NBA - 30 Teams, 30 gute Vorsätze: So könnten die Mavs auch ohne Doncic-Sidekick ein Spitzenteam sein

Neues Jahr, neues Glück! 2023 ist da und die NBA-Teams haben wie alle anderen auch jede Menge gute Vorsätze. Wir haben uns überlegt, wie diese für alle 30 Franchises aussehen könnten.

Bevor wir aber dazu kommen, wünschen wir der kompletten NBA die bestmögliche Gesundheit. Dieser Wunsch/Vorsatz gilt natürlich für jedes der 30 Teams.

© imago images Zwischen Hawks-Star Trae Young und Head Coach Nate McMillan soll es gewisse Spannungen geben. ATLANTA HAWKS (17-19) Man wird das Gefühl nicht los, dass die Vibes rund um die Hawks weiterhin miserabel sind, die Gerüchte um einen Rücktritt von Coach Nate McMillan sind da neues Wasser auf die Mühlen. Das hat sicherlich mehrere Gründe, aber ein bisschen mehr Leadership von Trae Young wäre wünschenswert. Mehr Einsatz in der Defense, mehr Bewegung abseits des Balles und bitte weniger Mitteldistanzwürfe (gilt für das komplette Team!): 37,5 Prozent aller Abschlüsse kommen laut Cleaning the Glass aus der Midrange, kein anderes Team nimmt prozentual mehr

© getty Joe Mazzulla übernahm vor der Saison für den suspendierten Head Coach Ime Udoka. BOSTON CELTICS (26-10) Was wünschen wir einem Team, welches seit Saisonbeginn wie das Beste der NBA aussieht und schon im Vorjahr knapp an der ersten Meisterschaft seit 14 Jahren vorbei schrammte? Nun, wir hoffen, dass Joe Mazzulla weiter Head Coach der Celtics bleibt und die Trennung des suspendierten Ime Udoka geräuschlos über die Bühne geht. Und noch ein kleinerer Vorsatz: Bitte häufiger die klassischen Jerseys tragen.

© getty Kevin Durant und Kyrie Irving haben das Drama der vergangenen Monate hinter sich gelassen. BROOKLYN NETS (23-12) Vermutlich können sie es selbst kaum glauben: Seit der Entlassung von Coach Steve Nash und der Rückkehr von Kyrie Irving nach seinem Antisemitismus-Skandal ist Brooklyn ein Hort der Glückseligkeit. Es gibt keine Störfeuer, keine Gerüchte, stattdessen geht es in New York endlich um das, was in den vergangenen drei Jahren so oft vernachlässigt wurde - Basketball. Zehn Siege am Stück sind der beste Beweis und Kevin Durant spielt weiter auf einem absurden Niveau. Bitte unbedingt so weitermachen!

© imago images Michael Jordan ist der Besitzer der Charlotte Hornets. CHARLOTTE HORNETS (10-26) An dieser Stelle könnten wir wie jedes Jahr schreiben, dass ein Trade für einen Center keine schlechte Idee wäre. Aber: Wir haben gehört, dass ein französisches Wunderkind namens Victor W. im kommenden Draft zu haben ist. Also, liebe Hornets: Finanzen sortieren, LaMelo Ball verletzungsfrei durch die Saison bringen und dann hoffen, dass die Lotterie-Götter Michael Jordan und Co. hold sind. Bitte nicht den 10-Seed jagen, diese Story haben wir jetzt schon zu oft gesehen.

© getty Zach LaVine ist in Chicago nicht mehr unumstritten. CHICAGO BULLS (16-19) Die letzten Spiele waren ein Schritt in die richtige Richtung. Sollte Chicago das Team zusammen halten, kann es nur über eine solide Defense gehen. Zach LaVine wurde dafür vom Team angezählt, seither läuft es besser und Chicago ist in dieser Hinsicht zumindest Mittelmaß. Ob Lonzo Ball in dieser Saison zurückkehren kann, ist fraglich, wir vermissen weiter den Backcourt aus Ball und Caruso, der im Vorjahr für so viel Furore sorgte.

© getty Der Blockbuster-Trade für Donovan Mitchell scheint sich für die Cavs auszuzahlen. CLEVELAND CAVALIERS (22-14) Auch in Cleveland ist das große Problem kein Geheimnis: Die Cavs haben mit Garland, Mitchell, Mobley und Allen einen tollen Kern, aber ohne einen zumindest durchschnittlichen Forward, der verteidigen und werfen kann, könnte es in den Playoffs größere Probleme geben. Lamar Stevens oder Dean Wade bemühen sich zwar, aber auf dem höchsten Niveau dürften ihre Limitationen deutlich zu sehen sein.

