zuvor zwei Championships gewonnen.

© getty Kevin Durant spielt mit 34 Jahren die effizienteste Saison seiner Karriere.

Brooklyn Nets: Wie Kevin Durant noch besser wird

Fakt ist, dass in Brooklyn die Tendenz in die richtige Richtung zeigt. Sechs Siege in Folge, eine Bilanz von 13-3 aus den vergangenen 16 Spielen, mittlerweile Platz vier im Osten. In dieser Saisonphase seit Mitte November stellen die Nets die nach Cleaning the Glass fünftbeste Offensive der Liga (117,6 Punkte pro 100 Possessions) und die immerhin elftbeste Defense (112,9), was im besten Net-Rating in dieser Zeitspanne mündet (+2,7).

Ein wichtiger Punkt dabei für den Gesamtkontext: Brooklyn stand nicht die Crème de la Crème der Association gegenüber, die aktuelle Siegesserie kam gegen Charlotte, Atlanta, Indiana, Washington, Toronto und Detroit zustande. Nach dem verpatzten Saisonstart war klar, dass die Nets in dieser leichten Phase des Spielplans ins Rollen kommen müssen. Das Team hat abgeliefert. Ohne Ablenkungen. Ohne Drama.

Dafür mit einem Durant in MVP-Form. Der 34-Jährige erzielt 30,4 Punkte pro Spiel und legt dabei die besten Effizienzwerte seiner Karriere auf. Seine Feldwurfquote von 56,5 Prozent ist die beste seiner Laufbahn (bei 19,2 Versuchen), solche Werte findet man in der Geschichte der NBA unter allen High-Volume-Scorern sonst nur bei Big Men. KD schließt aber eben nicht nur ihn Ringnähe ab, bei ihm sind auch schier unglaubliche 52,7 Prozent Trefferquote bei Jumpern Teil der Wahrheit. Seinen True-Shooting-Wert von 67,4 Prozent toppten unter allen Spielern mit mindestens 25 PPG in der NBA-Historie sonst nur Stephen Curry 2017/18 und Nikola Jokic in dieser Spielzeit.

Logischerweise wissen auch die gegnerischen Coaches von der aktuell spektakulären Form des zweifachen Finals-MVPs, schicken regelmäßig Double-Teams und variable Coverages. Meistens ohne Erfolg. Kaum einer scort effizienter aus Isolations, im Prick'n'Roll oder selbst im Post. "Manchmal kommt neues Zeug, was ich zuvor noch nie gesehen habe", meinte KD zuletzt über die Defensiv-Strategien seiner Gegner. "Aber ich versuche, mich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. So kann ich noch besser werden, indem ich noch mehr die Verteidigungen lese."

Kevin Durant: So gut scort der Nets-Star je nach Playtype