NBA: LeBron James, Kevin Durant, Scottie Pippen: Die 15 besten Small Forwards aller Zeiten

Sie sind die vielleicht vielseitigsten Spieler der NBA: Die Small Forwards. Doch welche Spieler stehen historisch gesehen auf dem Podium? Das SPOX-Ranking!

Disclaimer vorweg: Solch ein Ranking ist natürlich immer ein wenig subjektiv, dennoch haben wir ein paar Kriterien festgezurrt. In das Ranking spielt eine Mischung aus individuellen Leistungen, Teamerfolg, Peak und natürlich auch der Faktor Langlebigkeit hinein.

© getty Grant Hill wurde als Nachfolger von Michael Jordan gehandelt. Platz 15: GRANT HILL (1994-2013) Teams: Pistons, Magic, Suns, Clippers

Pistons, Magic, Suns, Clippers Erfolge: 7x All-Star, 1x First Team, 4x Second Team, Rookie of the Year Grant Hill: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Pistons 435 39,1 21,6 47,6 25,6 7,9 6,3 Magic 200 32,2 16,4 50,0 22,5 5,0 3,1 Suns 362 30,1 12,1 49,0 35,4 4,7 2,5 Clippers 29 15,1 3,2 38,8 27,3 1,7 0,9 GESAMT 1026 33,9 16,7 48,3 31,4 6,0 4,1 Als Hill in die Liga kam, wurde er als der Nachfolger von Michael Jordan bezeichnet. Der Forward sollte das Aushängeschild der nächsten großen Ära werden und tatsächlich war Hill schnell einer der besten Spieler der Liga. Es folgten jedoch schwere Verletzungen, die Hill massiv ausbremsten. Danach war er nicht mehr der Alte. Dennoch ist es fast ein Wunder, dass Hill letztlich 19 Jahre in der NBA spielte. Dank des berühmten medizinischen Stabs der Phoenix Suns bekam Hill seine Verletzungen in den Griff und wurde zu einem richtig guten Rollenspieler, der Steve Nash hervorragend ergänzte. Der große Wurf blieb letztlich aber aus. Hier geht es zur Legenden-Story von Grant Hill.

© getty James Worthy räumte mit den Los Angeles Lakers zahlreiche Meisterschaften ab. Platz 14: JAMES WORTHY (1982-1994) Team: Lakers

Lakers Erfolge: 3x NBA Champion, Finals-MVP, 7x All-Star, 2x Third Team James Worthy: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST STL Lakers 926 32,4 17,6 52,1 5,1 3,0 1,1 Dass der richtige Fit eine Karriere massiv beeinflussen kann, sieht man am Beispiel von James Worthy. Der Forward fiel den Lakers in den Schoß und war über Jahre eine verlässliche dritte Option an der Seite von Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar. Phasenweise konnte Worthy auch übernehmen, wie zum Beispiel in den Finals 1988, als der Mythos von "Big Game James" entstand. Das ist letztlich sein großes Faustpfand, um in dieser Liste aufzutauchen. Worthy war in seiner Prime nie der Go-to-Guy, erst nach dem Rücktritt von Johnson wurden die Lakers sein Team. Da war Worthy aber selbst bereits auf dem absteigenden Ast. Hier geht es zur Legenden-Story von James Worthy.

© getty Carmelo Anthony konnte den New York Knicks keine Championship bescheren. Platz 13: CARMELO ANTHONY (2003-2022) Teams: Nuggets, Knicks, Thunder, Rockets, Trail Blazers, Lakers