© imago images Luka Doncic und die Dallas Mavericks stolperten bereits mehrfach über kleinere Gegner. DALLAS MAVERICKS (20-16) Hilfe für Luka Doncic wäre schön, aber so schlecht sind die Mavs in dieser Saison gar nicht. Kein Team hat mehr Spiele gegen Teams mit positiver Bilanz gewonnen als die Texaner (13). Überhaupt können da nur Boston und Milwaukee mithalten. Wichtiger wäre es, auch die Kleinen ernst zu nehmen: Acht der 16 Pleiten gab es gegen Teams mit negativer Bilanz. Hätte man hier seine Pflichtaufgaben erledigt, könnte Dallas sogar von der Spitze im Westen grüßen. Man könnte sich ein Beispiel an Brooklyn nehmen (12-2), die ihre Hausaufgaben fleißig erledigten.

© getty DeAndre Jordan konnte als Backup von Nikola Jokic noch nicht überzeugen. DENVER NUGGETS (23-12) DeAndre Jordan ist nicht die Lösung als Backup für Nikola Jokic - wer hätte das gedacht! Nun, das ist ein bisschen unfair, schließlich ist die Bank-Unit der Nuggets im Allgemeinen ein Scherbenhaufen. Bones Hyland ballert zwar fleißig, ist aber ein Loch in der Defense. Zuletzt versuchte es Coach Michael Malone mit Jamal Murray als Anführer der Bank. Nun muss der Kanadier nur endlich den Rost nach langer Verletzungspause abschütteln.

© imago images Bogdanovic spielt die beste Saison seiner Karriere. DETROIT PISTONS (9-29) Cade Cunningham wird in dieser Saison vermutlich nicht mehr eingreifen, so werden sich vor allem die Youngster austoben dürfen. Es mag zwar etwas egoistisch sein, aber wir würden gerne einen Trade von Bojan Bogdanovic sehen. Der Kroate spielt eine grandiose Saison und in Detroit ist die leider verschwendet. Jeder Contender könnte den Forward gebrauchen. Reicht Detroit ein Erstrundenpick?

© getty Jordan Poole bleibt anfällig für Ballverluste. GOLDEN STATE WARRIORS (19-18) Runter mit den Ballverlusten! Nur die desaströsen Rockets werfen den Ball prozentual häufiger weg als Golden State (16,2 Prozent). Okay, die Warriors waren mit ihrer Spielweise schon immer recht anfällig in dieser Hinsicht, aber wir sprechen hier nicht mehr von den KD-Warriors, die sich das leisten konnten. Einen strengen Blick richten wir in Richtung Jordan Poole.

© getty James Harden spielte zwischen 2012 und 2021 für die Houston Rockets. HOUSTON ROCKETS (10-25) Finger weg von James Harden! Ja, der Backcourt aus Porter und Green braucht Leadership, doch ein dann 34-jähriger Harden mit einem Maximal-Vertrag kann hier nicht die Lösung sein. Unser Rat für die Rockets: Organisch wachsen, im Sommer den hohen Pick nutzen und dann den Kern aus Youngstern sinnvoll mit Veteranen ergänzen. Sollte das klappen, werden sich früher oder später auch andere Stars für Houston interessieren. Ach ja: Free EG!

© getty Myles Turner wird im Sommer 2023 Free Agent. INDIANA PACERS (19-17) Offensiv-Rebounds nehmen in der NBA wieder eine größere Rolle ein und die Pacers bekommen das zu spüren. Kein Team genehmigt mehr offensive Boards als Indiana, nur gut zwei Drittel der Fehlwürfe des Gegners werden eingesammelt. Gerade Myles Turner, ein chronisch schwacher Rebounder für die Center-Position, ist hier gefragt.

© getty Kawhi Leonard verpasste die vergangenen Playoffs verletzt. L.A. CLIPPERS (21-16) Sind die Clippers mehr als nur ein Papiertiger? Es wäre schön, wenn wir das in den kommenden Playoffs erfahren könnten. Wie gesagt, auf dem Papier sollten die Clippers der Favorit im Westen sein, das ist nun seit der Ankunft von Kawhi Leonard und Paul George 2019 eher Theorie denn Praxis. Deswegen: Wir wollen das volle Team in den Playoffs sehen.

