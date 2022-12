NBA - Die All-Stars des ersten Saisondrittels: Kein Starter-Platz für LeBron James!

Am Dienstag beginnt offiziell das Voting für das All-Star Game 2022. Zwar werden von den Fans, Journalisten und Spielern nur die Starter bestimmt, wir nutzen diesen Punkt aber dennoch zum Anlass, um mal die 12er-Teams je nach Conference aufzustellen.

Dabei können auch derzeit verletzte Spieler vorkommen, es geht schließlich um eine Würdigung der Leistungen, die bisher erbracht wurden. Als nötige Marke haben wir uns für 18 Spiele entschieden, jeder, der zumindest diese Anzahl von Partien erreicht, ist qualifiziert. Richtig bitter ist das nur bei James Harden, der mit seinen Leistungen ein Backcourt-Starter im Osten wäre, bisher aber nur bei 15 Spielen steht. Aber das lässt sich ja korrigieren, das Spiel steigt am 19. Februar, bis dahin kann noch viel passieren. Und nun, ohne weitere Vorrede: Hier kommen die 24 All-Stars des ersten Saisondrittels!

© getty Der Blockbuster-Trade für Donovan Mitchell scheint sich für die Cavs auszuzahlen. EASTERN CONFERENCE - BACKCOURT STARTER Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) - 29,3 Punkte, 50,6 Prozent FG, 43,1 Prozent 3FG, 3,8 Rebounds, 4,4 Assists (28 Spiele)

(Cleveland Cavaliers) - 29,3 Punkte, 50,6 Prozent FG, 43,1 Prozent 3FG, 3,8 Rebounds, 4,4 Assists (28 Spiele) Jaylen Brown (Boston Celtics) - 26,4 Punkte, 49,6 Prozent FG, 33,8 Prozent 3FG, 7,4 Rebounds, 3,5 Assists (29 Spiele) Über Mitchell muss man hier nicht viel sagen, der Cavs-Neuzugang war bisher der beste und konstanteste Guard im Osten, der nicht nur offensiv dominiert, sondern auch defensiv endlich wieder seinen Beitrag leistet. Bei Brown müssen wir ein bisschen schummeln, weil mit Harden der bisher wohl zweitbeste Guard nicht qualifiziert ist und wir so mehr Frontcourt- als Backcourt-Spieler haben, die in Frage kommen. Brown spielt bei den Celtics immerhin 36 Prozent seiner Minuten als designierter Shooting Guard, von daher ist diese Wahl einigermaßen vertretbar - dennoch ist Brown eher als Platzhalter zu sehen.

© imago images Kevin Durant und Giannis Antetokounmpo spielen beide ganz weit oben im MVP-Rennen mit. FRONTCOURT STARTER Jayson Tatum (Boston Celtics) - 30,2 Punkte, 47 Prozent FG, 35,8 Prozent 3FG, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists (29 Spiele)

(Boston Celtics) - 30,2 Punkte, 47 Prozent FG, 35,8 Prozent 3FG, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists (29 Spiele) Kevin Durant (Brooklyn Nets) - 30,4 Punkte, 56,5 Prozent FG, 36,2 Prozent 3FG, 6,6 Rebounds, 5,3 Assists (30 Spiele)

(Brooklyn Nets) - 30,4 Punkte, 56,5 Prozent FG, 36,2 Prozent 3FG, 6,6 Rebounds, 5,3 Assists (30 Spiele) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 31,0 Punkte, 53,3 Prozent FG, 11,1 Rebounds, 5,2 Assists, 1,8 Stocks (25 Spiele) Hier gibt's nicht viel zu sagen: Alle drei Spieler waren in der Top 7 beim MVP-Voting von ESPN, Tatum und Giannis belegten sogar die Plätze eins und zwei - und Durant spielt jetzt gerade vermutlich den besten Basketball aus diesem Trio. Es spricht schon Bände über den Ost-Frontcourt, dass wir momentan keinen Platz für den Topscorer der NBA in der Starting Five finden! Vielleicht erbarmt sich die Liga ja und macht Tatum als Guard wählbar, obwohl er keiner ist.