Nuggets, Knicks, Thunder, Rockets, Trail Blazers, Lakers Erfolge: 10x All-Star, 2x Second Team, 4x Third Team Carmelo Anthony: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Nuggets 564 36,4 24,8 45,9 31,1 6,3 3,1 Knicks 412 36,0 24,7 44,3 36,9 7,0 3,2 Thunder 78 32,1 16,2 40,4 35,7 5,8 1,3 Rockets 10 29,4 13,4 40,5 32,8 5,4 0,5 Blazers 127 28,3 14,3 42,5 39,9 4,6 1,5 Lakers 69 26,0 13,3 44,1 37,5 4,2 1,0 GESAMT 1260 34,5 22,5 44,7 35,5 6,2 2,7 Anthony stand immer ein wenig im Schatten von Rookie-Kollege LeBron James, auch wenn Melo sein Team vor James in die Playoffs führte. Viel besser sollte es aber nicht werden. Anthony scorte jede Menge, spätestens in der zweiten Playoff-Runde war jedoch immer Schluss. Auch in New York sprang nur ein Serien-Sieg heraus, gewissermaßen auch selbst verschuldet, weil Anthony 2011 einen Trade zu den Knicks erzwang, in dem diese große Teile ihres Kaders opfern mussten, obwohl er wenige Monate später als Free Agent dorthin hätte wechseln können. Trotzdem war der Forward einer der besten Scorer seiner Zeit - und das über viele Jahre. Im Spätherbst seiner Karriere noch auf Ringjagd - jedoch ohne Erfolg.

© getty Paul Arizin war einer der ersten Spieler, der den Sprungwurf verwendete. Platz 12: PAUL ARIZIN (1950-1962) Team: Warriors

Warriors Erfolge: NBA Champion, 10x All-Star, 3x First Team, 1x Second Team, All-Star Game MVP Paul Arizin: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB Warriors 713 38,4 22,8 42,1 8,6 Arizin war einer der ersten Stars der NBA und der Forward der Philadelphia Warriors hatte ein Alleinstellungsmerkmal - seinen Wurf. Das Spiel fand damals vor allem direkt unter dem Korb statt, Arizin war dagegen einer der ersten Spieler, die auch den Sprungwurf im Repertoire hatten. 1951/52 führte Arizin die Liga beim Scoring an, bevor er zwei Jahre seinen Militärdienst bei der Marine ableisten musste. Nach seiner Rückkehr gelang 1956 der Coup mit den Warriors, Arizin legte beim Playoff-Run 29 Punkte im Schnitt auf. Hier geht es zur Legenden-Story von Paul Arizin.

© getty Dominique Wilkins gilt weiter als einer der besten Dunker aller Zeiten. Platz 11: DOMINIQUE WILKINS (1982-1999) Teams: Hawks, Clippers, Celtics, Spurs, Magic

Hawks, Clippers, Celtics, Spurs, Magic Erfolge: 9x All-Star, 1x First Team, 4x Second Team, 2x Third Team Dominique Wilkins: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Hawks 882 36,9 26,4 46,7 31,5 6,9 2,6 Clippers 25 37,9 29,1 45,3 24,7 7,0 2,2 Celtics 77 31,5 17,8 42,4 38,8 5,2 2,2 Spurs 63 30,0 18,2 41,7 29,3 6,4 1,9 Magic 27 9,3 5,0 37,9 26,3 2,6 0,6 GESAMT 1074 35,5 24,8 46,1 31,9 6,7 2,5 Seine Legende wird weiterleben, auch wenn ihm mit den Atlanta Hawks kaum Erfolge vergönnt waren. "The Human Highlight Reel" war einer der besten In-Game-Dunker der Geschichte und war darüber hinaus ein begnadeter Scorer, dessen Wurf sich mit den Jahren immer weiter verbesserte. Wilkins gilt als einer der besten Offensivspieler seiner Zeit, allerdings wurden ihm seither Egoismus sowie fehlendes Interesse an Defense angekreidet. Der Osten war zu dieser Zeit stark, allerdings sind gerade einmal drei gewonnene Playoff-Serien kein Ruhmesblatt für seine Karriere. Hier geht es zur Legenden-Story von Dominique Wilkins.

© getty Paul Pierce gewann 2008 mit den Boston Celtics einen Ring. Platz 10: PAUL PIERCE (1998-2017) Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers

Celtics, Nets, Wizards, Clippers Erfolge: NBA Champion, Finals-MVP, 10x All-Star, 1x Second Team, 4x Third Team Paul Pierce: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Celtics 1102 36,6 21,8 44,7 37,0 6,0 3,9 Nets 75 28,0 13,5 45,1 37,3 4,6 2,4 Wizards 73 26,2 11,9 44,7 38,9 4,0 2,0 Clippers 93 16,2 5,4 36,8 31,6 2,5 0,9 GESAMT 1343 34,2 19,7 44,5 36,8 5,6 3,5 Bei Pierce schwang immer etwas "Old Man Game" mit und trotzdem war er 15 Jahre lang ein richtig guter Scorer. Pierce war nie der größte Name, aber er stand auch gegen die absoluten Superstars stets seinen Mann. So gewann er in den Playoffs 2008 direkte Matchups gegen LeBron James sowie gegen Kobe Bryant und wurde folgerichtig zum Finals-MVP gewählt. Zusammen mit Bill Russell, Larry Bird und Kevin McHale zählt Pierce zu den absoluten Legenden einer Franchise, die vor Tradition und Ruhm nur so strotzt. Dabei alterte das Spiel von Pierce auch hervorragend, der Forward fügte sich ins Teamkonzept ein, als die Celtics eine Big Three bildeten. Hier geht es zur Legenden-Story von Paul Pierce.

© getty Scottie Pippen stand stets im Schatten von Michael Jordan. Platz 9: SCOTTIE PIPPEN (1987-2004) Teams: Bulls, Rockets, Trail Blazers

Bulls, Rockets, Trail Blazers Erfolge: 6x NBA Champion, 7x All-Star, 3x First Team, 2x Second Team, 2x Third Team, 10x All-Defensive, All-Star Game MVP Scottie Pippen: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Bulls 856 35,4 17,7 48,1 32,7 6,7 5,3 Rockets 50 40,2 14,5 43,2 34,0 6,5 5,9 Blazers 272 32,3 11,4 44,0 31,9 5,3 5,0 GESAMT 1178 34,9 16,1 47,3 32,6 6,4 5,2 Die beste Second Banana der Geschichte und der vielleicht beste Flügelverteidiger. So kann man die Karriere von Scottie Pippen im Schnelldurchlauf herunterbrechen. Pippen gewann natürlich auch dank Michael Jordan sechs Ringe, ohne Pippen hätte aber auch MJ deutlich weniger Meisterschaften errungen. Die beiden ergänzten sich perfekt und bildeten die beste Flügelzange der NBA. Dass Pippen aber auch selbst die erste Option hätte sein können, bewies er während Jordans Baseball-Pause. Auch 1994 waren die Bulls dank MVP-Kandidat Pippen ein Contender und scheiterten nur denkbar knapp an den New York Knicks. Hier geht es zur Legenden-Story von Scottie Pippen.

© getty Rick Barry galt zu seiner Zeit als das Enfant Terrible der NBA. Platz 8: RICK BARRY (1965-1980) Teams: Warriors, Rockets (beide NBA), Oaks, Capitols, Nets (alle ABA)

Warriors, Rockets (beide NBA), Oaks, Capitols, Nets (alle ABA) Erfolge: NBA Champion, Finals-MVP, 12x All-Star, 9x First Team (4x ABA, 5x NBA), 1x Second Team (NBA), All-Star Game MVP Rick Barry: Seine Statistiken in NBA und ABA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Warriors 642 38,1 25,6 44,9 7,3 5,1 Oaks/Caps 87 36,0 30,3 50,4 8,0 3,6 Nets 139 44,0 30,6 46,2 7,2 4,5 Rockets 152 28,8 12,8 44,4 3,4 5,1 GESAMT 1020 37,4 24,8 45,6 6,7 4,9 Wenn wir von den besten Forwards sprechen, dann fällt fast nie der Name von Barry. Dabei besorgte er den letzten Titel der Warriors 1975, bevor die Ära um Stephen Curry begann. Gegen Barry sprachen einige Dinge: Er war nicht sonderlich beliebt unter seinen Kollegen und eher ein Einzelgänger. Dazu setzte er nach einer Saison mit 36 Punkten im Schnitt im Jahr darauf komplett aus, um als erster NBA-Star in die ABA zu wechseln. So verschwand Barry etwas von der Bildfläche, bevor er fünf Jahre später in die Bay Area zurückkehrte und die Warriors zur Meisterschaft führte. Bekannt wurde er vor allem für seine Freiwürfe im "Granny Style", gleichzeitig war er vor Larry Bird der beste Passgeber von der Forward-Position. Hier geht es zur Legenden-Story von Rick Barry.