© getty Ohne Anthony Davis müssen es LeBron James und Russell Westbrook für die Lakers richten. LOS ANGELES LAKERS (15-21) Der nächste Move muss sitzen! Die Ressourcen in Los Angeles sind bekanntlich begrenzt, entsprechend darf sich das Management um Rob Pelinka keine Fehler mehr erlauben. Gefühlt ist diese Saison seit dem Ausfall von Anthony Davis verloren. LeBron James wird zwar nicht jünger, doch in diesem Fall scheint es sinnvoller zu sein, den Vertrag von Russell Westbrook auszusitzen und eine Lösung für den kommenden Sommer zu finden. Das ist wenig populär, könnte aber der richtige Weg sein. Und noch etwas aus deutscher Sicht: Eine vernünftige Rolle für Dennis Schröder wäre keine schlechte Idee.

© getty Jaren Jackson Jr. steckt zu oft in Foulproblemen. MEMPHIS GRIZZLIES (21-13) Noch einmal die Bitte an Jaren Jackson Jr.: nicht so viel foulen! Mit JJJ sind die Grizzlies in der Defense fast 10 Punkte pro 100 Ballbesitze besser als ohne ihn und so ein ernstzunehmender Contender. Steht JJJ auf dem Feld, outscort Memphis seine Gegner mit +11 pro 100 Ballbesitzen, ohne ihn sind es nur 1,1. Lieber ein Block weniger, dafür konstant 33 Minuten pro Partie auf dem Feld stehen.

© getty Duncan Robinson trifft nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren. MIAMI HEAT (18-18) Miami trifft nur 33,5 Prozent seiner Eckendreier?! War das nicht mal eine Domäne der Heat? Fakt ist, dass nur Kyle Lowry (47,2 Prozent) und Jimmy Butler (40) zumindest 40 Prozent der kürzesten Distanzwürfe versenken. Das sind aber nicht die Spieler, die sich die meiste Zeit dort aufhalten. Was ist eigentlich mit Duncan Robinson (8/29, 27,6 Prozent) passiert? Und Victor Oladipo hat bisher jeden seiner acht Versuche aus der Ecke auf den Ring gesetzt.

© getty Khris Middleton ist schon wieder verletzt. MILWAUKEE BUCKS (23-12) Die dominanten Bucks der ersten Saisonwochen sind Geschichte, seit dem 9-0-Start haben die Bucks ein negatives Net-Rating (-1,3) sowie die sechstschlechteste Offense. Das kann auch Giannis Antetokounmpo nicht verhindern, der zwar so viel scort wie noch nie, aber bei der Effizienz Abstriche machen muss (nur noch 58 Prozent True Shooting). Der Grieche könnte Hilfe gut gebrauchen, Khris Middleton sollte nur langsam mal fit werden.

© getty Rudy Gobert ist in Minnesota noch nicht angekommen. MINNESOTA TIMBERWOLVES (16-20) Fünf Erstrundenpicks sowie junge Spieler investierten die Wolves in Rudy Gobert, zuletzt kam der Franzose nicht im vierten Viertel zum Einsatz - autsch! Ohne KAT und mit dem Stifle Tower auf dem Feld beträgt das Offensiv-Rating gerade einmal 107. Das ist richtig schlecht. Noch immer sucht das Team nach Rhythmus, die Wolves sind eine Turnover-Maschine und zeitweise fühlt es sich nicht so an, als ob da ein dreifacher Verteidiger des Jahres die Zone bewacht.

© getty Jonas Valanciunas ist für die Pelicans ein solider Center. NEW ORLEANS PELICANS (23-12) Sind die Pelicans womöglich ein Sleeper im Westen? Gemäß der Bilanz sind sie sogar mehr als nur das, doch für den großen Wurf dürften die Pels auf den großen Positionen etwas zu dünn besetzt sein. Jonas Valanciunas ist für die Regular Season ein solider Offensiv-Center, stieß in den Playoffs aber regelmäßig an seine Grenzen. Backup Larry Nance Jr. ist verletzungsanfällig. Wird das Gerücht um Myles Turner jemals Realität?

© getty Tom Thibodeau hat seine Rotation ordentlich durcheinander gewirbelt. NEW YORK KNICKS (18-18) Es wird Zeit für einen großen Trade. Die Knicks befinden sich in einer Situation, in der sie zu gut zum Tanken und zu schlecht für Contender-Status sind. Nun aber das große Aber: Bitte kein Panik-Trade für einen überbezahlten (Ex-)Star. Klein anfangen ist das Motto. Evan Fournier, Derrick Rose und Cam Reddish spielen keine Rolle mehr, stattdessen könnten weitere Schützen dem Team mehr als nur gut tun.