© getty Der Saisonstart der Heat war durchwachsen, aber Jimmy Butler spielt stark - wenn er denn spielt. BACKCOURT RESERVE Jimmy Butler (Miami Heat) - 21,9 Punkte, 52,9 Prozent FG, 36,6 Prozent 3FG, 6,8 Rebounds, 5,9 Assists (20 Spiele)

(Miami Heat) - 21,9 Punkte, 52,9 Prozent FG, 36,6 Prozent 3FG, 6,8 Rebounds, 5,9 Assists (20 Spiele) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) - 19,5 Punkte, 47 Prozent FG, 38,5 Prozent 3FG, 4 Rebounds, 10,7 Assists (29 Spiele) Butler ist genau wie Brown kein klassischer Guard, andererseits hat abgesehen von Bam Adebayo ohnehin niemand in Miami eine klar definierte Position - drücken wir also die Augen zu. Verdient hat es Butler, der dann, wenn er zur Verfügung steht, weiter zu den zehn Spielern gehört, die den größten Einfluss auf Sieg oder Niederlage haben, auch wenn seine nackten Zahlen das nicht immer zeigen. Haliburton wiederum ist genau wie die Pacers etwas abgekühlt, führt die Liga aber weiter bei den Assists an und scort dabei überdurchschnittlich. Er hat den Platz Stand jetzt auf jeden Fall verdient.

© getty Joel Embiid führt die NBA genau wie im Vorjahr als bester Scorer an. FRONTCOURT RESERVE DeMar DeRozan (Chicago Bulls) - 25,9 Punkte, 50,4 Prozent FG, 31 Prozent 3FG, 4,9 Rebounds, 4,7 Assists (29 Spiele)

(Chicago Bulls) - 25,9 Punkte, 50,4 Prozent FG, 31 Prozent 3FG, 4,9 Rebounds, 4,7 Assists (29 Spiele) Bam Adebayo (Miami Heat) - 20,7 Punkte, 52,8 Prozent FG, 9,8 Rebounds, 3,3 Assists, 1,7 Stocks (28 Spiele)

(Miami Heat) - 20,7 Punkte, 52,8 Prozent FG, 9,8 Rebounds, 3,3 Assists, 1,7 Stocks (28 Spiele) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 33,0 Punkte, 52,9 Prozent FG, 35,3 Prozent 3FG, 9,9 Rebounds, 4,6 Assists, 2,7 Stocks (21 Spiele) Wenn Embiid so weiter spielt, wird er irgendjemanden aus der Starting Five verdrängen müssen - irgendwie. DeRozan ist individuell nicht schlechter als im Vorjahr und kann wenig dafür, dass sein Team so enttäuschend unterwegs ist. Adebayo gehört zu den besten Verteidigern der Liga und spielt offensiv sein bisher bestes Jahr in der NBA. Er ist die Konstante bei den Heat, mehr noch als Butler. Die Minuten ohne Bam verliert Miami mit stolzen 7 Punkten pro 100 Ballbesitzen.

© getty Kyrie Irvings Platz im All-Star Team wackelt - hält er seine Position bis zum Ende des Votings? WILDCARD Kyrie Irving (Brooklyn Nets) - 26,1 Punkte, 49 Prozent FG, 33,7 Prozent 3FG, 4,8 Rebounds, 4,5 Assists (22 Spiele)

(Brooklyn Nets) - 26,1 Punkte, 49 Prozent FG, 33,7 Prozent 3FG, 4,8 Rebounds, 4,5 Assists (22 Spiele) Pascal Siakam (Toronto Raptors) - 25,0 Punkte, 47,6 Prozent FG, 34,9 Prozent 3FG, 8,6 Rebounds, 6,8 Assists (21 Spiele) Siakam würde vermutlich DeRozans Platz einnehmen, wenn er etwas mehr gespielt hätte, der Kameruner war insbesondere vor seiner Verletzung auf All-NBA-Niveau unterwegs. Irving wiederum profitiert von Hardens Verletzung und von der Tatsache, dass Trae Young trotz brutaler Counting Stats aktuell keinen Platz verdient hat und Darius Garland noch nicht genug gezeigt hat ... dieser Platz wackelt ein wenig, aktuell hätte Irving ihn sportlich aber wohl verdient.

© getty Vor seiner Verletzung hat Stephen Curry auch im MVP-Rennen ganz weit oben mitgemischt. WESTERN CONFERENCE - BACKCOURT STARTER Stephen Curry (Golden State Warriors) - 30 Punkte, 50 Prozent FG, 43,4 Prozent 3FG, 6,6 Rebounds, 6,8 Assists (26 Spiele)

(Golden State Warriors) - 30 Punkte, 50 Prozent FG, 43,4 Prozent 3FG, 6,6 Rebounds, 6,8 Assists (26 Spiele) Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder) - 31,3 Punkte, 50,1 Prozent FG, 34,5 Prozent 3FG, 4,6 Rebounds, 5,8 Assists, 2,7 Stocks (28 Spiele) Bei Curry gibt es außer "gute Besserung" nicht viel zu sagen, bis dato war er der beste Guard in dieser NBA-Saison. SGA wiederum hat die Thunder fast im Alleingang respektabel gemacht und steht aufgrund seiner absurden Counting Stats in der Starting Five, auch wenn die Konkurrenz bei besseren Teams spielt - und ihn vermutlich auch noch überholen wird.