© getty Kawhi Leonard gewann mit San Antonio und auch mit Toronto die Meisterschaft. Platz 7: KAWHI LEONARD (2011-heute) Teams: Spurs, Raptors, Clippers

Spurs, Raptors, Clippers Erfolge: 2x NBA Champion, 2x Finals-MVP, 2x Defensive Player of the Year, 5x All-Star, 3x First Team, 2x Second Team, 2x Defensive Player of the Year, 7x All-Defensive, All-Star Game MVP Kawhi Leonard: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Spurs 407 30,4 16,3 49,5 38,6 6,2 2,3 Raptors 60 34,0 26,6 49,6 37,1 7,3 3,3 Clippers 114 32,7 25,3 48,7 38,0 6,7 5,0 GESAMT 581 31,2 19,2 49,3 38,3 6,4 2,9 Geht es nach Auszeichnungen in so wenig Spielen wie möglich, wäre Leonard definitiv auf dem Treppchen, aber so funktioniert das nicht. Dennoch ist es erstaunlich, wie dekoriert Leonard bereits ist, obwohl er fast zwei komplette Jahre aussetzte und in nur zwei Spielzeiten mindestens 70 Partien absolvierte. Auf seinem Höhepunkt war Kawhi der beste Spieler bzw. der beste Playoff-Spieler in der NBA. Sein Mitteldistanzwurf fiel traumhaft sicher, dazu war er der beste Verteidiger auf dem Flügel seit Scottie Pippen. Das Ärgerliche ist, dass wir all das in der Vergangenheitsform schreiben müssen, weil Leonard womöglich nie wieder das Niveau aus der epischen Serie gegen Dallas 2021 erreichen wird.

© getty Keiner absolvierte für die Boston Celtics mehr Spiele als John Havlicek. Platz 6: JOHN HAVLICEK (1962-1978) Team: Celtics

Celtics Erfolge: 8x NBA Champion, Finals-MVP, 13x All-Star, 4x First Team, 7x Second Team, 8x All-Defensive John Havlicek: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Celtics 1270 36,6 20,8 43,9 6,3 4,8 Havlicek war dagegen ein echter Dauerbrenner und es gibt in Sachen Entwicklung gewisse Parallelen zu Leonard. Auch Havlicek kam nicht als Star in die NBA, stattdessen war er zunächst ein Rollenspieler bei Seriensieger Boston an der Seite eines der besten Big Men aller Zeiten. Klingelt da was? Erst als Bill Russell auf die Trainerbank wechselte, wurde es Hondos Team und der Mann mit der Pferdelunge bescherte den Celtics noch zwei weitere Meisterschaften. Bis heute hat kein Spieler mehr Partien für die Celtics absolviert und mehr Punkte als der Forward gescort. Hier geht es zur Legenden-Story von John Havlicek.

© getty Elgin Baylor war einer der athletischsten Spieler seiner Zeit. Platz 5: ELGIN BAYLOR (1958-1972) Team: Lakers

Lakers Erfolge: 11x All-Star, 10x First Team, Rookie of the Year, All-Star Game MVP Elgin Baylor: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Lakers 846 40,0 27,4 43,1 13,5 4,3 Baylor ist vermutlich der beste Spieler aller Zeiten, der keinen Ring sein Eigen nennen darf. Über Jahre scheiterte Baylor an der Seite von Jerry West ein ums andere Mal an den Celtics. Und als Los Angeles mit Wilt Chamberlain selbst ein Superteam hatte, funktionierte es erst, als Baylor während der Saison seine Karriere beendete. Wie bitter ist das! Dabei war Baylor der erste richtig athletische Spieler auf dem Flügel, der durch seine Penetration beinahe nach Belieben scoren konnte. Und wie gut er das konnte! 1961/62 legte er fast 40 Punkte im Schnitt auf - und das, obwohl er in dieser Spielzeit nebenbei noch seinen Wehrdienst leistete und wann immer er konnte, in Eigenregie zu den Spielen fuhr. Hier geht es zur Legenden-Story von Elgin Baylor.