© imago images Shai Gilgeous-Alexander spielt eine weitere überragende Saison. OKLAHOMA CITY THUNDER (15-20) Tanking war einmal. Vielleicht klappt es noch nicht in dieser Saison, aber im kommenden Jahr wünschen wir uns ein Thunder-Team, welches ernsthaft um die Playoffs spielt. Das hat Shai Gilgeous-Alexander definitiv verdient. Mit einem fitten Chet Holmgren sowie Lottery Pick X sollte das doch nicht zu viel verlangt sein.

© getty ORLANDO MAGIC (13-24) Zeitweise hatten die Magic den Großteil ihres Teams beisammen und schon sah Orlando wie ein kommendes Playoff-Team aus. Das hat zwar den Chancen im kommenden Draft geschadet, aber es ist weiterhin ein hoher Pick möglich. Einen echten Lead Guard würde man den Magic wünschen, es sei denn Markelle Fultz gelingt irgendwie doch noch der Durchbruch. 11 Punkte und 6 Assists im Schnitt sind ein Anfang.

© getty Joel Embiid knackte gegen die Clippers erneut die 40-Punkte-Marke. PHILADELPHIA 76ERS (20-14) Ähnlich wie die Clippers waren auch die Sixers in den vergangenen Postseasons vom Pech (oder war es Unvermögen?) verfolgt. Es wäre wünschenswert, wenn Joel Embiid mal während der kompletten Playoffs im Vollbesitz seiner Kräfte wäre. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Harden endlich seinen großen Moment in einem wichtigen Spiel hat.

© getty Jae Crowder von den Phoenix Suns ist mit seiner Defense und Erfahrung wohl attraktiv für einige Playoff-Contender. PHOENIX SUNS (20-17) Die Suns sind ein bisschen dünn auf der Brust. Ein Trade von Jae Crowder würde Abhilfe schaffen, doch Phoenix hat weiter nicht den passenden Abnehmer gefunden. Crowder ist nicht beim Team, im Prinzip ist er derzeit ein leerer Roster Spot. Spätestens seit den Verletzungen von Devin Booker und Cam Payne können die Suns sich das aber nicht mehr erlauben.

© getty Damian Lillard kämpft mit den Portland Trail Blazers um einen Playoff-Platz. PORTLAND TRAIL BLAZERS (18-17) Über Jahre waren die Blazers mit Damian Lillard offensiv eine Macht und defensiv enorm löchrig. In dieser Saison nähert man sich dagegen in beiden Kategorien dem Mittelmaß (Net-Rating: +0,3). Das dürfte zu wenig sein, um in den Playoffs ein ernstes Wörtchen mitzureden oder diese überhaupt erst zu erreichen. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Defense noch abbauen wird. Nur die Spurs lassen mehr Abschlüsse am Ring zu, dazu geben die Blazers jede Menge Eckendreier ab. Das Shooting Luck der ersten Wochen hat die Blazers etwas verlassen.

© getty SACRAMENTO KINGS (19-15) "Don't mess it up!" - mehr können wir nicht verlangen. Die Kings machen Spaß, die Kings haben eine echte Identität. Wann gab es das zuletzt in der Hauptstadt Kaliforniens? Wir trauen es uns gar nicht zu sagen, aber es riecht nach der ersten Postseason-Teilnahme seit 2006 für Sacramento. Grätschen die KANGZZZZ noch einmal dazwischen?

© getty Jakob Pöltl ist der einzige Österreicher in der NBA. SAN ANTONIO SPURS (12-23) Es wird Zeit, dass Jakob Pöltl mal wieder für ein ambitioniertes Team spielt. Die Spurs sind zwar kompetent, werden aber einige Jahre brauchen, um wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu haben. Der Österreicher ist aber jetzt in seiner Prime und könnte bei einem guten Team mindestens ein mehr als respektabler Backup sein.

© getty Pascal Siakam kehrte nach zehn Spielen Pause zurück. TORONTO RAPTORS (16-20) Ein Königreich für eine Halfcourt-Offense! Wir können zwar stolz berichten, dass die Raptors tatsächlich den letzten Platz verlassen haben (ein Hoch auf die Rockets), doch ein Offensiv-Rating von 90 im Halbfeld ist eines Playoff-Teams unwürdig (zum Vergleich: Spitzenreiter Dallas steht bei 104,7). Das muss besser werden, damit die All-NBA-Saison von Pascal Siakam nicht für die Katz ist.

© getty UTAH JAZZ (19-19) Nach dem heißen Start sind die Jazz etwas abgekühlt, dennoch macht dieses Team weiter richtig Spaß. Lauri Markkanen arbeitet an seiner All-Star-Saison, mit Mike Conley gibt es einen Spielmacher, der weiß, was er tut. Die ungewöhnliche Mischung ist interessant und für Tanking könnte es schon zu spät sein. Halte die Band zusammen, Danny!