© imago images Selbst ein Anthony Davis ist meist machtlos gegen die Brillanz des Nikola Jokic. FRONTCOURT STARTER Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 32,5 Punkte, 49,4 Prozent FG, 34,8 Prozent 3FG, 8,3 Rebounds, 8,6 Assists (28 Spiele)

(Dallas Mavericks) - 32,5 Punkte, 49,4 Prozent FG, 34,8 Prozent 3FG, 8,3 Rebounds, 8,6 Assists (28 Spiele) Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - 27,4 Punkte, 59,3 Prozent FG, 12,1 Rebounds, 2,6 Assists, 3,4 Stocks (25 Spiele)

(Los Angeles Lakers) - 27,4 Punkte, 59,3 Prozent FG, 12,1 Rebounds, 2,6 Assists, 3,4 Stocks (25 Spiele) Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 25,2 Punkte, 62,1 Prozent FG, 31,8 Prozent 3FG, 10,9 Rebounds, 9 Assists (26 Spiele) Auch bei Davis ist "gute Besserung" das einzig wichtige, die Braue trug die Lakers zuletzt und spielte dabei den besten Basketball seit Jahren - Daumen drücken, dass das bei seinem Comeback ähnlich aussieht. Doncic rückt aus Platzgründen in den Frontcourt, verteidigt allerdings ja auch eher Frontcourt-Spieler und spielt offensiv keine Position, sondern Luka-Ball. Er ist das Workhorse der Liga. Jokic wiederum spielt nach zwei MVP-Jahren am Stück effizienter denn je und rumpelt sich so auch in diesem Jahr wieder in die Konversation. Es gibt keinen besseren Offensivspieler.

© getty Kaum jemand spielt Abend für Abend so spektakulär wie Ja Morant. BACKCOURT RESERVE Ja Morant (Memphis Grizzlies) - 26,7 Punkte, 45,3 Prozent FG, 33,9 Prozent 3FG, 6,7 Rebounds, 7,7 Assists (24 Spiele)

(Memphis Grizzlies) - 26,7 Punkte, 45,3 Prozent FG, 33,9 Prozent 3FG, 6,7 Rebounds, 7,7 Assists (24 Spiele) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 28,3 Punkte, 45,5 Prozent FG, 40,4 Prozent 3FG, 3,8 Rebounds, 7,0 Assists (19 Spiele) Wie tief ist die NBA, wenn wir für diese beiden Spieler keinen Starter-Platz finden? Sehr tief ... zumal es im Frontcourt ähnlich aussieht! Dame ist mit seinen Einsätzen hart an der Grenze, spielt aber so stark, dass wir gerne beide Augen zudrücken. Wem das suspekt ist, der möge sich vielleicht noch seinen Blazers-Kollegen Jerami Grant ansehen, der eine Nominierung eventuell auch verdient hat ...

© getty LeBron James kein Starter? Damit ist der Lakers-Star bestimmt nicht glücklich. FRONTCOURT RESERVE Devin Booker (Phoenix Suns) - 28 Punkte, 47,7 Prozent FG, 37 Prozent 3FG, 4,8 Rebounds, 5,8 Assists (28 Spiele)

(Phoenix Suns) - 28 Punkte, 47,7 Prozent FG, 37 Prozent 3FG, 4,8 Rebounds, 5,8 Assists (28 Spiele) LeBron James (Los Angeles Lakers) - 27 Punkte, 48,5 Prozent FG, 31,2 Prozent 3FG, 8,5 Rebounds, 6,5 Assists (22 Spiele)

(Los Angeles Lakers) - 27 Punkte, 48,5 Prozent FG, 31,2 Prozent 3FG, 8,5 Rebounds, 6,5 Assists (22 Spiele) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) - 25,2 Punkte, 60,3 Prozent FG, 7,2 Rebounds, 4,7 Assists, 1,8 Stocks (25 Spiele) Das könnte problemlos ein Starting Frontcourt im All-Star Game sein. LeBron wird ohnehin in die Starting Five gewählt werden. Verrückterweise rechtfertigt der bald 38-Jährige es zunehmend.