© getty Julius Erving wechselte erst mit 26 Jahren in die NBA. Platz 4: JULIUS ERVING (1971-1987) Teams: Squires, Nets (beide ABA), Sixers (NBA)

Squires, Nets (beide ABA), Sixers (NBA) Erfolge: 3x Champion (2x ABA, 1x NBA), 4x MVP (3x ABA, 1x NBA), 16x All-Star, 9x First Team (4x ABA, 5x NBA), 3x Second Team (1x ABA, 2x NBA), 1x All-Defensive Julius Erving: Seine Statistiken in der NBA und ABA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Squires 155 42,0 29,4 49,7 14,1 4,1 Nets 252 39,9 28,2 50,8 10,9 5,2 Sixers 836 34,3 22,0 50,7 6,7 3,9 GESAMT 1243 36,4 24,2 50,6 8,5 4,2 Von seiner besten Zeit gibt es kaum bewegte Bilder, womöglich befeuerte das über die Jahre auch noch einmal den Mythos von Dr. J., dem Pionier des Dunks. Erst mit 26 Jahren kam Erving nach dem Zusammenschluss mit der ABA in die NBA und stopfte dann viele Mäuler, die zuvor abwertend über die ABA gesprochen hatten. Dr. J war umgehend ein Star, auch wenn seine unfassbare Athletik schon da ein wenig nachgelassen hatte. So oder so blieb Erving ein High Flyer (er dunkte auch noch mit 60 Jahren), der Erfolg mit Philadelphia stellte sich jedoch erst ein, als ihm mit Moses Malone ein guter Big Man an die Seite gestellt wurde. Erving konnte vieles, nur der Wurf war nicht seine Sache, er brauchte ihn meist aber auch nicht. Hier geht es zur Legenden-Story von Julius Erving.

© getty Kevin Durant ist womöglich der talentierteste Scorer der NBA-Geschichte. Platz 3: KEVIN DURANT (2007-heute) Teams: Sonics/Thunder, Warriors, Nets

Sonics/Thunder, Warriors, Nets Erfolge: 2x NBA Champion, 2x Finals-MVP, MVP, 12x All-Star, 6x First Team, 4x Second Team, Rookie of the Year, 2x All-Star Game MVP Kevin Durant: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Thunder 641 37,8 27,4 48,3 38,0 7,0 3,7 Warriors 208 34,1 25,8 52,4 38,4 7,1 5,4 Nets 113 35,8 29,1 53,1 39,9 7,1 5,9 GESAMT 962 36,7 27,3 49,7 38,3 7,1 4,3 Bei keinem Spieler vor ihm sah scoren so leicht aus wie bei Kevin Durant. Trotz enormer Gliedmaßen hat KD eine solche Kontrolle über den Ball und einen solch feinen Touch, dass es komplett surreal wirkt, wie er Sprungwurf nach Sprungwurf mit Leichtigkeit versenkt. Einen Spieler wie ihn gab es zuvor nicht, vielleicht gibt es ihn nie wieder. Durant liebt Basketball, er ist vernarrt danach, ein Perfektionist auf seine Art. Diverse Verletzungen kosteten ihn ein, zwei Jahre seiner Prime, doch auch mit 34 Jahren zählt Durant zu den besten fünf Spielern der Welt. Es gibt also noch Luft nach oben und es würde seiner Legacy nicht schaden, sollte er noch einmal einen Titel mit einem Team gewinnen, welches nicht die damals unschlagbaren Golden State Warriors waren.

© getty Larry Bird gewann zwischen 1984 und 1986 dreimal in Folge die MVP-Trophäe. Platz 2: LARRY BIRD (1979-1993) Team: Celtics

Celtics Erfolge: 3x NBA Champion, 2x Finals-MVP, 3x MVP, 12x All-Star, 9x First Team, 1x Second Team, 3x All-Defensive, Rookie of the Year, All-Star Game MVP Larry Bird: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Celtics 897 38,4 24,3 49,6 37,6 10,0 6,7 Zusammen mit Magic Johnson war Bird über eine Dekade das Aushängeschild, ja sogar der Retter der NBA. Bird war nie athletisch, aber schlichtweg genial auf dem Feld. Kaum ein Superstar hatte einen besseren Wurf als er, kaum jemand brachte seine Gegenspieler mit Trash Talk so zur Weißglut wie Larry Legend. Bird ist zudem der letzte Spieler, der dreimal in Folge zum MVP gewählt wurde. Danach begann der Rücken, sich zu melden. Es sollte für immer seine Schwachstelle bleiben, auch wenn Bird über Jahre mit großen Schmerzen auf die Zähne biss. Aber auch wenn er es nicht getan hätte: Bird ist einer der Größten aller Zeiten in diesem Sport. Hier geht es zur Legenden-Story von Larry Bird.